Ожидания от инвестирования в акции: какими они должны быть?

Ожидания от инвестирования в акции это наиболее вероятный исход вложения денег в ценные бумаги, который предполагает человек открывший брокерский счёт. Реклама и кейсы успешных акционеров наталкивают на мысли, что фондовый рынок предоставляет возможность серьёзно обогатиться и для этого нужно всего лишь потратить несколько тысяч рублей, а заодно 15 минут времени в день. Жить на дивиденды мечтают все, но вот о реальном пути многие умалчивают.

Наверное мне, как финансовому консультанту крупнейшего брокера в РФ, было бы разумнее рассказывать о том, как легко здесь зарабатываются деньги. Но во-первых это неэффективная стратегия привлечения клиентов, потому что откликаются «бедолаги», решившие поправить своё благосостояние ничего не делая. Во-вторых завышенные ожидания ведут к разочарованию, а мне ваши гневные сообщения в мессенджерах не нужны. Поэтому давайте обсудим этот момент подробнее.

1 год инвестирования

Максимальные ожидания как правило находятся здесь. Усилия на минимуме, а вот надежды на пике. Проще говоря человек вкладывает какие-то деньги и смотрит на результаты. По своему опыту могу сказать, что через 3-4 месяца большинство разочаровываются, начинают говорить о том, что банковский вклад даёт больше и вообще всё это ерунда для дураков. Из 300 клиентов у меня активных около 50, это лучше всего описывает уровень финансовой грамотности населения.

В действительности в первый год инвестирования вам вообще лучше ничего не ждать. Прекрасным результатом будет сохранение депозита на первоначальном уровне, то есть вложили 1 000 000 и через 12 месяцев на балансе остался 1 000 000. Это хороший результат.

Что требуется от вас? Во-первых войти в рынок на падении. Если планируете вложение в акции российских компаний, то посмотрите на график индекса ММВБ. Когда на нём красные свечи, время начинать. Это пожалуй самый важный пункт, потому что люди склонны совершать покупки когда цена на максимумах. Это неразумно.

Во-вторых на данном этапе необходимо соблюдать диверсификацию. Допустим у вас 1 000 000 рублей. Поделите его на 40, получится 25 000. Соберите портфель из сорока компаний и купите каждую на 25 тысяч рублей. Чем шире портфель, тем лучше.

В третьих дивиденды реинвестируем обратно. Уже в первый год вы получите какие-то деньги, они будут маленькие, как правило не более 5% годовых. На них стоит покупать то, что куплено на меньшую сумму. Так вы снизите среднюю стоимость актива по бумагам, которые не показали роста. Такой трюк позволит быстрее выбраться из просадки, если она случится.

В четвертых будет здорово, если вы будете пополнять счёт по возможности. Многие так не делают, потому что не видят великих результатов и у них создаётся впечатление, будто они выбрасывают сбережения в бездонную бочку. В этом главная ошибка новичков.

В результате всех вышеописанных действий доходность за первый год может догнать банковский вклад и даже обогнать его, но рассчитывать на это не стоит. Отличным результатом можно считать сохранение депозита на первоначальном уровне, как уже говорилось выше.

2-3 годы инвестирования

Здесь профит уже обгоняет банковский вклад. Дивиденды год от года увеличиваются, а вы усреднялись и увеличивали количество акций в своём портфеле, поэтому даже без учёта курсовой стоимости прибыль превысит депозит и карты с начислением процента на остаток. Но жить на дивиденды всё ещё нельзя.

В этом периоде разумно делать всё что делалось в первый год, но есть одно изменение. От высокой диверсификации уже можно начинать отказываться и начать докупать бумаги с хорошими показателями. Значение имеет p/e, чистая прибыль, новости о развитии бизнеса, отсутствие закредитованности и рисков. Достаточно подписаться на парочку профессиональных аналитиков, которые не дают никаких рекомендаций, но доступным языком объясняют что происходит с компанией.

Таким образом 2 и 3 годы инвестирования тоже скучные. Инвестор просто как робот выполняет определенные действий, уделяя этому около одного часа в неделю. Реинвестиция продолжает увеличивать капитал и совсем скоро можно будет говорить о наличии пассивного источника дохода.

4-5 годы инвестирования

Если всё делали правильно, то на этом отрезке вы встанете перед сложным решением. Доход может сравняться с вашей заработной платой или пенсией, в зависимости от сумм вложения. В любом случае, если говорить о процентном соотношении, то дивиденды выглядят внушительно. Банковский вклад остаётся далеко позади, на стоимость бумаг плевать, потому что наша цель именно дивиденды. Приходится решать — начать выводить деньги или совершить ещё один рывок, чтобы сильно увеличить капитал за счёт сложного процента.

Спустя 5 лет

Уже в этой точке можно стать полностью финансово независимым. Однако стоит учитывать размер инвестиций, потому что если вы купили бумаги на 10 000 рублей, то вряд ли через пять лет получите доход на который можно полноценно жить. Каких-то конкретных цифр назвать не смогу, но существует одна любопытная формула. Первоначальные инвестиции должны быть на уровне вашего годового дохода на данный момент, а сумма пополнений от 10% ежемесячного дохода.

Если ваша зарплата составляет 200 000 рублей в месяц, то начинать инвестировать лучше с 2 400 000. Накопить эту сумму можно как на вкладе, так и на самом брокерском счете. Но вы должны понимать, что первым годом будет считаться момент, когда вы купили ценные бумаги на сумму равную вашему годовому заработку.

Ежемесячно пополнять счёт придётся на 20 000. Под «придётся» я имею ввиду желательно. Вот при таких раскладах через пять лет абсолютно реально уйти на «пенсию», то есть жить на дивиденды. И даже здесь важно учитывать состав портфеля и ситуацию в мире. Но по крайней мере данное развитие событий действительно наиболее вероятное. А вот когда человек хочет вложить 30 000 и рассчитывает сразу же начать зарабатывать хотя бы 15 000 в месяц, создаётся впечатление что с головой не у всех порядок. Ожидания явно завышены, но самое интересное, что в своей неудаче они потом обвиняют брокера, консультанта, менеджера. Не будьте такими.