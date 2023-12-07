Государственные облигации: что это, зачем нужны и как их купить?

Государственные облигации это долговые ценные бумаги, выпущенные правительством страны или её министерством финансов. Любой владелец такой бумаги одалживает денежные средства государству на различные нужды, а взамен получает купонные выплаты, то есть процент за оказанную услугу и возвращение суммы вложения через определённое время. Таким образом кто угодно может стать кредитором России, США, Франции, Германии и так далее.

Зачем нужны государственные облигации?

Мы привыкли к тому, что брать кредит нормально. Задумали покупку автомобиля, квартиры, смартфона или другого товара, заняли деньги у банка. Даже в кафе можно погулять за чужой счёт, правда потом придётся всё вернуть процентами. Но зачем правительству целой страны, иногда очень богатой, кланяться перед кем-то, чтобы выпросить немножко денежек?

Ну, во-первых кланяться не приходится, государственные облигации разлетаются как горячие пирожки и желающих купить их хоть отбавляй. Во-вторых привлечённые суммы маленькими никак не назовёшь, это как правило просто гигантские деньги. А проценты почти всегда выше инфляции и ключевой ставки цб. Давайте во всём разбираться.

Покрытие дефицита бюджета

На каждый год у правительства любой страны есть план. Сколько денег потратим на здравоохранение, сколько на образование, сколько на социальную поддержку граждан, зарплаты бюджетникам и жалование чиновников. Целый список нужд, которые обязательно нужно покрыть. Одновременно с этим рассчитываются и доходы бюджета. Сколько соберём налогов, сколько принесут экспорт нефти и газа. Получается заранее намеченная программа. Бюджет может быть дефицитным (когда расходы больше доходов) и профицитным (когда наоборот).

Если вы запланировали потратить 5 триллионов рублей, например, а заработать по вашим прикидкам получится только 4 триллиона, то недостающий триллион нужно где-то взять. Министерство финансов выпускает облигации и закрывает образовавшуюся дыру. А потом, когда-нибудь, бюджет будет профицитным и мы расплатимся по долгам, выплатим все проценты, приведём экономику в порядок.

Деньги «до зарплаты»

Многим знакома ситуация, когда деньги в принципе есть, но вот прямо сейчас нет. Зарплату получу в четверг, а кушать хочется уже во вторник. Вы может быть даже очень богатый человек, но что-то где-то не рассчитали, на голову свалились непредвиденные траты и образовалась дыра. Её как правило заполняют микрофинансовые организации, выручая на пару-тройку дней.

Предприниматели и бизнесмены такую ситуацию знают под термином «кассовый разрыв«. Закупить сырьё нужно уже сейчас, а за отгруженный товар деньги придут через неделю. У государства тоже бывают такие случаи. Налоговые сборы, пошлины и экспортная выручка не подоспели, а вам кровь из носу необходимо что-то кому-то заплатить. Масштабы несравнимы с первым примером, но суть остаётся прежней. На помощь спешит эмиссия государственных облигаций.

Масштабные проекты

Случается и такое. Сидели, думали и сообразили, что нужен мост между двумя городами. При чём срочно нужен, прямо сейчас. Ждать пока соберётся необходимая сумма или «выдёргивать» деньги из здравоохранения на финансирование строительства моста было бы глупо. В голову приходит идея где-то занять под разумные проценты. Инвесторам выгодно, как никак гарантом выступает целое государство и проценты неплохие. А правительство с лёгкостью добывает нужную сумму и начинает реализацию задуманного проекта.

Немного пирамиды

Это уже опасная ситуация. Представьте, что у вас сначала дефицит бюджета образовался, потом кассовый разрыв случился, а тут ещё вдруг выяснилось, что без моста жить ну никак нельзя! И на все эти дела вы привлекли много денег через государственные облигации. Только вот экономика за вашими аппетитами не успела и свободных денег у вас снова нет. А теперь ещё инвесторам нужно выплачивать их проценты и отдавать долги.

Как бы странно это не звучало, но нет ничего проще, чем выпустить ещё немного государственных облигаций и привлечёнными средствами расплатиться с предыдущими кредиторами. Вообще это обычная практика, ничего страшного в этом нет, главное не доводить дело до абсурда. В середине 90-х, пытаясь собрать по частям разваленную экономику, с государственными облигациями заигрались. Они назывались ГКО и приносили инвесторам до 140% годовых. В один прекрасный день платить стало нечем и случился дефолт 1998 года.

