Ностальгия: что это и почему вредны тёплые воспоминания о прошлом?

Ностальгия это психический процесс включающий в себя воспроизведение в памяти событий из прошлого с одновременной генерацией негативно окрашенных эмоций, таких как тоска, грусть, апатия. Само событие представляется как нечто положительное, светлое и ценное, однако реакция психики резко отрицательная. Именно этот феномен, построенный на амбивалентности чувств, вызвал интерес у психологов.

История термина ностальгия

Слово ностальгия происходит из греческого языка и состоит из двух фраз. Первое — возвращение на родину. Второе — боль, печаль. Состояние апатии вызванное болезненными воспоминаниями о родине. Изучением этой проблемы занимался швейцарский доктор Иоганн Хофер, который обнаружил, что военные, служившие далеко от дома, избавлялись от недомоганий и многих болезней сразу после возвращения на родину. Стены лечат или психосоматика влияет на физическое здоровье в отрыве от семьи, знакомых улиц и мест, где человек вырос?!

Дальнейшие исследования других специалистов показали, что отдаляясь от родины люди испытывают ряд негативно окрашенных эмоций и декларируют это как тоску, возникшую вследствие каких-то воспоминаний. Человек воспроизводит в своей памяти события, например друзей, близких, знакомые дома и улицы, а затем с одной стороны наделяет всё это положительными чувствами (идеализирует, думает о том как было хорошо) и одновременно страдает (не может оказаться там, переживает о том, что этого нет сейчас).

Изучив состояние пациентов психиатры пришли к выводу, что это болезнь. Долгое время ностальгия считалась расстройством психики и одним из главных источников депрессии. Болезненные переживания на тему отдалённости от родины дополнились другими симптомами. Оказалось, что люди могут сталкиваться с ностальгией по другим поводам, например образ жизни (тоска по советскому мороженному и домашнему телефону) или прошлая близость с человеком (бывшие партнеры, закончившиеся отношения).

Следующий виток изучения ностальгии привёл к неожиданным выводам. Ностальгия как правило возникает на почве событий, отрицательных для индивида. Происходит идеализация негативного опыта из прошлого, вдруг начинает казаться, что на самом деле это было прекрасное время. Так последние соцопросы показывают, что прямо сейчас около трети россиян говорят о 90-х с положительной точки зрения. Всё чаще вспоминают отдельные эпизоды, которые кажутся им достойными тёплых воспоминаний.

Точно также в ситуации с романтическими отношениями. Люди расстались и на то были объективные причины, однако спустя некоторое время вдруг возникают воспоминания, которые вызывают тоску. То ли хочется вернуть, то ли грустно что этого больше нет. Но воспроизведение эпизодов и картинок из прошлого приводит к добрым и нежным чувствам. Эх, были времена… Вот ту мы с ней… Вон там она мне говорила.. Здесь мы гуляли.. А затем происходит что-то вроде апатии, так как оказаться в прошлом нельзя, но по всей видимости очень хочется.

С годами ностальгию перестали считать психическим расстройством, ни в один список заболеваний её не включили. Отношение к данному процессу в обществе стало нейтральным, якобы это что-то незначительное, просто вспомнил на минутку и всё. Ничего особенного. Изучение продолжили уже психологи. Излечение пациента больше не является целью, исследования ставят задачу понять как возникает ностальгия и вредит ли она психике индивида.

Причины ностальгии

Многие объясняют добрые, но грустные воспоминания обычным воспроизведением эмоций. Якобы это было что-то хорошее, вот и всплыло в голове. На практике всё оказалось немного сложнее и у ностальгии есть абсолютно понятные триггеры.

Неспособность психики оценить событие целостно

Ностальгия характерна тем, что человек идеализирует отдельные детали, игнорируя всё остальное. Вспоминает исключительно хорошее, напрочь блокируя плохое. В результате получается неадекватная оценка события и психика сталкивается с травмой потери. Образ бывшей воспроизводится по эпизодам, в которых вы были счастливы вместе и сознание получает вывод о том, что человек в результате ошибки лишил себя чего-то ценного. Наступает грусть, тоска, апатия.

Многие очень хотели бы вернуть советский союз, где вкусное мороженное и настоящая колбаса, молодость, вера в светлое будущее, отсутствие нынешних проблем. Но на предложение отказаться от интернета, смартфонов, современных автомобилей и прочих благ глобализации экономики, следует резкий, отрицательный ответ.

