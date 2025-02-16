Как законно избежать уплаты налога с продажи квартиры?

Согласно действующему законодательству, при продаже квартиры взимается налог в размере 13% от суммы, полученной от продажи. Однако, существует несколько легальных способов, чтобы предотвратить его уплату. В данном материале подробно рассматриваются различные методы, которые помогут вам избежать налоговых затрат, не нарушая закон.

Проживание в квартире не менее трех или пяти лет

Одним из самых простых способов избежать уплаты налога является продажа квартиры после определенного времени владения. Если вы продаёте жильё, которому уже три года или более, то налог платить не придется. Данный подход часто используется теми, кто желает продать квартиру для получения прибыли. Если вы владели квартирой три года, вы не обязаны уплачивать налог.

Период в три года

Применяется в следующих случаях. Если недвижимость была получена:

В качестве подарка от близкого родственника. В наследство. В процессе приватизации. По договору о пожизненном содержании с иждивением. Если это единственное жильё.

Период в пять лет

Этот срок применим для остальных случаев: если вы покупаете квартиру и решаете её продать до истечения пяти лет, то налог вам не удастся избежать.

Пример: Покупка квартиры в марте 2020 года и её продажа в апреле 2023 года приведет к необходимости уплаты налога. При этом, если квартира была получена в наследство, то налоговая служба не наклонит никаких обязательств к вам спустя три года после получения.

Преимущества для семей с детьми

С 1 января 2022 года введены новые послабления для семей с двумя и более детьми. Теперь такие семьи могут продать свою квартиру в любое время без уплаты налога. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, нужно приобрести новую квартиру до 30 апреля следующего года после продажи старой. Общая площадь нового жилья должна быть больше, чем у проданного, а кадастровая стоимость не должна превышать 50 миллионов рублей.

Пример соблюдения условий

Например, если семья с двумя детьми приобретает квартиру за 12 миллионов рублей в сентябре 2022 года и продает свою квартиру за 15 миллионов рублей, они могут избежать налога, так как соблюдают все условия.

Неправильные примеры

Однако если у данной семьи есть другая квартира, покупка новой не потребует выполнения условий. Также, если они приобрели новую квартиру меньшей стоимости, например, на 10 миллионов, налог также придется заплатить.

Продажа квартиры без прибыли

Если сумма от продажи квартиры равна стоимости её приобретения или даже ниже, налог на доход не взимается. Однако имеются важные условия. Вы можете вычесть из дохода сумму, потраченную на приобретение. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие оплату, такие как выписки из банка или расписки о передаче денежных средств. Важно помнить, что сумма продажи должна быть не меньше 70% от кадастровой стоимости. Если она окажется ниже, налоговая пересчитает доход.

Реальный пример — Если квартира была куплена за 5 миллионов рублей, а продана за ту же цену, то при правильном подтверждении вы не обязаны уплачивать налог. Плохой пример Ситуация меняется, если кадастровая стоимость увеличилась за время владения квартирой. Например, если кадастровая стоимость теперь составляет 7.5 миллионов, налоговая служба пересчитает доход, и вам придется заплатить.

Применение вычета на 1 000 000 рублей

Второй способ избежать уплаты налога — это вычет в размере 1 миллиона рублей. Обычно этот вычет используется, когда нет возможности доказать цену, заплаченную за квартиру. Если стоимость продажи меньше 1 000 000 рублей, то налог можно не платить.

Пример использования вычета — При продаже квартиры за 990 000 рублей вы вправе воспользоваться этим вычетом, тем самым избежать уплаты налога.

Плохой пример использования вычета — Тем не менее, если кадастровая стоимость квартиры превышает 1 500 000 рублей, налоговая служба пересчитает доход по меньшей ставке, и вы всё равно придется заплатить налог с разницы.

Подарок близким родственникам

Если квартира передается в дар близкому родственнику, ни даритель, ни получатель не обязаны платить налоги. Важно помнить, что к близким родственникам относятся супруги, братья и сёстры, родители и дети.

Пример — Если вы дарите квартиру матери, она может распоряжаться ей по своему усмотрению, но, если мать решит продать квартиру в течение трех лет, она будет обязана уплатить налог. Плохой пример — Если же квартира будет подарена дяде, то он не считается близким родственником, и налог придется уплатить.

Заключение

Как видно, налог с продажи квартиры можно законно избежать, если следовать установленным правилам и условиям. Важно планировать свои действия заранее и правильно оформлять все необходимые документы. Понимание своих прав и обязанностей — это ключ к успешной сделке, позволяющей сохранить ваши средства. Таким образом, используя представленные методы, вы сможете не только сохранить крупную сумму, но и избежать ненужных волнений при продаже своей недвижимости.