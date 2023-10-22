Запрос к психологу: что это и какие бывают?

Запрос к психологу это ожидаемая цель консультации или терапии, высказанная самим человеком. То есть возникшая проблема в форме диалога обозначается специалисту, после чего происходит высказывание своих эмоций и чувств, а далее «пациент» (беру в кавычки, потому что эти люди не больны) просит конкретную помощь или ждёт реализацию своего желания, закрытие потребности. Всё это в совокупности называется запрос.

Отличие запроса от ожиданий

Хоть я и не ставил цели заниматься консультированием, но так вышло, что спрос оказался приличным. Это не моя основная деятельность, я работаю финансовым консультантом, занимаюсь психологией так как мне это интересно, имею соответствующее образование, блог веду для души. Но часто взаимодействую с коллегами и накопил достаточно личного опыта. Решил поделиться информацией, которая может оказаться полезной тем, кто однажды решит пойти к психологу.

Найти специалиста очень сложно, об этом я слышу постоянно. Среди моих клиентов были люди, которые уже опробовали все возможные сервисы и посетили десятки психологов. И тут кроется первая ошибка, иногда запроса попросту нет! Об этом мы поговорим чуть ниже, пока просто разберёмся с определениями.

Запрос на поддержку, внимание, самоценность

Запрос это конкретная цель, к которой человек решил придти с чьей-то помощью. Все ресурсы находятся в нас самих и сложность как правило с тем, что психика преследует ложную потребность, загоняет организм в «бег по кругу», ошибочно перераспределяет силы, через защитные механизмы вынуждает ставить нереализуемые или вредные задачи. А затем наступает состояние фрустрации, либо доходит до аффекта.

Таким образом у вас есть и силы и возможности, но всё это направлено не туда. На действия, которые оборачиваются проблемами. Психолог не оценивает вас как личность и не говорит как надо жить, он отталкивается от вашего эмоционального комфорта или дискомфорта. Когда вы несчастны и страдаете, задача специалиста дать вам зону эмоционального комфорта. Территория без насилия лечит лучше десятка таблеток. Это запрос номер один.

Как правило на этом многие и останавливаются. Успешные, богатые, счастливые люди регулярно ходят к специалисту «поговорить». Так устроена психика, она принимает внешние сигналы и вынуждена на них реагировать, в какой-то момент критическое мышление не успевает отработать все сигналы и пропускает вредные задачи формируя ложные потребности. Чтобы этого не допустить люди посещают психолога. Порой один вопрос «а что если это не так? Если предположить, что ты ошибаешься, то в чём именно?» предотвращает тысячи проблем. И это удивительно.

Запрос на поиск решения

Далее возникает логичный вопрос — а что мне делать? Мы ежедневно сталкиваемся с проблемами, трудностями, насилием, выбором. Всё это также является сложным механизмом и в какой-то момент психика больше не может переваривать многозадачность. Вы начинаете отказываться от принятия решений, так как не видите в себе сил на это.

Отношения не устраивают, но других нет, я привязан(а), боюсь будущего без партнера, опасаюсь что всё не так воспринимаю. Масла в огонь подливает манипулятор, который использует газлайтинг, чтобы убедить вас в вашей же неадекватности. Или подавляет личность, чтобы на фоне критического снижения самооценки вы потеряли последние возможности для ухода. Зона эмоционального комфорта вернёт ресурсы,но ведь решение ещё нужно принять!

Неразрешенные конфликты, запущенные дела, непонятные отношения с детьми, родителями, друзьями, партнером. Снежный ком нарастает и человек приходит к психологу с мешком вопросов. В себе сил уже не чувствует и просит, а иногда требует дать ему пошаговый план действий. Что конкретно мне сделать, чтобы всё было хорошо и мне стало комфортно? Говори быстро, я за что тебе деньги плачу, шарлатан!!!!

Отсюда второй важный момент. Пр разумном запросе клиент ждёт содействия в принятии решения. Поддержка, наводящие вопросы, обсуждение возможных последствий с человеком, который на вашей стороне. Мама может посоветовать бросить парня, потому что он ей не нравится. Подруга может посоветовать терпеть, потому что её забавляют ваши увлекательные истории и на вашем фоне она чувствует себя лучше. Друг советует бросить девушку, потому что сам на неё давно смотрит. Или потому что не знает что сказать и обращается к стереотипам — будь мужиком, пошли её, чо она?!

А вот психолог вообще не имеет права давать советов. Запрещено. Потому что любая точная рекомендация является отражением личного опыта и убеждений, при этом вообще не включает в себя «взгляд изнутри». Вам и правда нужно что-то сделать, но иногда вы просто не можете. Если у вас умерла жена, то вы просто не переживайте, её не вернёшь, к чему себя мучить?! Логично на первый взгляд. Но способен ли на это человек прямо сейчас?!

