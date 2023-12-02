Правильная осанка это прямой позвоночник, отсутствие сутулости и дефектов отдельных частей скелета. В этом случае вся нагрузка на позвоночный столб распределяется равномерно, что избавляет человека от болей, травм, и дискомфорта. Сохраняется двигательная активность мышц и суставов на полную амплитуду, тело выглядит привлекательным и крепким. Сегодня поговорим о том, какие упражнения необходимо выполнять для формирования правильной осанки.

Признаки правильной осанки

С самого рождения и вплоть до 25 лет формируется большая часть скелета. Осанка это не только наследственность и результат различных привычек, но и показатель психоэмоционального состояния человека. Уверенные в себе люди не сутулятся, не склоняют голову вниз и не сжимают плечи.

Вот все признаки того, что с вашей осанкой полный порядок:подбородок поднят вверх, плечи направлены в стороны, а на по направлению друг к другу. При этом они находятся на одном уровне, одно плечо не должно быть выше второго. Также лопатки не уходят назад и не выпячивают грудь вперёд. Живот не выходит за уровень грудной клетки, если смотреть сбоку, то человек не изогнут.

Последствия искривления позвоночника

Нарушение осанки говорит об искривлении позвоночника в одном из отделов. Иногда сразу во всех. К сожалению люди обращаются к врачу только тогда, когда начинают замечать серьёзные последствия этого дефекта. А их в свою очередь намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

Во-первых внешняя привлекательность резко снижается. Живот выпячивается вперёд, лопатки уходят назад, плечи теряют связь друг с другом и располагаются один выше другого, возникает сутулость, образуется горб. Со спины позвоночник может напоминать зигзаг. Такой человек кажется больным, неуверенным в себе, зажатым, нелепым.

Во-вторых нагрузка распределяется неравномерно, что усиливает работу одних частей позвоночника и изолирует остальные. В итоге происходит износ суставов, травмы, быстрая утомляемость. Незадействованные отделы позвоночного столба деградируют и со временем теряют свою функциональность.

Человек становится маломобильным, неспособным выполнить многие физические задачи и всё чаще сталкивается с «прихватом спины», совершая самые простые действия. Поднял ребёнка, неудачно повернулся и вот уже лежишь без движения.

В третьих снижается объём лёгких. Человек может испытывать одышку, нехватку кислорода, боли в грудной клетке. Искривление может привести к тому, что на сердце «свалится» дополнительная нагрузка. Врачи хорошо знают истории как человек жаловался на сердечно сосудистую систему, сделал кучу анализов, УЗИ, ЭКГ и прочее, а всё дело было в кривом позвоночнике, который просто напросто давил на сердце.

В четвертых нарушается работа органов и систем органов. Если искривление случилось в шейном отделе, то вы никогда не избавитесь от головных болей. Грудной отдел «сломает» сердце и лёгкие. Поясничный превратит в того, кто не может нагнуться и разогнуться. При этом кишечник и ЖКТ начнут давать сбои.

В пятых нельзя забывать про грыжу, остеопороз, деформацию суставов. Всё это следствие искривления позвоночника, который начинается с неправильной осанки. Далее поговорим об упражнениях, способных если не вылечить. то хотя бы предотвратить все вышеперечисленные проблемы.

Упражнения для правильной осанки

Сколиоз намного проще предупредить, чем вылечить. Обращение к врачам может быть слишком запоздалым и многие последствия не удастся исправить никогда. К тому же даже несколько месяцев искривления способны серьёзно нарушить работу других органов и систем органов. Избавившись от сколиоза вам придётся ходить по другим кабинетам поликлиник в поиске решения сопутствующих проблем.

Повесьте дома турник

Никто и никогда уже не придумает ничего более полезного для позвоночника чем турник. Более подробно об этом мы рассказывали в статье «полезно ли висеть на турнике для позвоночника«. Возьмите за привычку проходя мимо него повиснуть на 20-30 секунд, ежедневно общее время этого упражнения должно составлять не менее 2 минут. Не обязательно выполнять подтягивания и прочие силовые элементы, достаточно просто вытянуть руки и расслабить позвоночник.

Не рекомендуется крутиться и совершать резких движений, это может обернуться травмой. Кроме укрепления и разгрузки позвоночного столба вы получите увеличение роста (иногда вплоть до 5-7 см), а также правильную осанку.

