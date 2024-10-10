В наши дни практически вся торговля чёрным золотом совершается без владения товаром в физическом виде. Нет необходимости тащить бочку чего бы то ни было к себе домой, а затем выставлять её на авито. Все сделки совершаются через ноутбук, смартфон, ПК. Поэтому так важно знать как купить фьючерсы на нефть в пару кликов, если вы всерьёз решили этим заняться. Здесь я обязан напомнить, что любые операции с финансовыми инструментами несут в себе риски и вы запросто можете всё потерять, стать банкротом и лишиться последних денег. Думаю вы всё прекрасно понимаете, поэтому перейдём к сути.

Как купить фьючерсы на нефть: шаг первый

Первым делом необходимо получить доступ к инструментам. Сами торги проходят на московской бирже, вся информация о сделках, по ценным бумагам в большинстве случаев, хранится в депозитарии, а терминал со всем сопутствующим функционалом предоставляет брокер. Поэтому для начала нужно открыть брокерский счёт. Если он у вас уже есть, то переходите ко второму шагу, если нет, то выполните несколько манипуляций.

Первое — открытие счёта. Второе — пополнение счёта. Третье — скачивание торгового терминала на ПК или смартфон (после регистрации появится ссылка). Готово. Теперь у вас есть полный доступ ко всем инструментам фондового, финансового и срочного рынка, а также ко всем производным инструментам, включая фьючерсы.

Как купить фьючерсы на нефть: шаг второй

Определитесь какими именно фьючерсами на нефть планируете торговать. Самым ликвидным и популярным инструментом в данной категории остаётся Brent. Согласно информации брокеров с день покупается и продаётся порядка 100 000 лотов.

Каждый фьючерсный контракт на нефть марки брент легко находится в поиске приложения, которое вы скачали на предыдущем шаге. В разделе «Рынки» сверху выбираете категорию «фьючерсы», после чего вбиваете «BR» и видите все доступные контракты по месяцам. Например BR-11.24 то есть ноябрь 2024 года или BR-1.25 что означает январь 2025.

На мосбирже также доступны контракты на нефть марки URLS, но ликвидность довольно слабая и этот инструмент менее популярен. Вероятнее всего в списке доступных инструментов он вообще не будет отображаться. Нет предложений. Трейдеры торгуют исключительно фьючерсами на Brent.

Как это работает?

Собственно на вопрос «Как купить фьючерсы на нефть» я ответил, далее немного информации для тех, кто оказался в этой статье случайно и не совсем понимает как устроена торговля фьючерсными контрактами. Поэтому вспомним парочку важных терминов и переведём их на понятный обывателю язык.

И так, фьючерсный контракт это договор между покупателем и продавцом. Термины покупка и продажа здесь довольно условны, потому что фактического обмена товаром не происходит. Если говорить совсем просто, то вы заключаете пари. Если вы считаете, что нефть марки бренд подорожает до даты экспирации (дата расчётов), то вам нужно её «купить». А если вы уверены, что цена упадёт, то нужно продавать.

Таким образом купить означает актив подорожает, а продать — актив подешевеет. Торговля фьючерсами это спекуляция где два участника сделки ставят на разный исход. Один из них проигрывает, другой получает выигрыш. Я часто читаю комментарии к своим статьям и многие люди думают, что с акциями ситуация такая же. Но нет, есть фондовый рынок, где покупают ценные бумаги, то есть доли в бизнесе, с целью получения дивидендов, а есть срочный, где гораздо более высокие риски, но при этом и совсем другие прибыли. Это нужно понимать, чтобы не путать … с трамвайной ручкой.

Ну вот собственно и всё. Эту короткую статью пора заканчивать, теперь вы знаете как купить фьючерсы на нефть и что для этого нужно. Ещё раз напоминаю о высоких рисках и предупреждаю, что данный вид деятельности подходит только тем, кто понимает что делает. Ну или азартным игрокам. Впрочем в любом случае необходимо разбираться в сырьевом рынке и отслеживать ситуацию в мировой политике, потому что цены на нефть сильно от этого зависят. Чтобы сделать правильную ставку, надо обладать информацией. Всем удачи!