Поэтому психолог не даёт точных указаний, он становится второй головой и ещё одной парой глаз, чтобы задавая вопросы помочь вам предусмотреть всё и поддержать любое ваше решение. Не позволяет психике поддаваться защитным механизмам, которые лишают вас критического мышления и толкают на погоню за ложными потребностями.

Ещё меня веселят советы психологов из серии «пойди в спортзал», «просто найди другую девушку», «начни везде ходить и тогда тебе не будет скучно». В общем не парься, оплати мой совет в кассу и удачи тебе, ты справишься!

Неадекватные запросы к психологу

И так, резюмируем. Запрос на зону эмоционального комфорта и поддержку при принятии решений это то, с чем работает большинство специалистов, практикующих классическую психологию. Разные бывают направления и подходы, но цель одна. Например когнитивно-поведенческая терапия позволяет получить новый опыт, который будет перенесён в личную жизнь. Смена шаблонов, избавление от защитных механизмов. Вы начнете иначе реагировать, откажетесь от ложных целей и признаете истинные. В этом смысл изменения.

Есть и опасные методы, такие как провокативная психология. Когда специалист использует негативно окрашенные эмоции для вызова состояния геперкомпенсации. У пациента фрустрация, подавленность,отчаяние, психолог «добивает» его и тем самым провоцирует психику на спасение. Происходит защита, мобилизация ресурсов и резкий скачок продуктивности вверх, а там сознание проводит анализ и цепляется за внешнюю самооценку, чтобы подтянуть внутреннюю. Очень опасный метод в прямом смысле этого слова. Но кто-то использует и вроде как есть результаты.

Так или иначе запросов всего два. Зона эмоционального комфорта и поддержка при принятии решения. Но люди озвучивают совсем другие цели и думаю многим будет интересно узнать самые популярные. Как они возникают, почему обречены на провал и откуда берутся те, кто раз и навсегда разочаровался в психологии, хотя специалист всё делал правильно.

Расскажи обо мне

Многие считаю психологию чем-то похожим на астрологию и гадания. Вот я девушка, выросла без отца, два раза в разводе, расскажите обо мне, что мне сделать, чтобы решить свои проблемы и наладить личную жизнь? Или — я мужчина, хорошо зарабатываю, не страшный, мама у меня была грубая, отец ничем не запомнился, нарисуй мой психологический портрет, какой я, что мне сделать чтобы стать успешнее?

Здесь кроется попытка узнать о себе какие-то тайны и секреты, благодаря которым удастся использовать свой потенциал на полную. Нередко просят рассказать вообще о других людях. Вот моя жена,она добрая, тихая, спокойная, у неё отец очень строгий был. А сейчас у нас проблемы в отношениях. Учитывая её характеристики как мне себя вести, чтобы не допустить развода?!

К сожалению диалог в таком формате приводит к тому, что игнорируются чувства, эмоции и потребности клиента, а на выходе мы получаем «прогноз по звёздам» и лживое описание личности». Развлечение, не более того.

Как мне сделать других нормальными?

На втором месте «запрос» на изменение других людей. Мама меня не замечает, как мне исправить ситуацию? Ребенок не слушается, что с ним сделать? Жена не уважает, подскажите как её проучить. Девушка бросила, как мне её вернуть? Не нравлюсь парню, который нравится мне, как себя вести чтобы привлечь его внимание?

Оказать воздействие на других людей невозможно, это запрос больше похож на наведение порчи и другие волшебные штуки. Окружающие либо сформированы как личность и опираясь на свои убеждения, взгляды, опыт, действуют определенным образом, либо вы своим поведением позволяете им использовать/не ценить себя. Но имея конкретную проблему вы ставите ложные цели.

Для примера — у вас не клеются отношения с мамой. Она чёрствая, грубая, нарцисс или пассивный агрессор. Ваши страдания понятны и то, что вас беспокоит, очевидно. Однако настоящая проблема не в том, что мама ведёт себя «ненормально», а в том, что вы либо пытаетесь сделать её удобной для себя, либо не можете выйти из нездоровой привязанности и в итоге опять же пытаетесь сделать её удобной для себя.

Или от вас ушла девушка. Это её решение, она имеет на это полное право. Вы пытаетесь заставить другого человека «плясать под вашу дудку», а когда он отказывается, прибегаете к насилию. Давите на жалость, манипулируете, угрожаете и так далее. Агрессор в этой ситуации уже вы, но признавать не хотите.

Она вам изменила, предала, не сдержала обещаний? Да, это насилие в ваш адрес и тут эмоции совершенно понятны. Но в данной ситуации вам нужна поддержка, та самая зона эмоционального комфорта, чтобы пережить случившееся без последствий для самооценки. Вы же ставите цель вернуть девушку. Где логика?!

