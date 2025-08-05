Кто такая Женщина из Исдален: загадка, которую не могут разгадать 50 лет

Женщина из Исдален — это неизвестная личность, чье тело было обнаружено в норвежской долине Исдален 29 ноября 1970 года. Ее смерть окутана тайной: множество псевдонимов, срезанные бирки с одежды, зашифрованные записи и отсутствие идентифицирующих следов. Этот случай часто сравнивают с делом «Тамам Шуд» из-за схожих загадочных обстоятельств. Несмотря на десятилетия расследований, личность женщины и причины ее гибели остаются нераскрытыми, что порождает множество теорий — от шпионажа до криминального заговора.

Обстоятельства обнаружения тела: странные детали

29 ноября 1970 года преподаватель университета и его дочери нашли в долине Исдален частично обгоревший труп женщины. На ней не было одежды, но рядом лежали бутылка из-под ликёра, две пластиковые бутылки с запахом бензина, склянка с таблетками снотворного, серебряная ложка и обгоревшие остатки паспорта. Первоначально полиция предположила самоубийство, но вскрытие выявило следы удара тупым предметом в шею, что поставило под сомнение эту версию.

Дополнительная странность — стёртые подушечки пальцев, что делало невозможным дактилоскопирование. Однако на осколке стекла неподалёку нашли отпечатки, но их принадлежность женщине не подтвердилась. Эти детали указывают на тщательную подготовку к сокрытию личности, что усиливает версию о преднамеренном убийстве.

Расследование: путешественница с девятью именами

Следствие установило, что женщина активно перемещалась по Норвегии и Европе, используя минимум девять псевдонимов. В её вещах, оставленных на железнодорожной станции, нашли одежду «в итальянском стиле» со срезанными бирками, парик, серебряные ложки, деньги и записную книжку с шифрованными записями. Позже их расшифровали — это оказались маршруты её поездок.

Она останавливалась в отелях Бергена, представляясь коллекционером антиквариата. Свидетели описывали её как женщину 30–40 лет, ростом около 164 см, говорившую на нескольких языках с неузнаваемым акцентом. Последний раз её видели 23 ноября, когда она покинула отель, сказав по-немецки мужчине: «Я скоро приду». После этого её следы теряются вплоть до обнаружения тела.

Версии происхождения: от Германии до Южной Африки

Изотопный анализ зубов показал, что женщина родилась около 1930 года, вероятно, в южной Германии, а позже жила на франко-германской границе. Это подтверждается графологической экспертизой, указывающей на обучение письму во франкоязычной стране. Однако сама она называла дату рождения 1942 год и утверждала, что родом из Южной Африки.

Если она действительно родилась в 1930-х, её семья могла бежать из Германии из-за нацистского режима. Отсутствие детей и родственников, которые могли бы её опознать, осложняет расследование. Эксперты не исключают, что она могла быть завербована как шпионка после Второй мировой войны.

Хронология событий: загадочные перемещения

С марта по ноябрь 1970 года женщина активно путешествовала по Европе, меняя имена и города. Она побывала в Осло, Ставангере, Бергене, Париже, Тронхейме, встречалась с неизвестными людьми. 23 ноября она сдала багаж в камеру хранения и исчезла. Через шесть дней её тело нашли в долине.

За пять дней до этого местный житель видел её в компании двух мужчин «средиземноморской внешности». Женщина выглядела испуганной, но мужчины не дали ей заговорить. Полиция проигнорировала его показания, что породило теории о причастности спецслужб.

Современные попытки раскрыть тайну

В 2016 году NRK запустила документальный проект по делу Женщины из Исдален. К расследованию подключились генетики из разных стран, но ДНК-анализ не дал результатов. В 2018 году рядом с местом находки обнаружили женскую сумку, пролежавшую в земле 50 лет, но её содержимое не сохранилось.

Срок давности по делу истёк в 1995 году, но интерес к нему не угасает. Основные версии — шпионаж, криминальный заговор или личная трагедия. Однако без новых доказательств эта тайна, вероятно, так и останется нераскрытой.