Как понять, насколько вы хороши в постели?

Попросите любого человека на планете оценить свои навыки в постели и услышите много положительных отзывов о самом себе. Каждый видит свои достижения немного выше, чем есть на самом деле, либо переоценивает одни навыки, недооценивая другими. Например, мужчины любят гордиться размером, совершенно не понимая как этим пользоваться. Или хвастаются тем, что в жизни девушки на три часа стали перфоратором. Якобы она точно была в восторге, вряд ли кто-то ещё 90 минут её так «перемешивал». Но как понять, что партнёр или партнёрша высоко оценили старания, а не ждали момента, когда наконец можно встать и уйти домой? Я поюзал разные источники и собрал для вас 10 признаков.

Вам вообще говорят, что вы хороши в постели?

Получить лестный отзыв от партнера – это, конечно, приятно, но насколько ему можно верить? Если вы каждые пять минут спрашиваете: «Ну как? Понравилось?», то скорее всего, ответ будет чисто из вежливости. Искренняя же реакция – вот что действительно важно. Она может проявляться не только в словах, но и во взгляде, в прикосновениях, в общем настроении. Обращайте внимание на эти невербальные сигналы, ведь они часто говорят больше, чем любые слова. Как говорится «если после близости девушка не ходит за вами с матрасом, значит не всё было идеально».

Настоящая похвала рождается из ощущения взаимного удовольствия, когда оба партнера чувствуют себя расслабленно и свободно. Если после близости ваш партнер выглядит счастливым, довольным или даже искренне благодарит вас, это уже хороший знак. Не забывайте, что доверие и открытость в отношениях создают ту самую атмосферу, в которой можно быть честными друг с другом.

Вы сами получаете удовольствие от происходящего?

Казалось бы, при чем здесь вы? Но на самом деле, если вы сами не в восторге от происходящего в постели, то и шансы, что ваш партнер будет высоко оценивать вашу близость, значительно снижаются. Проблема многих людей в том, что они, испытывая страх оказаться плохим партнёром для физической близости, начинают подстраиваться под стереотипы. Девушка, чтобы не быть бревном, прыгает как будто её током ударило. Мужчина весь процесс представляет отвратительные вещи, чтобы оттянуть момент окончания. Фокусов тут много, а результат один — вторая половинка видит и чувствует, что здесь что-то не так!

Когда вы наслаждаетесь моментом, эта энергия передается, создавая более глубокую, насыщенную и чувственную связь. Если секс приносит вам радость, вы становитесь более открытыми, инициативными, и это делает процесс гораздо интереснее для обоих. В конечном итоге, ваше удовлетворение – это фундамент, на котором строится удовольствие вашего партнера.

Можете ли вы быть открыты для экспериментов?

Не путайте открытость к экспериментам с согласием на все подряд. Никто не заставляет вас делать то, чего вы не хотите. Но быть открытым – значит не отмахиваться от новых идей сразу. Это когда вы готовы обдумать предложение партнера, обсудить его, возможно, попробовать что-то новое, что не противоречит вашим желаниям и принципам. Это позволяет привнести свежесть в интимную жизнь, избежать рутины и открыть для себя новые грани удовольствия.

Эксперименты могут быть самыми разными – от легких изменений в привычном сценарии до чего-то более смелого. Главное, чтобы это было комфортно для обоих. Готовность к диалогу и отсутствие жестких рамок помогают создать доверительную атмосферу, где каждый чувствует себя свободно в своих желаниях и фантазиях. Если вы постоянно говорите «ты чо дурак?!», «я о таком даже слышать не хочу» и «это ненормально», то скорее всего близость с вами скучна, как серая стена.

Что вообще вы считаете физической близостью?

Многие ошибочно считают, что секс – это исключительно половой акт. Но на самом деле, это гораздо более широкое понятие. Различные формы стимуляции, а также прелюдия и ласки после – это неотъемлемые части полноценной интимной близости. Прелюдия нужна не просто для галочки, она физиологически подготавливает тело к половому акту, усиливает возбуждение и погружает в атмосферу чувственности.

Нельзя забывать и про эмоциональную связь, про ощущение тепла, близости и подтверждения чувств. Поддержка, внимание, понимание, забота, всё это создаёт условия для близости эмоциональной, которая гораздо важнее физической. Если же вы убеждены, что интим это исключительно фрикции, то скорее всего хороших отзывов о вас не будет. Секс хорош только с тем, с кем хорошо и без секса.

Вы уверены в себе в постели?

Человек, который стесняется своего тела, предпочитает секс в темноте, а любая мелочь выбивает его из колеи, вряд ли станет хорошим партнёром. Здесь речь по большей части о женщинах. Именно они нередко испытывают тревожность, стесняются, бояться показаться неидеальной. Уверенность в себе – вот что позволяет быть раскованным, свободным от комплексов человеком и по-настоящему наслаждаться моментом. Не нужно быть идеальным, чтобы быть уверенным в себе. Никто не идеален! Важно принимать себя таким, какой вы есть, со всеми особенностями и «недостатками». У спутника есть выбор и если он с вами в одной постели, значит вы ему нравитесь такой, какая есть.