А логика в том, что психика пытается восстановить баланс значимости. Получить внимание, в котором нуждаетесь из-за больной привязанности, либо окупить вложения. Вы же тратили время, силы, может деньги. Требуете расплатиться. И всё это подаёте как желание сделать окружающих нормальными. Только норма ваша с критическими ошибками. В 99% случаев фраза «мой ребенок ведёт себя ненормально, разберитесь что с ним» говорит только об одном — проблема в вас. И меня нужно себя. Ребёнок нормальный, просто вы его сломали.

Помогите блокировать чувства

Часто такой запрос возникает в ситуациях потери близкого или при расставании. Человеку всё понятно, исправить ничего нельзя или уже не хочется, но эмоциональный дискомфорт не позволяет нормально жить. Кто-то приходит за поддержкой и вниманием, чтобы высказаться, получить заботу, почувствовать себя неодиноким. Но есть и другой вариант — клиент требует сделать так, чтобы негативно окрашенные эмоции резко прекратились. Как правило такие идут к психотерапевту и получают рецепт на таблеточки.

Это разумно, потому что в состоянии фрустрации, которое легко может перейти в аффект, остановить реакции бывает сложно. При полной осознанности клиента нормальный психолог порекомендует отправиться именно к психотерапевту, а если заметит нарушение субъективного восприятия объективной реальности, уже к психиатру.

С таким запросом вам стоит определиться по целям. Если понимаете, что держитесь, но вам сложно, то психолог поможет пережить травмирующий опыт. Если уже не справляетесь и ждать сил нет, то вам понадобятся препараты, которые может выписать только врач-психотерапевт.

Ничего не хочу делать, скажите как быть

С этим запросом больше всего разочарованных. Дело в том, что апатия и фрустрация это последствие перегрузки психики. Многозадачность, неразрешенные конфликты ( в том числе внутренние), а также длительное воздействие источника негативно окрашенных эмоций вынуждает психику блокировать ресурсы внутри и занять выжидательную позицию. Ничего не делай, давай просто полежим, подождём, может наладиться чего.

Через зону эмоционального комфорта психолог постепенно обговаривает потребности человека и ставит их под сомнения. Это позволяет понять что действительно важно, а что не очень. Вы каждый день в спортзал ходите, вам нравится, вы хотите стать чемпионом мира или бежите от реальности таким способом? Что будет если пропустить недельку? И тут человек уже начинает смотреть на ситуацию с разных сторон, принимая решение. Может и правда бегу от себя? Может и правда пропустить.. Или наоборот — нет, мне очень нравится, от этого я кайфую, в зале я живу!

Разбирая каждую задачу таким образом клиент определяет важные и постепенно выключает остальные действия. Точно также разбираются объекты мышления, например принимается решение отказаться от думскроллинга. Ресурсность психики восстанавливается. Но если вы ждёте конкретного совета, чтобы резко стать активным и бодрым, то вас ждёт разочарование.

Как сформулировать запрос к психологу

Так или иначе запрос всегда будет заключаться в поиске зоны эмоционального комфорта и разборе тревожных ситуаций. Проще говоря вы либо ищете специалиста, который даст вам безопасную зависимость, недополученную в детстве, либо через обсуждение своих эмоций и чувств вместе начнёте двигаться к поиску решения. Но принимать его будете только вы, потому что никто кроме вас не знает правильного ответа. Психолог помогает его найти, но не имеет права брать на себя ответственность в данном вопросе.

Бросила девушка это не проблема. Проблема в том, что вы в этот момент чувствуете себя униженным, оскорблённым, жертвой предательства. Можете испытывать страх отвержения, критическое падение самооценки. Что подумают люди, она найдёт другого и получается меня оценила как непригодного. Задача психолого принять вас таким, какой вы есть, поддержать, быть на вашей стороне, не позволить самооценке рухнуть окончательно, не оказывать давления, не применять насилия. Помочь усомниться в своих самых страшных выводах.

Мужчины в такой ситуации плачут, рассказывают о своих неудачах, считаю себя ничтожеством. На эмоциях гнева напротив говорят что им пофиг, эта дура многое потеряла, кому она нужна, как хорошо что ушла, потому что она бездарная и на самом деле страшная. С виду вроде ничего, а как трусы снимешь, там целлюлит! Готовить не умеет. Вот её новый мужик потерпевший конечно! Без меня она пропадёт, она ж тупенькая.

И психологу важно понимать все процессы, которые происходят с человеком. Чтобы помочь ему вернуться в ресурсное состояние, на наделать глупостей и не допустить тяжёлых состояний психики. В этом работа, а не в том, чтобы дать волшебный совет, рассказать о вас что-то интересное или научить менять окружающих, делая их нормальными, то есть такими, как надо вам. Это не так работает.