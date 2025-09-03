Как заработать на падении акций: полное руководство по коротким позициям для начинающих

Инвестирование на фондовом рынке традиционно ассоциируется с покупкой активов в расчете на их рост. Однако существует и противоположная стратегия, позволяющая извлекать прибыль из снижения котировок. Короткие позиции, или шорт, представляют собой механизм получения дохода за счет снижения котировок. Например, если вы уверены в том, что бумага будет терять в цене, можно открыть соответствующую сделку и заработать на этом. Например, в комментариях люди часто пишут, что российские акции никогда не растут, только падают, что конечно в корне не верно. Но если вы так думаете, то у вас есть шанс стать миллионером, хахаха.

Что такое короткие позиции в инвестициях

Короткие позиции представляют собой стратегию торговли, при которой инвестор зарабатывает на снижении стоимости активов. Механизм работы заключается в том, что трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг и немедленно продает их по текущей рыночной цене. После падения котировок инвестор выкупает те же активы по более низкой стоимости и возвращает их брокеру. Разница между ценой продажи и покупки составляет прибыль, если прогноз оправдался. Для осуществления таких операций необходимо наличие специального соглашения о маржинальной торговле и статуса квалифицированного инвестора.

Чтобы не было путаницы попробую объяснить ещё проще. Классическая сделка (лонг) это когда вы покупаете акцию, а потом, когда-нибудь можете её продать. Если цена выше цены покупки, вы заработали. Если ниже, потеряли. В случае с короткой позицией (шорт) всё происходит с точностью до наоборот. Вы продаёте бумагу по нынешней цене, оформляете продажу. А потом, когда-нибудь, можете её купить. Если цена выше цены продажи, вы потеряли. Если ниже, заработали.

Чтобы уж точно не осталось никаких вопросов, объясню на примере. Есть акция сбера, её стоимость прямо сейчас, например, 200 рублей (с потолка цифру взял). Инвестор открыл короткую позицию, то есть продал её по 200 рублей. Прошло время, вышли плохие новости, рынок продолжил падать и цена скатилась до 150. Инвестор закрыл позицию, то есть купил акцию сбера и заработал на этом 50 рублей. Но если цена ушла вверх, то сделку придётся закрывать в убыток. Ниже приведём ещё парочку примеров.

Брокер предоставляет возможность открывать короткие позиции не по всем активам, а только по определенному перечню бумаг. Обычно в этот список входят акции крупных компаний с высокой ликвидностью, так называемые голубые фишки. Перед началом торговли следует уточнить у своего брокера доступные для шортинга инструменты. Важно понимать, что использование заемных активов подразумевает дополнительные комиссии, которые могут существенно повлиять на конечный финансовый результат операции.

Обеспечением по сделке выступают собственные средства инвестора, находящиеся на брокерском счете. Эти деньги блокируются на время действия короткой позиции и не могут быть использованы для других операций. Если стоимость актива начинает расти вместо ожидаемого падения, брокер может потребовать дополнительного пополнения счета для поддержания необходимого уровня обеспечения. Это один из ключевых рисков, который необходимо учитывать при работе с короткими позициями.

Механизм работы коротких позиций на примере

Рассмотрим практический пример работы с короткими позициями на конкретных цифрах. Допустим, инвестор анализирует акции компании Лукойл и приходит к выводу, что в ближайшее время их стоимость снизится с текущих 4500 рублей до 4000 рублей за акцию. Трейдер берет у брокера 100 акций и продает их по рыночной цене, получая 450 000 рублей. Через некоторое время котировки действительно падают до прогнозируемого уровня, и инвестор выкупает 100 акций уже за 400 000 рублей.

После возврата ценных бумаг брокеру чистая прибыль составляет 50 000 рублей за вычетом комиссий за использование заемных активов. Если же прогноз не оправдывается, и цена акций начинает расти, инвестор несет убытки. Например, при росте котировок до 5000 рублей за акцию, чтобы вернуть долг брокеру, придется покупать бумаги уже за 500 000 рублей, что принесет убыток в 50 000 рублей плюс комиссионные расходы.

Этот пример наглядно демонстрирует асимметрию рисков при работе с короткими позициями. Потенциальная прибыль ограничена максимальным падением акции до нуля, в то время как убытки теоретически могут быть бесконечными при непрерывном росте котировок. Поэтому данный инструмент требует особенно тщательного анализа и управления рисками. Кто-то же открывал сделки по сберу, когда он стоил 2 рубля за акцию. Сегодня цена в районе 300, очевидно ни одна из тех сделок не дожила до наших дней. Вообще шорт как правило открывается на период от нескольких часов до пары дней. Редко дольше.

Преимущества торговли на понижение

Короткие позиции открывают перед инвесторами несколько уникальных возможностей. Основное преимущество заключается в возможности получать прибыль в условиях медвежьего рынка, когда большинство активов демонстрируют отрицательную динамику. В традиционных стратегиях инвесторы в такие периоды несут убытки или вынуждены пережидать падение, в то время как шортинг позволяет активно зарабатывать на негативной рыночной конъюнктуре.

Еще одним значительным преимуществом является возможность использования кредитного плеча. Для открытия короткой позиции не требуется полная стоимость актива, достаточно иметь на счете сумму обеспечения, которая обычно составляет от 15 до 50 процентов от стоимости бумаг. Это позволяет оперировать большими объемами и потенциально получать более высокую доходность на вложенный капитал при правильных прогнозах. Но тут оговоримся — риски также кратно возрастают. 2

Короткие позиции также служат эффективным инструментом хеджирования рисков. Если в портфеле инвестора присутствуют бумаги, которые могут упасть в цене, открытие короткой позиции по этим же активам позволяет компенсировать потенциальные убытки. Этот подход особенно актуален в периоды повышенной волатильности и неопределенности на финансовых рынках.