Мужчина рассказывающий психологу о своих переживаниях, связанных с бывшей также уходит в ностальгию. Мы гуляли, целовались, строили планы, интересно проводили время.. Вспоминаются нежные моменты, когда только познакомились, взялись за руки, были вместе. Она смеялась, я был счастлив. Вроде как хочется всё вернуть, но вот всё ли? Вы попадаете в ловушку собственного мышления, потому что тоскуете по конкретным моментам, но человек не может вернуться частично, вместе с ним придут все те проблемы, которые закончились расставанием.

Таким образом ностальгия психологами рассматривается не только как тёплые воспоминания, вызывающие желание вернуть эти события, но и как когнитивное искажение, ломающее весь процесс мышления индивида. Его последующие страдания будут обусловлены этими ошибками. Поводов для грусти прибавится, но все они окажутся ложными. И всё только потому что в какой-то момент критическое мышление дало сбой.

Кризис идентичности

Психика формирует мнение о «своём человеке» через внутренние и внешние сигналы. Таким образом появляется два типа самооценок, которые сливаются воедино. Внутренняя состоит из навязанных убеждений, опыта, психоэмоциональных травм и мнения окружающих, чаще близких. Внешняя про что стоит на объективных достижениях личности. Карьера, результаты труда, звания, успехи и неудачи.

Самое парадоксальное то, что психике вообще неважно хороший вы человек или плохой, успешный или неудачник, красивый или страшненький, богатый или бедный. Ей просто важно прибиться к какому-то берегу, знать кто вы есть. Исходя из полученного вывода она уже начнёт управлять поведением. Если я бандит и убийца, то вот такую модель и буду развивать. Если я высоконравственный, уважаемый и почитаемый гражданин, то моя обязанность придерживаться этикета и прочих норм.

Проблемы начинаются когда однозначного ответа нет. Кто я? Куда я двигаюсь? К чему стремлюсь? Именно эта сложность происходила с теми, кто оказывался вдали от дома. Тоже самое преследует людей потерявших близкого или переживших болезненное расставание. Мужчина меня бросил, я в сложившейся ситуации кто? Непригодная баба, которой нашли замену в два счёта, счастливая женщина избавившаяся от предателя, никому не нужная брошенка или востребованная дама?!

Возвращаясь к ностальгии по СССР мы получим точно такую же картину. Раньше человек был уважаемым работником завода, отец, муж или жена, мама. Сегодня завода давно нет, мои заслуги все забыли, друзей в отделении почты и участке милиции больше нет, моё мнение молодёжи не интересно, ценность буквально отсутствует.

Я в этой стране кто? Всеми забытый бедолага с пенсией 15 000 или мудрёный опытом фрезеровщик, способный чему-то обучить новое поколение? Нудный дед или заслуживающий любви папа? Почитаемая свекровь или скверная женщина с нарциссическими наклонностями, до которой больше нет дела ни невестке, ни внукам ни собственному сыну?

Кризис идентичности является тяжелой психоэмоциональной травмой и психика вынуждена защищаться. Она игнорирует и обесценивает всё плохое из прошлого, выводя в приоритет отрывки, в которых было хорошо, тепло, уютно. Заталкивает в сознание эпизоды, где вы были счастливы.

Не замечает проблем того времени, просто запускает картинки, на которых вы улыбаясь поедаете сливочное мороженное, наблюдая за тем, как ваши дети радостно качаются на качелях. Вот бы туда вернуться. Вот бы отобрать у всех смартфоны, отключить интернет, чтобы они снова были рядом и подтвердили, что я тот самый важный и нужный, востребованный и любимый..

Как ностальгия вредит нашей психике?

Ностальгия больше не считается психическим расстройством, но её негативное влияние на психику, сознание и поведение индивида продолжает оставаться довольно серьёзным. Обсудим самые очевидные последствия данного процесса.

Негативно окрашенные эмоции

Ностальгия представляет из себя «суп». Из ингредиентов положительные и отрицательные эмоции. Вторых значительно больше. Мы не можем вернуть прошлое, воспроизведение в памяти приводит к ощущению близости желаемого, ведь вот оно счастье, было буквально вчера, вижу его как на яву! А потрогать нельзя. Всплыл эпизод приятного времяпрепровождения с бывшей, но она так далеко, что шансов на повторение нет.

Вот вы молодой и красивый, востребованный сотрудник, уважаемый сосед, а затем открыли глаза и ничего этого не существует. Как будто в руках держали, но выронили. Психика увидит это именно так и далее вас ждут эмоциональные страдания. Гнев, ненависть, обида, злость. Которые через пассивную агрессию вы скорее всего выльете на окружающих.

