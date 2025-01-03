Куда вложить 50000000 рублей? Варианты инвестирования 50 миллионов

Скажу честно, клиентов с вопросом куда вложить 50000000 (50 миллионов) рублей на самом деле не мало. Однако в жизни конкретного финансового консультанта это большая редкость и как правило большинство брокерских клерков, вроде меня, с такими не сталкивались. Тем не менее проблема размещения крупных сумм денег на инвестиционных счетах интересует многих, поэтому решил написать отдельную статью.

В чём основные сложности инвестирования 50000000 рублей?

В общем-то речь может идти не обязательно о 50 миллионах. Достаточно иметь 5,10 или 15, чтобы озадачить себя поиском лучшего решения. Казалось бы перед тобой все дороги открыты, но на практике возникает ряд сложностей, из которых непонятно как выбираться.

Депозит не годится

Во-первых застрахованная сумма составляет 1 400 000, а это значит, что ты либо рискуешь остальными, либо вынужден открывать несколько вкладов в разных банках. На всё придётся тратить время, устанавливать кучу приложений, заводить карты. Даже если капитал размещён в одном финансовом учреждении, волокиты не избежать.

Во-вторых люди, имеющие на руках такие деньги, как правило читали книжки и хорошо разбираются в особенностях российской экономики. Депозит отличное средство для превращения денег в тыкву. Да и диферсификация важна, но вклад предлагает только одно — клади все яблоки в одну корзину и надейся на сохранность.

Лиса Алиса и кот Базилио

На каждого Буратино найдётся своя лиса Алиса, которая совместно с котом Базилио найдёт способ вложить золотую монету в Поле Чудес Страны Дураков. Потом сиди и жди, когда закопанный рубль превратится в денежное дерево. Все же помнят как Александр Кержаков инвестировал в строительство завода. Триста тридцать миллионов исчезли как тень в солнечную погоду.

К сожалению там, где появляются большие суммы, всегда возникают желающие их присвоить. У владельца капитала в свою очередь созревает гениальный план купить что-нибудь очень прибыльное, ведь все ресурсы для этого имеются. По итогу получается ситуация, при которой чем больше у тебя денег, тем меньше шансов заработать. Просто потому что вероятность поверить очередной лисе Алисе кратно возрастает.

Некомпетентность менеджера

Премиальное обслуживание это не только красивый пиджак и роскошный кабинет менеджера, но и его компетентность в работе с премиальными клиентами. Необходимо знать их потребности и желания. А они сильно отличаются от массового сегмента. Поэтому если вы 10 лет общаетесь в пенсионерами, открывающими вклад на 7 тысяч рублей, то найти общий язык с владельцем многомиллионного капитала будет пробеламатично.

Большинство финансовых организаций нацелены именно на широкую аудиторию,на тех самых пенсионеров, студентов, представителей рабочего класса. В далёком 2019 году у меня появилось много клиентов, пришедших от другого брокера. Тогда стало модно открывать инвестиционные счета, банки тут же принялись рекламировать услугу, но сервис и инфраструктуру не подготовили.

В итоге человек покупал акции через кривое приложение, а потом кто-то пароль потерял, кто-то с дивидендами не разобрался, но менеджер банка разводил руками со словами — «могу вам карту открыть. Могу закрыть. Могу предложить услугу страхования. Пенсию у нас получать хотите?». А вот что делать с инвестиционным счётом никто понятия не имел.

А те, кто знает ответы на все вопросы, чаще всего оказывались той самой лисой Алисой. Один мой клиент рассказывал, что вложил 17 миллионов в бизнес по производству катеров. Или лодок. В общем купил их акции через «серьёзного брокера». И человек довольно не глупый, просто всё было так обставлено, что не придерёшься. По итогу конечно никакой это был не брокер и катера никто нигде не собирал. Лицензия ЦБ оказалась вымышленной, как и сама инвестиционная платформа.

Так куда вложить 50000000 рублей?

Можно перечислить все возможные варианты, но очевидно человек, с такой суммой на руках, уже умеет зарабатывать деньги. Его цель сохранить и приумножить, при этом получить качественное обслуживание премиального содержания. С компетентным менеджером, лицензией ЦБ, широким набором инвестиционных инструментов, доступом на все площадки и дополнительными преимуществами.

Премиум для состоятельных клиентов

Для всего вышеперечисленного нужен отдельный сервис. Например, вот выгода, которую получают люди, имеющие на своём инвестиционном счете сумму от 8 500 000 рублей:

Персональный менеджер, тариф на сделки от 0,0235%, накопительный счёт с начислением процентов на остаток на уровне банковского депозита, карта с кэшбеком до 10 000 рублей в месяц, доступ на фондовые рынки России и США, право на участие в pre-ipo, личный фонд ЗПИФ, возможность покупки золотых и серебряных монет, уникальные скидки от ведущих брендов, приглашение на бизнес встречи, ВНЖ в ОАЭ под ключ и многое другое.

Для премиальных клиентов организовывается пакет услуг, а не только подбор инвестиционных инструментов. Доступ к любым ценным бумагам в два клика это лишь одна из возможностей, доступная и для тех, кто решил начать с 10 000 рублей. Весь остальной сервис не может стать массовым, поэтому существует только для ограниченного круга лиц.

Как получить премиальное обслуживание для состоятельных клиентов?

В принципе основная задача состоит в том, чтобы быть обладателем капитала свыше 8 500 000. Если вы задаётесь вопросом «куда вложить 50000000 рублей», значит первый этап уже пройден. Далее нужно открыть брокерский счёт, верифицировать свою личность с помощью скана паспорта, дождаться звонка менеджера и сообщить ему о желании воспользоваться премиум обслуживанием. А дальше, при желании, встречаться в любом из 90 офисов по стране. На вопрос «есть ли у вас на это деньги», отвечайте утвердительно! Готово, вы премиальный клиент крупнейшего брокера России.

Не является рекламой и инвестиционной рекомендацией. Публикация носит информационно-познавательный характер и никого не призывает к вложению денежных средств в ценные бумаги. Помните, что любая инвестиция несёт в себе риски. Вы должны осознавать всю ответственность и понимать что делаете.