Риски и ограничения коротких позиций

Работа с короткими позициями сопряжена с серьёзными рисками, которые необходимо четко понимать перед началом торговли. Основная опасность заключается в теоретически неограниченном потенциале убытков. В отличие от традиционной покупки акций, где максимальный убыток ограничен суммой инвестиций, да ещё компенсируется полученными дивидендами, при шортинге потери могут многократно превышать первоначальные вложения при сильном росте котировок.

Брокеры устанавливают строгие лимиты на открытие коротких позиций для каждого клиента индивидуально. Эти ограничения зависят от категории риска инвестора, стоимости портфеля, ликвидности активов и других факторов. При достижении определенного уровня убытков брокер выставляет маржин-колл — требование пополнить счет или закрыть позицию. Невыполнение этого требования в установленные сроки ведет к принудительному закрытию позиций брокером. Вы банкрот.

Дополнительные расходы представляют собой еще один важный аспект риска. За каждый день использования заемных активов инвестор платит брокеру комиссию, которая может составлять от 5 до 20 процентов годовых от стоимости взятых в долг бумаг. В случае длительного удерживания позиции эти расходы могут существенно снизить потенциальную прибыль или увеличить убытки.

Особенности торговли перед дивидендной отсечкой

Дивидендная отсечка создает особые условия для работы с короткими позициями. Компании, выплачивающие дивиденды, устанавливают конкретную дату, на которую фиксируется список акционеров, имеющих право на получение выплат. Если инвестор держит короткую позицию на дату отсечки, он обязан компенсировать брокеру сумму дивидендов, которые тот недополучил.

Эта компенсация происходит в принудительном порядке списанием средств с брокерского счета. Кроме самой суммы дивидендов, инвестор также оплачивает налог на полученный доход, что дополнительно увеличивает расходы. Поэтому опытные трейдеры стараются закрывать короткие позиции до наступления дивидендной отсечки, даже если ожидают дальнейшего падения котировок.

После выплаты дивидендов цена акции обычно снижается на размер выплаченных средств, но это снижение не всегда возмещает расходы на компенсацию дивидендов. Кроме того, рынок может отреагировать на новости о дивидендах не так, как ожидалось, что создает дополнительные риски для коротких позиций в этот период.

Практические шаги для открытия короткой позиции

Для начала работы с короткими позициями необходимо выполнить несколько обязательных шагов. Первым шагом является открытие брокерского счета у надежного посредника, имеющего лицензию на осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке. Современные технологии позволяют сделать это дистанционно через онлайн-сервисы большинства крупных брокеров.

После открытия счета необходимо заключить соглашение о маржинальной торговле и пройти специальное тестирование. Тестирование предназначено для проверки понимания инвестором механизмов маржинальной торговли и связанных с ней рисков. Только после успешного прохождения теста становится доступна возможность брать активы в долг у брокера.

Выбор актива для короткой позиции требует тщательного фундаментального и технического анализа. Необходимо оценивать финансовые показатели компании, отраслевые тенденции, макроэкономические факторы и рыночные настроения. Важно убедиться, что выбранная бумага доступна для шортинга у конкретного брокера, так как по некоторым активам может действовать временный или постоянный запрет.

Стратегии выхода из коротких позиций

Определение момента выхода из короткой позиции является критически важным элементом успешной торговли. Основной сценарий предполагает закрытие позиции при достижении целевых уровней снижения цены, определенных во время анализа. Важно заранее устанавливать четкие цели и придерживаться торгового плана, не поддаваясь эмоциям и жадности.

Использование защитных ордеров стоп-лосс является обязательным условием управления рисками. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня убытков, предотвращая их дальнейшее увеличение. Уровень стоп-лосса должен устанавливаться на основе волатильности актива и индивидуальной терпимости к риску.

Изменение рыночной конъюнктуры или появление позитивных новостей по компании могут сигнализировать о смене тенденции. В таких ситуациях рекомендуется закрывать короткие позиции, даже если целевые уровни еще не достигнуты. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем инвестор остается платежеспособным, поэтому важно своевременно признавать ошибки в прогнозах.

Вместо итога

Короткие позиции представляют собой сложный инструмент, который может приносить значительную прибыль в условиях падающего рынка. Однако этот финансовый механизм требует глубокого понимания рыночных процессов, дисциплины и строгого управления рисками. Начинающим инвесторам рекомендуется сначала получить опыт на традиционных стратегиях покупки активов, прежде чем пытаться продавать без покрытия.

Успешная работа с короткими позициями предполагает непрерывное обучение и анализ рыночных условий. Важно отслеживать макроэкономические показатели, корпоративные новости и технические паттерны. Использование инструментов управления рисками, таких как стоп-лосс и тейк-профит, является обязательным условием для сохранения капитала.

В заключение стоит отметить, что короткие позиции являются неотъемлемой частью современных финансовых рынков, обеспечивая ликвидность активов. При грамотном использовании этот инструмент может значительно повысить доходность инвестиционного портфеля и обеспечить защиту в периоды рыночных спадов. Но если вы обезьяна с гранатой, то ждёт вас маржин колл и полная потеря капитала. Шорт сделки не считаются инвестированием, это спекуляция, а порой и банальный азарт. Не играйте, если не умеете.