Потеря смысла жизни

Сначала психологи заметили, что люди говорящие об отсутствии смысла жизни очень часто вспоминают прошлое. Затем стало понятно — ностальгия сыграла с ними злую шутку. Возникло ощущение, что всё лучшее уже позади, всё самое прекрасное прошло. Ничего подобного уже не будет. Вернуться назад невозможно, а впереди ничего не привлекает.

Психике тяжело принять такое положение дел, а счастье других воспринимать ещё тяжелее. Прямо или скрытно человек начнёт вредить окружающим. У меня нет и у вас быть не должно. Как показывает практика, такие люди начинают завидовать, обесценивать, оскорблять, унижать, стремиться к разрушительным идеям.

Слабость перед манипуляциями

Почему девушка возвращается в отношения, из которых ушла по причине эмоционального насилия? Ей было некомфортно, плохо, она приняла осознанное решение, но теперь пришла обратно. Сыграл эффект ностальгии. Её психика стёрла из памяти всё плохое, выдавая в сознание эпизоды, в которых она была счастлива. Если парень прекратит издевательства, даст время на восстановление и сделает акцент на «правильном» поведении, то его шансы на успех резко возрастут.

Почему люди раз за разом идут на уловки диктаторов, отдавая последнее во имя непонятных идей? Потому что им предлагают вернуться в прошлое, выдавая его за что-то очень хорошее, точь в точь как в воспоминаниях. И люди готовы платить любую цену за то, чтобы снова оказаться там, где было так комфортно. Только не учитывают что вместе с этим вернуться все проблемы и к ним добавятся новые, а сами воспоминания изначально искажены.

Положительное влияние ностальгии

Я много раз писал о том, что все защитные механизмы психики были созданы во благо человеку, но со временем их применение оказалось ошибочным. Ностальгие на удивление классный инструмент, который очень легко направить не в то русло и получить все вышеописанные неприятности. Поговорим о положительном влиянии этого процесса.

Способ пережить тяжелые времена

Трудности, отчаяние и разочарование всегда оборачивается критическим снижением самооценки. Старый, одинокий, бедный и по большому счету никому не нужный дед может видеть себя именно таким. Самоценность падает и смысл жизни теряется, но больше всего психика страдает от той реальности, которая возникла.

Ностальгия помогает поддержать самооценку воспоминаниями. Да, годы прошли и сегодня я уже не тот симпатичный, полный сил и энергии мужчина, который рассекал на москвиче по родному городу, цепляя девчонок. Я был важным звеном в рабочем процессе, меня окружали любящие люди. Всё это было и воспоминания позволяют пережить положительные эмоции снова, что благоприятно сказывается на восприятии себя.

Можно иногда пересматривать старые фотографии, видеться с друзьями из прошлого, гулять в тех местах, которые запомнились чем-то добрым, светлым и радостным. Поэтому нам так нравятся «заброшки», ведь мы попадаем туда, где когда-то кипела жизнь, активно перемещалась энергия.

Сохранение традиций и культуры

Кто бы что не говорил, но вернуть прошлое в современном мире это самоубийство в прямом смысле слова. Сентинельцы пропустили всё развитие человечества и проигнорировали эволюцию, к чему это привело можете почитать в интернете. Оказавшись в мегаполисе шансов выжить нет, просто потому что их организм не адаптирован к тем вирусам и бактериям, к которым у нас давно выработался иммунитет. Что делать с гаджетом и как расплатиться за продукты в супермаркете они не понимают и обучать придётся очевидно очень долго.

Ностальгию можно использовать для получения новых положительных эмоций. Не нужно отстраивать хрущёвки и проводить домашний телефон взамен айфона, но было бы здорово посетить столовую в стиле 80-х. Даже я, никогда там не живший, с удовольствием отправился бы на обед в подобное заведение.

Точно также как мы слушаем музыкальные хиты тех лет. Ретро дискотеки всё ещё популярны. Почему бы не открыть ресторан времён Российской империи? Или не реставрировать раритетные автомобили, устроив автопробег.

Мы не должны и просто не можем жить так, как жили наши предки. Невозможно возродить СССР, царские времена, поселиться в пещеры и устроить охоту на мамонта вместо похода в ближайшую пятёрочку. Но можно воссоздать отрывки памяти, чтобы каждый желающий мог посетить удивительные места из прошлого, окунуться в эту атмосферу и испытать совершенно новые эмоции.

Если не доводить ностальгию до болезненного состояния, она сослужит хорошую службу нашей психике и подарит огромное количество приятных чувств. Но многие пошли против природы, превратив классный инструмент в орудие самоубийства.