О чем он врет на первом свидании, чтобы казаться лучше?

Первое свидание часто напоминает презентацию техники, где каждый старается выставить свои лучшие функции на витрину. Мы все хотим произвести впечатление и иногда неосознанно начинаем немного приукрашивать действительность. Опытный мужчина знает, какие струны женской души нужно затронуть, чтобы показаться тем самым идеальным принцем. Одновременно с этим такое поведение в большинстве случаев становится причиной неудачи.

Ложь на первой встрече редко бывает злонамеренной, чаще это просто защитная реакция или попытка соответствовать вашим ожиданиям. Распознать такие маленькие хитрости несложно, если знать, где именно мужчины чаще всего врут. Давайте разберем основные пункты, в которых реальность и рассказы кавалера могут кардинально расходиться.

Почему мужчины часто приукрашивают свои доходы?

Финансовая стабильность считается главным козырем в борьбе за женское внимание, поэтому здесь преувеличения встречаются чаще всего. Обычный офисный сотрудник может внезапно назваться руководителем целого департамента, имея в подчинении лишь принтер и стажера. Они часто озвучивают не реальную зарплату, а максимальную сумму со всеми возможными премиями за год.

Иногда в ход идет тяжелая артиллерия в виде фотографий на фоне дорогих автомобилей или в интерьерах элитных заведений. Мужчина может рассказывать о престижных местах, в которых был всего один раз, выдавая это за свой привычный образ жизни. Так он пытается доказать, что способен обеспечить комфорт и надежное будущее. Конкуренты должны перестать интересовать собеседницу, ведь он явно лучше!

На самом деле за этим стоит обычный страх быть отвергнутым из-за несоответствия социальным стандартам успеха. Многие верят, что без высокого статуса они просто не заинтересуют достойную женщину. Помните, что истинный достаток обычно не требует громких заявлений и демонстративной роскоши прямо в первые полчаса знакомства. Понты выглядят дешево и могут привлечь разве что корыстную даму. Влюбиться в зарплату невозможно.

Как они преувеличивают свои профессиональные успехи?

Рассказы о карьере на первом свидании часто похожи на сценарий голливудского фильма о достижении американской мечты. Простая помощь в проекте в его словах превращается в единоличное спасение всей корпорации от неминуемого краха. Мужчины любят добавлять масштабности своим заслугам, используя расплывчатые, но солидные формулировки о сотрудничестве с мировыми брендами. Либо скромно заявляет о том, что без него давно всё сломалось бы.

В ход идут истории об инновационных идеях и невероятных достижениях, которые сложно проверить здесь и сейчас. Это делается для того, чтобы создать образ востребованного специалиста и крайне умного человека. Ему важно, чтобы вы видели в нем потенциального лидера, за которым можно пойти в огонь и в воду.

Если вы слышите слишком много пафоса в описании трудовых будней, попробуйте осторожно уточнить детали процесса. Обычно на конкретных вопросах те, кто слишком заврался, начинают путаться или резко переводить тему на что-то другое. Искренне увлеченный делом человек говорит о нем просто и понятно, не пытаясь задавить вас терминами.

Зачем они выдумывают увлекательные истории?

Чтобы не казаться скучным домоседом, мужчина может приписать себе увлекательные истории. Однажды я плыл на огромном корабле между континентами, влюбился в одну девушку и хотел на ней жениться, но на пути оказался айсберг, мы разбились и попали ледяную воду. Я быстренько сообразил что можно сделать, посадил её на большую доску, а сам к сожалению погиб.

Конечно болтовня будет не настолько глупой, но приписывать себе заслуги других людей или превращать себя в центральную фигуру прикольной ситуации, мужчины умеют. Даже если он с берега наблюдал за акулой, в конечной версии окажется, что ему пришлось вступить с ней в рукопашный бой и, схватив за плавники, выбросить за буйки. Такие рассказчики очень нравятся девушкам и , пожалуй, это единственный безобидный пункт в нашем списке. Однако помните — врать всё таки не хорошо.

Почему он говорит о желании завести большую семью?

Это самая тонкая сфера, где мужчины склонны подстраиваться под ожидания спутницы ради мгновенного одобрения. Если он видит, что вы настроены серьезно, он начнет уверять в своей бесконечной любви к детям и домашнему уюту. Даже если в реальности он убежденный холостяк, на первом свидании он может прикинуться идеальным семьянином.

Он может описывать свои отношения с родителями как образец гармонии, скрывая затяжные конфликты или полное отсутствие общения. Часто мужчины рассказывают о прекрасных отношениях с бывшими девушками, чтобы показать свою мудрость и неконфликтность. На самом деле за этим может скрываться болезненный разрыв, о котором он просто не готов говорить честно.

Такая ложь опасна тем, что она дает ложную надежду на схожесть долгосрочных целей и жизненных ценностей. Человек просто хочет понравиться вам в моменте, не задумываясь о том, что будет дальше. Будьте внимательны к тому, насколько его слова о будущем совпадают с его текущими поступками и привычками.

Как распознать обман в словах мужчины?

Главный признак неискренности это явные противоречия в его собственных рассказах, которые всплывают при долгом разговоре. Например, он может сначала сказать, что долго жил за границей, а потом не понять простейшую фразу на иностранном языке. Была в интернете история, где девушка рассказывала про парня, который якобы часто бывает в Швейцарии. Забава в том, что на вопрос про языки, он уверенно заявил — там конечно и на английском можно, но так то все на швейцарском говорят…

Обратите внимание на язык тела, когда он вещает о своих невероятных подвигах или огромных доходах. Излишняя нервозность, бегающий взгляд или неестественные жесты часто выдают человека, который говорит неправду. Мозг тратит много ресурсов на сочинение легенды, и на контроль мимики сил у него уже не остается.

Если история кажется слишком идеальной, скорее всего, из нее просто вырезали все неприглядные, но важные факты. Жизнь не бывает безупречной, и нормальный человек не боится признавать свои мелкие промахи или неудачи. Искренность всегда звучит немного шероховато, а ложь обычно гладкая и отрепетированная как по нотам.

Что делать при обнаружении лжи на встрече?

Не стоит сразу превращаться в прокурора и устраивать допрос с пристрастием прямо в кафе. Резкое разоблачение только создаст напряжение и окончательно испортит вечер, не дав вам узнать человека получше. Попробуйте мягко вернуться к сомнительной теме позже, задав уточняющий вопрос как бы между прочим.

Попробуйте поделиться своим опытом и признаться, что вы тоже когда-то хотели казаться лучше, чем есть на самом деле. Это создаст атмосферу доверия и даст ему шанс расслабиться и перестать играть роль супермена. Часто после такого приема люди сами начинают говорить правду, понимая, что их примут и без масок.

Обязательно оцените масштаб приукрашивания, ведь небольшое хвастовство спортивными успехами это не то же самое, что выдуманная работа. Если мужчина врет в фундаментальных вещах, стоит задуматься о целесообразности продолжения такого общения. Доверие строится на честности, а начинать отношения с иллюзий это верный путь к разочарованию.