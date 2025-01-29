Определить симпатию бывает проблематично и вопросом «как понять что ты нравишься мужчине» девушки задаются регулярно. Ищут какие-то признаки, прощупывают почву, пытаются выяснить через знакомых. Но чаще всего ориентируются на собственные чувства, хотят найти в поведении представителя сильного пола сигналы, которые транслируют сами, когда влюблены. Это огромная ошибка, потому что мы слишком разные и наши действия кардинально отличаются. Восприятие мужчины совершенно не похоже на восприятие женщины, следовательно идея отзеркаливания провальна с самых истоков.

Вам стоит признать тот факт, что влюбленный парень не будет делать тоже самое, что влюблённая девчонка. Вы можете ожидать и требовать действий, которые не присущи объекты зависимости и тогда все выводы окажутся ложными. Подобная публикация у меня уже была, сегодня решил освежить память и попробовать объяснить чуть иначе. Вдруг вы недавно меня читаете или в прошлый раз я не смог донести свои мысли. К тому же тема той статьи немного отличались от этой. Приступим!

Как понять что ты нравишься мужчине: желание использовать

Согласен, звучит не очень, поэтому нужно объяснить. У глагола «использовать» есть два смысла, каждый из которых отличается контекстом. В первом случае подразумевается обман, введение в заблуждение, получение выгоды за чужой счёт. Это негативная характеристика поступка. Во втором речь идёт о желании насладиться, удовольствии от присутствия и обладания. Для примера возьмём автомобиль. Вы хотите ездить на москвиче 1970 года выпуска? А на новом майбахе?

От использования москвича вы скорее всего откажетесь, он вам не нравится. А вот поездка на майбахе кажется увлекательной. Когда вы задаётесь вопросом «Как понять что ты нравишься мужчине», вы должны представить себя в роли машины. На секундочку. Мужчины смотрят на девушек как на крутые тачки, когда испытывают симпатию. Следовательно в его поведении это будет заметно.

Для полной диагностики можете в формате шутки спровоцировать его на реакцию, чтобы понять кто вы лично для него, москвич или майбах. Скажите «жить к тебе приду, найдёшь местечко?» или «чо мы как не родные, гоу жениться в субботу!». Это позволит избежать прямого диалога, потому что в любой момент можно сослаться на шутку, очевидно же это прикол. Мужчина прямого ответа не даст, в любви не признается, быть может даже ответить что-то из серии «на коврике в прихожей постелю» и «в субботу не могу, давай в декабре!». Но по его глазам всё станет понятно. Он либо вообще не воспринимает подобный расклад реалистичным, либо в целом считает вас «крутой тачкой».

Как понять что ты нравишься мужчине: уверенность в присутствии

Ещё один пограничный признак того, что вы нравитесь мужчине — уверенность в вашем присутствии. Он как будто точно знает, что может на вас положиться. Вы дадите то, что ему нужно, он получит то, в чём нуждается. И судя по его поведению, сомнений в его голове по этому поводу вообще не возникает. Причём такие выводы появляются в сознании как ментально здоровых, так и зависимых представителей сильного пола. Попробую объяснить.

Ментально здоровый мужчина знает где находятся его личные границы и хорошо чувствует границы окружающих. Навязываться и выпрашивать не собирается, добиваться, заслуживать, покупать не стремится. Ему важна взаимность, которая заключается в готовности закрыть потребности и проявить уважение. Ему нравятся только такие женщины, остальные идут мимо. Без оскорблений и насилия, просто нет смысла взаимодействовать и всё тут. Следовательно влюбляется он в спутницу, на которую можно положиться. Верная подруга имеет шансы стать женой, а все остальные нет. Так вот, если он с чего-то решил, что вы та самая и демонстрирует уверенность в вашем согласии на его предложения (в рамках разумного), то вероятнее всего вы ему нравитесь. Он знает что вы есть, ничего больше не ищет, убеждён в возможности закрыть свои потребности здесь.

Представители сильного пола с критически низкой самооценкой и склонностью к зависимости, размышляют иначе. Но в конечном итоге их поведение очень похоже на вышеописанное. Он тревожный, суетливый, боится одиночества, не умеет доверять и поэтому найдя ту, которая по его мнению не бросит, не уйдёт, не предаст, начинает успокаиваться. Уверен, что всё необходимое получит здесь, значит продолжать поиски ни к чему. Сообщает о своих потребностях с таким видом, будто на 100% уверен в положительном ответе.

Как понять что ты нравишься мужчине: не добивается и не удерживает

Мужчины воспринимают партнершу в отношениях как одну из жизненных опор. С одной стороны это минус, потому что девушка сталкивается с его «охлаждением» и особо тревожные начинают думать, что их разлюбили. А с другой именно благодаря этой особенности психики представители сильного пола могли оставаться добытчиками. Достигая успеха в одном направлении, они успокаивались и переключались на новые цели. Если в пещере сидит жена и бегают дети, то нужно разжечь костёр. Когда и эта задача выполнена, можно со спокойной душой отправиться на охоту. Отсутствие одного из компонентов, выбивает из колеи. Зачем добывать мясо, когда у меня даже женщины нет?! Все мысли об этом..

