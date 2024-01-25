В России популярно мнение о том, что мы богатейшая страна, потому что у нас много «черного золота». Далее позиция граждан разделяется. Одни считают, что необходимо прекратить продавать свои ресурсы, в том числе и газ, другим странам, чтобы они замёрзли, обеднели и приползли к нам на коленях. Другие выдвигают идею реализации нефти всем желающим и раздача денег населению равными долями, чтобы богато начали жить мы. В связи с этим вопрос — можно ли безбедно жить на доходы от нефти и почему государство с нами не делится?

Немного общей информации

Чтобы не жить в иллюзиях предлагаю изучить немного статистических данных. Во-первых посмотрим рейтинг стран по объёмам запасов нефти. Это государства под землёй которых находится очень много чёрного золота. На первом месте Венесуэла с показателем 303, 806 миллиардов баррелей. На втором Саудовская Аравия (258, 600), на третьем Иран (208, 600), Далее Ирак (145,019), Кувейт (101, 500) и только потом Россия (80, 000). Так что мы здесь далеко не лидеры. США, Ливия и Нигерия идут сразу за нами.

Во-вторых посмотрим на рейтинг стран по объёмам продажи нефти за сутки. Для примера возьмём 2023. Дело в том, что у вас может быть сколько угодно черного золота, но его ещё нужно кому-то продать. Вы можете буквально сидеть на богатстве, но без покупателя всё это не имеет смысла, денег не будет. Тут ситуация кардинально отличается.

Первое место занимает Саудовская Аравия, реализующая в среднем 5 584 миллиона баррелей в сутки. На втором месте Россия ( 4 780 000), далее Ирак (3 712 000), США (3 604 000), и Канада ( 3 350 000). Год от года списки меняются естественным образом, но плюс минус результат будет тот же и за 2018 и за 2020 и за 2022 годы.

Что если доходы от нефти раздать людям?

Первая проблема заключается в том, что разработка месторождений, добыча, поиск покупателей и логистика требуют больших денег, поэтому как правило у каждой «нефтяной вышки» есть инвесторы, которые сначала потратили деньги, а теперь получают дивиденды. Любой желающий может купить акции нефтедобывающих компаний и получать свою долю, для этого требуется совершить три простых действия — открыть брокерский счёт, пополнить его, купить акции. Но мы хотим получать деньги ничего не вкладывая.

Попробуем провести грубые расчеты, чтобы понять всю суть нашей идеи. На налоги, логистику, обслуживание оборудования, разведку месторождений и покупку сырья уходит примерно 90% от стоимости. То есть чистая прибыль составляет всего 10%, плюс минус. Теперь простая математика.

Саудовская Аравия продаёт 5 миллионов баррелей в сутки, при средней цене 80 долларов за один баррель это 400 000 000 американских денег в день. Чистая прибыль примерно 40 000 000. В стране насчитывается 34 миллиона граждан. На каждого получается 1,2 доллара в сутки или 438 в год. Есть смысл выплачивать?

Теперь вернёмся в Россию. Реализуя 4 780 000 доход составит 382 400 000 долларов. Чистая прибыль 38 240 000. Граждан у нас 146 000 000. На каждого получается 0,2 доллара в день или 73 в год. В пересчета на рубли это 6 570 по курсу на момент написания статьи. Приятно конечно, но на создание инфраструктуры по выплатам уйдёт больше денег.

Можно сделать расчеты немного оптимистичнее. Дело в том, что налог на добычу и продажу нефти составляет около 55%. Разумно предложить отказаться от ндпи (налог на добычу полезных ископаемых) и не отдавать его государству, вместо этого направить гражданам. Тогда чистая прибыль сильно увеличится с 10 до 65 процентов. Пересчитываем.

Реализовали 4 780 000 баррелей нефти, за каждый получили 80 долларов (сейчас 60 кстати), то есть получили доход 382 400 000. Чистая прибыль без ндпи составит 248 560 000. Делим на 146 000 000 человек, получаем 1,7 доллара в сутки. Это 153 рубля в день или 55 845 в год.

Вроде бы уже более менее вменяемая сумма, но бюджет лишился гигантских доходов. Их могли потратить на здравоохранение, образование, дороги, материнские капиталы и так далее и тому подобное. Тут нельзя не согласиться с теми кто утверждает, что в России доход от нефти и людям не раздаётся и на социальное обеспечение не тратится. Может быть и так, но при любых раскладах выплата населению нефтяных доходов смысла не имеет, жить на них не получится.

В большинстве богатых нефтью странах все деньги уходят на коррупцию. Самыми яркими примерами можно считать Венесуэлу и Нигерию. А вот противоположный пример мы можем увидеть в Норвегии. Вся прибыль направляется в пенсионный фонд, который инвестирует средства в ценные бумаги компаний по всему. И сегодня это крупнейший пенсионный фонд на планете. Он уже сейчас готов платить людям пассивный доход, но они отказываются, желая продолжать накопление.