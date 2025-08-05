Кто оставил загадочные следы в Девоне в 1855 году?

В феврале 1855 года в английском графстве Девон произошло событие, которое до сих пор остаётся одной из самых странных загадок викторианской эпохи. После сильного снегопада на снегу появились сотни следов, напоминающих раздвоенные копыта. Они тянулись на десятки километров, преодолевая заборы, крыши домов и даже узкие дренажные трубы. Местные жители были убеждены, что следы оставил сам дьявол, что вызвало панику и массовую истерию.

Несмотря на множество теорий, объясняющих этот феномен, ни одна из них не даёт исчерпывающего ответа. Что это было — мистификация, следы животных или нечто более загадочное? Давайте разберёмся в деталях этого таинственного случая.

Что произошло в ту ночь?

В ночь с 7 на 8 февраля 1855 года в Южном Девоне выпал обильный снег. К утру жители обнаружили на снегу цепочки следов, похожих на отпечатки раздвоенных копыт. Их размер составлял около 10 см в длину и 7,5 см в ширину, а расстояние между следами варьировалось от 20 до 40 см.

Следы вели себя крайне необычно. Они появлялись на крышах домов, перепрыгивали через высокие заборы, проходили сквозь узкие трубы и даже пересекали замёрзший лиман Эксе. Общая протяжённость маршрута оценивалась от 60 до 160 километров, а следы находили в более чем тридцати разных местах.

Некоторые очевидцы утверждали, что видели в ту ночь тёмные фигуры, похожие на демонов. Другие вооружались и пытались выследить загадочное существо, но безуспешно. Вскоре слухи разнеслись по всей Англии, и газеты начали публиковать сенсационные статьи о «следах дьявола».

Какие версии объясняют этот феномен?

За прошедшие годы было предложено множество теорий, пытающихся объяснить происхождение следов. Некоторые из них основаны на научных предположениях, другие — на суевериях и городских легендах.

Одна из самых популярных гипотез гласит, что следы оставили лесные мыши, спасавшиеся от холода. Их прыжки по снегу могли оставлять отпечатки, похожие на копыта. Однако эта теория не объясняет, как следы могли появиться на крышах и в трубах.

Другая версия предполагает, что виновниками были барсуки или выдры, чьи следы могли быть искажены таянием снега. Также выдвигалась идея о сбежавшем кенгуру, но никаких подтверждений этому не нашлось.

Более экзотические теории включают в себя воздушный шар с цепями, мифическое существо «одноног» и даже вмешательство потусторонних сил. Однако ни одна из этих версий не получила убедительных доказательств.

Почему эта история до сих пор будоражит умы?

Несмотря на то, что прошло более полутора веков, загадка девонских следов продолжает привлекать внимание исследователей и любителей тайн. Это один из редких случаев, когда массовая истерия, научные гипотезы и мифы переплелись настолько тесно, что отделить правду от вымысла почти невозможно.

Интерес подогревается тем, что подобные следы периодически появляются и в других частях света — от Антарктиды до Японии. В 2009 году в Девоне даже сообщали о новых следах, но официального расследования так и не последовало.

Возможно, истина кроется в сочетании природных явлений и человеческого воображения. Но пока что загадка остаётся неразгаданной, оставляя простор для новых теорий и споров. Кто же на самом деле оставил эти следы? Ответ, похоже, так и останется одной из величайших тайн истории.