Займитесь плаванием

Не обязательно выступать на соревнования, посещение бассейна вполне может быть любительским. В первую очередь водные упражнения укрепляют мышечный корсет и не позволяют сваливать всю нагрузку на позвоночник. При выполнении большинства движений будут задействованы плечи, трицепс, бицепс и широчайшие мышцы спины.

Если у вас или вашего ребенка уже имеются грыжи, то следует проконсультироваться с лечащим врачом. Бассейн и плавание в целом способно излечить этот недуг, однако важно учитывать индивидуальные особенности здоровья. Для профилактики же упражнения в воде крайне эффективны. У пловцов практически невозможно встретить нарушение осанки, разве что искривление стало результатом травм, например дтп.

Купите ортопедический матрас

К сожалению экономия на организации сна является самым неэкономным решением. Последствия неудачного расположения позвоночника в ночное время отнимут все деньги, которые вы пожадничали на хороший матрас. К нему существует ряд требований, которые особенно важно выполнять при сколиозе.

Во-первых он не должен быть слишком мягким. В этом случае позвоночник теряет опору, что не только приводит к болям и дискомфорту, но и усугубляет его деформацию. Во-вторых слишком жёстким он также не должен быть. Здесь вам просто будет неудобно спать.

В третьих матрас должен быть упругим. Именно упругость обеспечивает анатомически правильное положение позвоночника в любой позе. В четвертых важно соблюдать характеристики матраса, а именно допустимую нагрузку. Поэтому учитывая свой вес следует выбрать модель с подходящими параметрами. В противном случае вы провалитесь и позвоночник не получит необходимой поддержки.

Ежедневные привычки для формирования правильной осанки

Воздействие на позвоночник происходит круглосуточно. Во время физической работы, расположения в кресле или на стуле, ходьбы, сна. Поэтому все упражнения и лечение могут оказаться бессмысленными, если вы имеете плохие привычки и не имеете хороших. Например, откажитесь от сумок через плечо, они вынуждают трудится одну часть тела и оставляют ни при чём другую. Теперь перечислим то, что следует делать каждый день.

Выходите на пару остановок раньше и прогуливайтесь ногами до тех мест, куда реально добраться без привлечения транспорта. О том насколько полезно ходить пешком давно все знают, но почему-то мало кто пользуется аким волшебным средством. Ходьба должна быть в среднем темпе не менее 40 минут. Можете вооружиться скандинавскими палками, так результативность увеличится в разы.

Приседания могут быть лечащими, а могут и калечащими. Если загрузить на плечи штангу и не соблюдать правильную технику, то можно получить целый букет микротравм, которые будут напоминать о себе всю оставшуюся жизнь. Идеальным вариантом будет приседание без груза с вынесением рук вперёд. Между делом выполняйте это упражнение один раз в день на 10-15 подходов. При наличие заболеваний сердечно сосудистой системы проконсультируйтесь с доктором.

Если работаете за компьютером или являетесь водителем, то в свободное от основной деятельности время совершайте простое сведение-разведение лопаток. Плавно растягивайте их в противоположные друг от друга стороны, затем начинайте двигаться в обратном направлении. Смещайте плечи вперёд, скрещивая руки, затем назад. Всего 20 секунд в день будет достаточно.

Чуть более сложное, но при этом не менее эффективное упражнение — поочерёдный подъем ног из положения лёжа. Оно активизирует нижнюю часть позвоночника, вытягивает её и улучшает кровообращение. Выполните 10 подъёмов на каждую ногу и при соблюдении регулярности этого хватит для серьёзной помощи собственной спине.

Резюмируем

Решение проблемы с осанкой носит комплексный характер. В первую очередь необходимо убрать из жизни или свести к минимуму то, что наносит вред. Старайтесь обеспечить удобное место для работы за компьютером и матрас для сна. Откажитесь от травмирующих привычек, таких как сумка через плечо и чтение лёжа.

Одновременно с этим добавьте своё привычное расписание турник, плавание, пешую ходьбу и базовые упражнения для позвоночника. Это тот самый минимум, соблюдая который большинство людей вообще никогда не узнало бы о болезнях позвоночника. А ведь именно на нём всё держится. Даже психологи шутят — поддержку может дать специалист или близкие люди, но вас никто и никогда не поддержит так сильно как собственный позвоночник. Позаботьтесь о нём и будьте здоровы!