Спутница нужна не только для плотских утех и соответствия общепринятой норме, но ещё и для закрытия базовых потребностей на уровне эмоций. Женщины, вступая в брак, хотят постоянно улучшать отношения, им каждый день нужно куда-то двигаться. А мужчина, как только понял, что у него верная и надёжная девушка «всегда под рукой’, оказывается в состоянии удовлетворения. С этим разобрались, тут всё нормально. Ощущая тыл он продолжает заниматься своей жизнью, будь то карьера, хобби, увлечения, рыбалка или просмотр футбола.

Поэтому спад активности, который вы чаще всего расцениваете как «он меня разлюбил» в большинстве случаев является доказательством противоположного. Он настолько доволен отношениями, что они наконец то выпали из приоритета и стали частью его жизни. На ранней стадии межличностной коммуникации это выражается во-первых в уверенности вашего присутствия, о чём говорили выше, а во вторых в нежелании покорять, ухаживать, добиваться, удивлять. Женщина по-настоящему нравится, когда за неё больше не нужно сражаться с драконом. Не нужно ни за кем следить, не нужно никого контролировать, парень общается спокойно и уверенно, но не безразлично. Проще говоря вы как-то взаимодействуете и он воспринимает это как должное.

Здесь пожалуй важно уточнить по поводу ухаживаний. Они тоже бывают двух видов. Первые необходимы для достижения цели, то есть мужчина вкладывает ресурсы с целью получить желаемое. Дарит цветы и подарки, водит по ресторанам, что-то покупает и в конце рассчитывает на согласие начать отношения, вступить в физическую близость или что-то подобное. Это бред бредовый, развлечение для дураков. Вторые существуют только в рамках действующих отношений, когда парень заботится о своей женщине. Покупает таблетки, когда болеет, дарит подарки на праздники, добавляет денег на одежду, делит с ней свои ресурсы. Только тут есть нюанс — с её стороны как правило всё то же самое, ухаживания взаимны и обоюдны. Перестаньте путать эти понятия.

Что будет, если ориентироваться на другие признаки?

Идти против природы и законов физики очень увлекательно, многим нравится. Насколько это разумно, сказать сложно, решайте сами. Но огромное количество женщин не понимают что такое симпатия и любовь, поэтому провоцируют спутника на действия, к которым его Создатель не готовил. Вы не хотите стать крутой тачкой, вы хотите быть телегой, которую он тащит из последних сил. На первый взгляд вам такое положение дел очень выгодно, однако насильно мил не будешь и очень скоро вы начнёте парня раздражать. Даже при наличии симпатии вы ему быстро разонравитесь.

Неважно на какой стадии коммуникации вы озадачились этим вопросом, в любом случае признаком симпатии будут три вышеперечисленных факта. Допустите ошибку в анализе и попадёте в одну из следующих неприятностей. Первая — будете навязываться и принуждать парня к отношениям. Вторая — будете требовать невозможного, чем очень быстро превратите себя в источник негатива. Третье — будете манипулировать и «пинать’ парня, чтобы поддерживать необходимый вам уровень активности, но однажды он из этого рабства сбежит. Быть может задолго до вступления в романтический союз.

Как проявляются все признаки в конкретных поступках?

Теперь мы знаем теорию и понимаем на какую информацию опираться при анализе симпатии. Нам хорошо известно как его психика воспринимает объекты, которые нравятся. Но хотелось бы более подробно разобраться в конкретных действиях парня. Как глядя на него точно выявить желание сблизиться с девушкой? На практике это проявляется так: хочет быть ближе, не против взаимодействия на работе, учёбе, в компании друзей. Рад, что в напарники поставили вас. Сидит за одной партой. Помогает накрыть на стол. Играет с вами в одной команде. И так далее и тому подобное. Ему важно быть с вами связанным и заниматься одним делом.

Выражает искреннее желание получать какие-то блага от вас. Не избегает физического контакта (обнимается, берёт за руку, трогает, прикасается). Принимает заботу как должное, считая что имеет на это право. Раздражается, если видит, что точно также девушка общается с другими парнями, так как уверен в своей уникальности. Не забывайте, что его принцип — всё самое лучшее мне, бесплатно, сейчас. Если это не так, значит это не моя женщина, она меня не выбрала, она не считает меня достаточно значимым.

Данная теория подкреплена практикой, но её очень сложно понять и принять. Книжные романы и сериалы про принцесс учат совершенно другому. Горе-коучи, продвигающие свои курсы, в которых обучают женщин быть меркантильными потребленками, никогда не изучали классическую психологию и не ведают что творят. Здоровые отношения крепко стоят на взаимной симпатии, уважении и совпадении планов на жизнь. Чтобы всё это правильно идентифицировать, придётся чуть больше узнать о механизмах работы мужской психики.

В противном случае сосредоточитесь на ерунде и пропустите важные сигналы, а без них дальнейшая коммуникация с самого начала уйдёт не туда. Сколько людей перепутали любовь с зависимостью, уже не сосчитать. Хотели понять нравятся ли мужчине, но смотрели совсем в другую сторону. И самое главное — тот факт, что вы парню нравитесь, никак не гарантирует любви до гроба. Это всего лишь фундамент, на котором можно строить серьёзные отношения, но получится у вас или нет, будет зависеть от множества иных факторов, которые мы тоже регулярно обсуждаем в этом блоге. Всем любви и счастья, до связи!