Инвестиции для начинающих (физических лиц): как и с чего начать?

Инвестиции для начинающих (физических лиц) представляют из себя базовый курс по финансовой грамотности с разбором особенностей фондового рынка и знаний в области ценных бумаг. К сожалению здесь в России по-прежнему белое пятно, несмотря на то, что уже свыше 20 000 000 человек имеют инвестиционный счёт. Абсолютное большинство этих людей попали сюда случайно и только потому что «клюнули» на привлекательную рекламу.

Личный опыт: берёт дорого, но объясняет доступно

Я свои первые шаги сделал в 2014 году, когда обошёл все финансовые пирамиды и сомнительные проекты, где в общей сложности просадил порядка 100 000. Ну а что, мне простительно, спросить было некого. Когда такой человек появился у меня чуть голова не лопнула от потока информации, я оказывается всё делал наоборот. Сегодня базовыми терминами меня не удивишь, но периодически я попадаю в ловушку логических ошибок, когда начинаю думать, что эти простые истины известны всем. Забываю что и сам когда-то о них не знал.

При том что активно искал и прочитал половину интернета по теме. Все публикации, которые мне попались, можно условно поделить на две категории. Первая — всё просто! Регистрируйся вот тут, быстренько пополняй счёт на косарь и зарабатывай свои 100% в сутки! Я сильно утрирую, но по большому счету именно так и было. За доказательствами далеко ходить не надо, реклама со слоганом «инвестировать просто, начать можно с тысячи рублей» у всех перед глазами.

Вторая — умно, красиво, непонятно. Это уже статьи и видеоролики от профессионалов, которые рассказывали о правильных вещах и давали ценную информацию, но настолько сложно, что без бутылки не разберешься. Ты пытаешься понять куда деньги засунуть, а на твою голову сыпятся термины дивиденды, акционерное общество, фьючерсы, биткоины, отсечки, капитализация, p/e, ebitda, купоны, просадка, сложные проценты… Читаешь, а из ушей дым идёт. Ничего не понял, но очень интересно.

Как только разобрался сам, решил таким же как я рассказывать на человеческом языке. Объединил полезную информацию вторых с простотой подачи первых. И получился контент, который на дзене собирал до 250 000 читателей в сутки. Жаль у Яндекса потом что-то случилось и блог вообще снесли. Поменялись правила и просто заблокировали кучу авторов сами толком не поняли за что. Теперь у дзена новая модель работы и надеюсь подобных злоключений происходить не будет.

Но это всё лирика, вернёмся к личному опыту инвестирования. Может показаться глупым рассказывать о таких базовых понятиях, но мне по-прежнему встречаются люди, которых опять же условно можно поделить на две категории. Первые искренне признаются, что никогда не интересовались инвестированием и не разбираются в этом, просят объяснить. Вторые абсолютно уверены, то они здесь гуру и давным давно всё изучили, а при разговоре выясняется, что биржа по их мнению казино и вообще создана она с целью ограбить народ. Что ж, видимо нужно ещё немного почитать..

С чего начать инвестировать новичку и что для этого нужно?

Вообще начать лучше с основ финансовой грамотности. Если вы пришли чтобы поправить своё финансовое положение, типа денег не хватает, надо бы где-то подзаработать, то лучше забудьте про эту идею. Вы и себе и брокеру только проблем создадите, будете потом писать гневные отзывы как рассчитывали с вложенных 100 000 в месяц по двадцатке получать, но ничего не вышло. Это всё лохотрон.

Поиграться и побаловаться это пожалуйста, менеджер прибавку к зарплате получит, но потом не задавайте вопросы «где мои деньги» и «я что, всё проиграл?». У спекулянтов и игроманов судьба такая, не сердитесь. Начал инвестировать потому что сейчас это модно, тоже мимо. Без конкретной цели и ресурсов эта мода вам быстро надоест и не принесет ничего полезного. И брокер и финансовые консультанты от таких в петлю лезут, надоели, клянусь. Для остальных делюсь пошаговым планом.

Вам нужен счёт

Схема простая — на фондовом рынке продаются ценные бумаги. Их там море, на любой вкус и цвет. Но доступ к ним имеют только лицензированные брокеры, профессиональные участники рынка. Они в свою очередь предоставляют услугу для выхода на рынок для физических лиц, проще говоря напрямую на биржу вас никто не пустит, для этого нужен посредник. Он не просто организует процесс покупки и продажи активов, но и выступает в роли налогового агента, обеспечивает всю IT инфраструктуру, передаёт информацию об акционерах в депозитарий. Целый спектр обязанностей.

Уже на этом шаге огромное количество людей ошибаются. Вам нужен брокерский счет, легальный, официальный, лицензированный. Их в России всего 5 или 6, сейчас точно не посчитаю. Всякие чудо конторы не выводят деньги в рынок, просто физически не имеют такой возможности. На этом этапе лучше не косячить, иначе всё остальное теряет смысл.

Вам нужен первоначальный капитал

Тут вообще анекдот. Люди то ли не понимают смысл слова «инвестирование», то ли реклама повредила какие-то извилины. Без обид, но это правда очень смешно. О чём думают люди, которые говорят «я хотел бы начать инвестировать, получать дивиденды, накопить на пенсию, но у меня сейчас денег нет, может тысяч пять найду, во что мне их вложить?». В покупку книжек, это лучшая идея при таких раскладах, я не шучу.

