Эффект Линди: как время делает активы надежными и прибыльными

Эффект Линди — это мощный принцип, позволяющий предсказать долговечность технологий, идей и даже инвестиционных активов. Его суть в том, что чем дольше что-то существует, тем выше вероятность, что оно просуществует еще столько же. Этот закон работает в самых разных сферах — от искусства до финансов, помогая инвесторам выбирать надежные активы и избегать рискованных вложений.

Как появился эффект Линди: от театра до финансов

Впервые закономерность заметили на Бродвее. Оказалось, что спектакли, собиравшие зрителей 100 дней, с высокой вероятностью продержатся еще столько же. Если же постановка шла 200 дней, то и в будущем ее ждал аналогичный успех. В 1964 году финансист Альберт Голдман описал этот феномен в статье, связав его с карьерой комиков — чем чаще они выступали, тем дольше оставались популярными.

Позже математик Бенуа Мандельброт, автор теории фракталов, включил эффект Линди в свои работы. Но настоящую известность ему принес Нассим Талеб в книге «Антихрупкость». Он показал, что книги, переиздававшиеся 40 лет, скорее всего, будут печататься еще столько же. Каждый год существования увеличивает срок их «жизни» на 12 месяцев. С тех пор эффект Линди стал важным инструментом в инвестициях.

Как эффект Линди помогает выбирать акции

В инвестициях этот принцип работает как индикатор надежности. Чем дольше компания на рынке, тем выше шансы, что она останется прибыльной. Например, банк JPMorgan работает более 200 лет — его крах в ближайшее десятилетие маловероятен. А вот молодая криптобиржа Coinbase, несмотря на высокую волатильность, имеет куда больше рисков.

Крупные компании десятилетиями выстраивают бизнес-процессы, наращивают капитал и укрепляют репутацию. Это не значит, что их акции всегда растут быстрее, чем у стартапов, но в долгосрочной перспективе они стабильнее. Исследование Market Sentiment показало: с 2000 по 2023 год акции компаний старше 100 лет выросли на 676%, тогда как индекс S&P 500 — лишь на 386%.

Эффект Линди в криптовалютах: как отличить долгожителей от пузырей

Не все криптовалюты подходят для долгосрочных инвестиций. Согласно эффекту Линди, токен должен пережить хотя бы один полный рыночный цикл (бычий и медвежий тренды) и халвинг. Если после этого он остается востребованным, значит, у него есть потенциал. Однако рост цены — не главный показатель. Важнее активность разработчиков и пользователей.

Например, биткоин существует с 2009 года, пережил несколько кризисов и теперь признан институциональными инвесторами. По закону Линди, если он продержался 15 лет, то с высокой вероятностью просуществует еще столько же. А вот альткоины куда менее надежны: по данным CoinGecko, более 14 000 проектов с 2014 года уже прекратили существование.

Как использовать эффект Линди в инвестициях

Выбирайте проверенные активы. Компании с историей в 50+ лет надежнее стартапов. Анализируйте не только цену, но и срок существования. В криптовалютах важна устойчивость к рыночным циклам. Дополняйте стратегию другими принципами. Например, законом Меткалфа, который учитывает сетевой эффект.

Эффект Линди — это не гарантия успеха, но мощный фильтр для отбора перспективных активов. В мире, где 90% стартапов проваливаются, а технологии устаревают за несколько лет, этот принцип помогает находить то, что действительно выдержит испытание временем.