Когда вы уверены в себе, вы не тратите энергию на переживания, а полностью отдаетесь процессу, что, естественно, повышает качество секса. Эта уверенность придает вам некую харизму, которая притягивает партнера. Помните, что привлекательность – это не только внешность, но и внутренняя сила, которая проявляется в вашей манере поведения, вашем отношении к себе и к партнеру.

Вы знаете, что именно доводит вас до оргазма?

Конечно, в сексе многое зависит от партнера, но перекладывать всю ответственность за собственный оргазм на него – большая ошибка. Хороший любовник понимает, что его заводит, что приносит кульминацию, и, что самое главное, умеет доходчиво объяснить это своему партнеру. Ведь никто не может читать ваши мысли, и только вы сами знаете все тонкости своего тела и своих желаний.

Не стесняйтесь говорить о своих предпочтениях, о том, что вам нравится, а что нет. Это не только поможет вам достичь оргазма, но и укажет партнеру на правильный путь. Открытый диалог о сексе – это ключ к взаимному удовлетворению и гармонии в постели. Чем больше вы знаете о себе, тем больше вы сможете дать партнеру, и тем больше он сможет дать вам.

Стремитесь ли вы доставить удовольствие партнеру, а не только получить его?

Если вы сосредоточены только на собственном удовольствии, секс превращается в некое подобие мастурбации, где тело другого человека используется как инструмент. Это звучит, мягко говоря, сомнительно и лишает близость всей ее глубины. Настоящий, хороший секс – это взаимный обмен, где каждый стремится порадовать другого, найти те точки, которые принесут максимум наслаждения.

Когда вы думаете о партнере, его удовольствие становится вашим приоритетом. Это не означает, что вы должны забыть о себе (выше мы говорили, что так делать нельзя), но иметь ввиду чувства второй половинки, заботясь о его (её) наслаждении, критически важно. Стремление доставить удовольствие открывает новые возможности для экспериментов, для более глубокого понимания друг друга, для создания неповторимой интимной связи.

Вы следите за реакциями партнера или просто следуете сценарию?

Представьте, что вы читаете книгу по инструкции, не обращая внимания на эмоции слушателя. Разве это весело? В сексе то же самое. Мало того, что с разными людьми работают разные техники, так еще и один и тот же человек может по-разному реагировать на одни и те же ласки в разные дни. Ключевой элемент хорошего сексуального партнера – это внимательность. Умение считывать невербальные сигналы, меняться, подстраиваться под настроение и желания партнера.

Следите за его дыханием, стонами, напряжением или расслаблением тела. Это поможет вам понять, что именно возбуждает его сейчас, а что, возможно, стоит отложить на потом. Гибкость и способность к импровизации значительно повышают качество интимной близости, делая каждый раз незабываемым и уникальным. Сценарии хороши для спектаклей, а в сексе лучше быть актером, который чувствует свою аудиторию.

Можете ли вы говорить об этом?

Чтобы по-настоящему стать мастером в любом деле, нужна не только практика, но и теория. В сексе то же самое. Да, можно почитать книги или посмотреть фильмы, но ничто не прокачает ваш «скилл» так, как открытые и честные разговоры с партнером. И делать это нужно не только в пылу страсти, когда вы оба находитесь под давлением момента.

Обсуждение сексуальных предпочтений в нейтральной обстановке, например, за ужином или во время прогулки, позволяет быть более искренними. Это укрепляет доверие, помогает лучше понять друг друга и создать комфортную атмосферу, где каждый чувствует себя свободно. Разговоры о сексе – это не только про «что» и «как», но и про взаимные фантазии, желания и ожидания.

Умеете ли вы слышать «нет»?

Хороший секс – это всегда обоюдное согласие и энтузиазм. Никакого принуждения, никаких сомнений. Поэтому умение слышать слово «нет» и спокойно на него реагировать – это ещё один важнейший признак хорошего любовника. «Нет» – это не отказ лично вам, это сигнал о том, что в данный момент ваш партнер не готов или не хочет чего-то. И это абсолютно нормально.

Уважение к границам партнера, его желаниям и настроению – это основа здоровых и доверительных отношений. Спокойная реакция на отказ показывает вашу зрелость, вашу способность к сопереживанию и вниманию к нуждам другого человека. Настоящая близость возможна только там, где существует полное взаимоуважение и понимание. Казалось бы банальный пункт правил, но опросы регулярно показывают наличие насилия в паре. Принуждение, игнорирование отказов и манипулирование с целью получить желаемое практикуется довольно часто. И это печально..