Теперь для адекватных новичков. Чисто технически вы можете и тысячу на счет закинуть, но смысла в этом никакого нет. Во-первых комиссия больше получится, во-вторых на тысячу нельзя купить 80% ценных бумаг, они просто дороже стоят. В третьих что вы собираетесь заработать с 1,5,10 тысяч рублей?! Смотрите, вы купите акцию, например за 3 000, по ней придут дивиденды, примерно 150-300 рублей и этих денег не хватит чтобы докупить ещё одну штуку. Процесс сложного процента нарушен, тупик и бессмыслица.

Первоначальный капитал не ограничен в верхней точке, можете хоть триллион вложить. А вот с нижней есть настоятельная рекомендация. От 30 000 рублей. Повторюсь, технически можно открыть счет вообще без денег или пополнить его на 500 рублей, но это глупость. У вас должно быть хотя бы 30 000 для старта. Если их пока нет, то можете открыть счет и ничего на него не класть ( или не ложить?!). Пусть он просто будет, а вы копите. Наберёте 30к, пополняйтесь, раньше не стоит.

Вам нужен инвестиционный портфель

Счёт вы открыли, деньги положили, надо бы что-нибудь купить, только что?! Здесь риск встречи с мошенником уже минимален, зато шансы получить бредовую рекомендацию очень велики. Например мне, как финансовому консультанту, законом запрещено говорить какие конкретно акции купить. Знаете почему? Потому что никто не может предвидеть будущего! Понятия не имею что подорожает в ближайшую неделю.

Инвесторы гонятся за дивидендами,а не курсовой стоимостью. Поэтому стоит обратить внимание на недооцененные бумаги с точки зрения потенциала бизнеса. Они все входят в список так называемых голубых фишек. Это очень крупный бизнес типа Сбербанка, Газпрома, Лукойла и так далее. Если вы не специалист по анализу компаний, то лучше собрать широко диверсифицированный портфель, то есть всего по чуть-чуть.

Можно поступить следующим образом — берёте список голубых фишек, составляете из них лист тех, кого точно хотели бы купить. Затем смотрите календарь дивидендов и размер прогнозируемых выплат. Выбираете бумаги, по которым обещают от 3%. Это хороший показатель в первый год. Я об этом много писал, наверное тут неуместно останавливаться. Но если дивиденды меньше банковского вклада, это не всегда плохо.

После того как инвестиционный портфель готов, можно разделить свой капитал равными долями и закупаться. Или какие-то активы взять на 30%, а какие-то на 2-3. Так делает Уоррен Баффет. Лучше делать это постепенно, не сразу на всю сумму.

Продолжение вложений до достижения цели

Многие спрашивают — а сколько ждать, когда мой счет начнёт приносить мне такой доход, чтобы я мог уволиться с работы и жить на него? Ответ прост — если ждать, то долго. Инвестирование это активный процесс, который со временем превращается в пассивный доход. Поэтому крайне важно соблюдать регулярное пополнение счета.

Во-первых так вы усиливаете эффект сложного процента. Постоянно добавляете денег, докупаете активы, увеличиваете размер дивидендов. Многие мои клиенты начали со 100 000 рублей и очень скоро обнаружили, что умудрились накопить 2 000 000. Не надо воспринимать это как что-то лёгкое и халявное, люди делали всё как нужно и постоянно пополняли счёт. Ещё раз повторюсь — инвестирование это активный процесс.

Во-вторых рынок постоянно движется. То растёт, то падает. И примерно 80% времени он именно падает. А потом за пару дней или недель бешеными темпами растёт. Когда вы вкладываете деньги единоразово, то велик риск зайти на пике, то есть купить акции по их максимальной стоимости. А потом пять лет сидеть в просадке.

При регулярном пополнении вы скупаете ценные бумаги в разные периоды, например могли взять сбер по 388 в октябре 2021, но зато потом добавили по 80 в марте 2022. В итоге средняя стоимость актива остаётся низкой и инвесторы действующие таким образом почти никогда не бывают в минусе. По крайней мере на длинной дистанции точно.

Что самое главное в инвестировании?

Повторюсь третий раз, чтобы окончательно закрепить эту мысль. Инвестирование это активный процесс, который спустя время превращается в пассивный доход. У меня свыше 300 клиентов и по этим вопросам пишут довольно часто, поэтому я примерно понимаю как люди видят фондовый рынок. Знаю что они думают и чего хотят. Всё что я написал выше, основано на личном опыте и опыте общения с начинающими инвесторами. Люди в большинстве случаем нарушают все правила!

Исходя из этого советую усвоить ещё одну простую истину — в инвестировании самое главное это ваш доход сегодня! Без него ничего не получится, шансы минимальны. Вы должны не только найти деньги на первую покупку, но и регулярно пополнять счёт чтобы докупаться. При этом реинвестировать дивиденды. Тогда этот снежный ком наберет скорость и приведет вас к цели.

Даже если на вас свалилось наследство, но вы нигде не работаете или получаете очень маленькую зарплату, инвестирование станет для вас проблемой, а не чем-то полезным. В таком случае стоит накопить 30 000 и каждый месяц добавлять пару тысяч. До цели будете идти лет 40, но по крайней мере вы к ней придёте.

Некоторые совершают классическую ошибку — у них низкие доходы, но неожиданно сваливается условный миллион. Бабуля дом оставила в деревне,его продали и почувствовали себя богатым. Открыли счёт, весь лям туда закинули, что-то купили, ждут. А потом выяснилось, что вошли на пике, теперь наблюдают просадку по счёте, а им срочно нужны деньги! Начинают продавать в убыток, материть фондовый рынок, терять деньги. Вы думаете эта мышиная возня нужна брокеру, консультанту или самому человеку? Нет конечно, «суетологи» надолго не задерживаются и от них потом очень сильно болит голова. Не делайте так!