Что делать после второго свидания?

Вторая встреча как правило характеризуется тем, что вы уже друг друга немного знаете, совместно выполняли какие-то дела, оценили разные реакции человека в той или иной ситуации. Многие на этом этапе уже перешли к физической близости, а кто-то продолжает знакомиться с привычками, потребностями и прошлым опытом спутника (спутницы). Когда второе свидание подошло к концу, наступает момент некой определённости, следовательно теперь важно продемонстрировать свои впечатления и намерения. Но как это сделать?

Как правильно оценить свои внутренние ощущения?

После прощания задайте себе простой вопрос о желании новой скорой встречи. Ожидание следующего свидания является главным признаком того что человек зацепил ваше внимание. Если вы чувствуете легкое волнение и радость то симпатия определенно присутствует. Это очень важно понять, чтобы не заниматься самообманом.

Вспомните насколько легко и непринужденно протекал ваш разговор в этот раз. Общие шутки и понимание друг друга с полуслова указывают на хорошую психологическую совместимость. Когда общение идет само собой без долгих пауз и страха сказать что-то не так, это отличный сигнал.

Не забывайте про важность физического притяжения к вашему новому потенциальному партнеру. Если у вас появилось желание близости или простого касания значит химия сработала правильно. Отсутствие такого влечения часто говорит о том что отношения останутся дружескими.Партнёр не пробудил нужных эмоций или вы не готовы к такому развитию, значения не имеет. Мы оцениваем только факт.

Каким образом стоит поддерживать общение дальше?

Не нужно играть в молчанку и ждать когда другой человек напишет вам первым. Если встреча оставила приятный след в душе обязательно дайте об этом знать. Короткое сообщение сразу после свидания покажет вашу искреннюю заинтересованность и открытость. Не нужно ничего выдумывать, просто скажите как есть. Мне понравилось, было интересно, было весело, с тобой комфортно.

Сделайте ваше письмо персональным и упомяните какую-то общую деталь вчерашнего вечера. Можно вспомнить смешной случай или тему обсуждения которая понравилась вам обоим больше всего. Такой подход подтверждает что вы внимательно слушали собеседника и цените время вместе.

Проявите обычную человеческую заботу и поинтересуйтесь как ваш партнер добрался до дома. Это базовый признак хорошего тона который располагает к более теплым и доверительным отношениям. Маленькие знаки внимания всегда создают приятную атмосферу вокруг вашего будущего союза. А заодно демонстрируют вашу заинтересованность и сообщают о наличии симпатии. Потому что в противном случае нам безразлична судьба человека, доехал он или нет, как доехал, где сейчас находится.

Зачем нужно планировать следующую важную встречу?

Если вы понимаете что симпатия взаимна не бойтесь брать инициативу в свои руки. Сразу предлагайте конкретные варианты для третьего свидания исходя из интересов вашего спутника. Такая решительность обычно воспринимается позитивно и снимает лишнее напряжение между людьми. Делать это лучше не сразу и в формате предложения. Можно позвонить через день и сказать — я собираюсь покататься на коньках, поедешь со мной?

Такой подход полезен с двух сторон. Во-первых вы берёте свою жизнь в руки и становитесь автором собственной судьбы. Нравится вам человек. вы делаете шаг ему навстречу. Это лучше, чем сидеть как чемодан и ждать когда заберут. Во-вторых вы тестируете свои новые отношения (зарождающиеся) на совместимость. Предлагая лыжи вы можете узнать совпадают ли ваши увлечения, хобби интересы. Например, на предложение спрыгнуть с парашютом я точно отвечу отказом, все эти опасные занятия мне чужды. Предлагайте что-нибудь другое.

Постарайтесь сменить привычную обстановку и выбрать место для новых совместных приключений. Третья встреча часто становится решающей для перехода на новый более интимный уровень близости. Подойдет уютное тихое кафе или активный отдых где можно лучше узнать характер партнера.

Соблюдайте баланс — не старайтесь слишком быстро развить текущие события в жизни и не пытайтесь их искусственно замедлить. В интернете можно найти много советов по поводу того, когда переходить к физической близости или принимать решение о наале серьёзных отношений. Всякие специалисты что-то высчитывают, объясняют, выстраивают стратегии. И совершенно никому нет дела до ваших личных чувств и эмоций. Мы забываем о главном — о себе!

Делайте что хочется, у психологической нормы только две характеристики — отсутствие вреда для себя и отсутствие вреда для окружающих. В остальном полный карт бланш, можете на третью встречу пойти в ЗАГС, это ваше личное дело Главное чтобы было полное взаимопонимание с партнёром. А уж когда вы его почувствуете, предсказать невозможно.

Как окончательно понять перспективность новых отношений?

Посмотрите внимательно на то как меняется ваше поведение рядом с этим конкретным человеком. Если вы чувствуете себя собой и не пытаетесь казаться лучше то это хороший знак. Истинный комфорт является залогом того, что в будущем вы сможете построить крепкую семью. Никаких гарантий нет, но шанс очевиден.

Обратите внимание на то, проявляет ли партнер встречный интерес к вашей личной жизни. Взаимное любопытство и желание узнавать новое друг о друге поддерживает огонь в отношениях. Без такого обмена энергией любая влюбленность очень быстро угаснет и принесет разочарование.

Доверяйте своему сердцу, но не забывайте включать холодный разум на этом этапе пути. Второе свидание дает достаточно информации чтобы увидеть основные черты характера и воспитания человека. Правда это при условии, что обе встречи были правильно организованы. Вы должны были провести время вместе, заняться чем-то совместным, увидеть поведение человека в разных ситуациях. Если вы оба раза просидели в кафе или устраивали друг другу допрос, то очевидно вы ничего не знаете о собеседнике. Ну, кроме той лапши, которую он навешал на ваши уши. Тогда, скорее всего, вам понадобиться ещё около 73 свиданий, чтобы хоть что-то понять.