Самые популярные государственные облигации в России и США

Что бы вы понимали как всё устроено, достаточно посмотреть размер госдолга разных стран.Этот показатель явно демонстрирует, что занимают деньги абсолютно все. И в большинстве случаев это хорошо. Если экономика устойчивая и развитая, то проблем никогда не возникает.

Например, США никогда не объявляли дефолт по госдолгу, впрочем знающие люди могут со мной поспорить, напоминая о 1779, 1862 и 1934 годах. Ну, тут как говорится есть о чём подискутировать. Мы же вернёмся к нашей теме.

Государственные облигации России

В СССР покупка государственных облигаций носила добровольно-принудительный характер. Началось всё ещё в конце 1920-х годов (я знаю что СССР образован в 1922, но понятия не имею как назвать то, что было в 1920), когда граждане обязались покупать облигации на сумму одной месячной зарплаты ежегодно. Весь процесс был неофициальным и люди вроде как сами хотели давать правительству взаймы. На практике это был скрытый налог.

Возмущаться народ решился только в 1956 году, после смерти Сталина и начала борьбы Хрущёва с его культом личности. Рабочие заводов писали письма с требованием отменить «поборы». Но кроме отказа от пережитка прошлого на голову Хрущёва свалилась ещё одна проблема — государство целые десятилетия занимало у народа деньги и долг в конце концов превысил 259 миллиардов рублей. Выплачивать было нечем.

Никита Сергеевич придумал гениальный план — давайте скажем народу, что их инвестиция была помощью государству в строительстве социализма! Ничего им выплачивать не будем, но и новые облигации выпускать перестанем. Так каждый гражданин почувствует себя важным винтиком в механизме страны! Беда была только в том, что списание долгов государства перед населением означало отказ от новых займов, а бюджет остро нуждался в «помощи со стороны строителей социализма».

В результате было принято решение отсрочить выплаты по гособлигациям на 20-25 лет. По просьбам трудящихся, как говорилось. При этом выпуск новых облигаций не останавливался, последняя такая бумага была продана населению в 1982 году. Также с отсрочкой на 20 лет. Но в 1991 году союз распался, правопреемником стала Россия. Новое правительство хоть и выполняло свои обязательства, но гиперинфляция всё съела и вкладчики, одолжившие советскому союзу немалые средства по факту ничего не получили обратно. Дефолт так никто и не признал, но и инвесторы, ставшие таковыми не по своей воле, остались с носом.

В России 90-х государственные облигации также активно выпускались. Шли они на разные нужды, но как уже было сказано выше дело закончилось дефолтом. На сей раз полноценным, официальным и крайне болезненным для всей страны. Все свои деньги потеряли не только вкладчики, но и те кто «рядом стоял».

В современной России самыми популярными государственными облигациями являются ОФЗ. Эмитентом выступает министерство финансов, надежность максимальная. Единственная причина по которой долг может быть не выплачен — распад страны, либо её дефолт. Вероятность такого события оценивайте сами, сегодня спрос на офз колоссальный. Иностранные инвесторы их конечно не покупают, занимать приходится у собственного населения. По старой доброй традиции.

Государственные облигации США

Казначейские облигации США, так называемые «трежерис» бывают четырёх видов. Краткосрочные Bills, среднесрочные Notes, долгосрочные Bonds и защищённые от инфляции Tips. Держателями трежерис являются как собственные граждане, так и иностранные инвесторы, включая банки, фонды и правительства других стран. На момент написания статьи (декабрь 2023) дефолта по заокеанским казначейским облигациям не было никогда. Поэтому в них продолжают вкладываться и внешний долг США стремительно растёт без особых рисков.

Где и как купить государственные облигации

Лично я долговые бумаги не рассматриваю вовсе. Ни государственные, ни корпоративные. Однако многие люди их очень любят, к тому же по трежерис, например, действительно можно получать стабильный доход.

Для приобретения и офз (облигации федерального займа) и казначейских облигаций Америки достаточно иметь брокерский счет. Первые легко ищутся в поиске, вторые можно взять через ETF. Об этом как-нибудь напишу отдельную статью, но если вам интересны эти инструменты, думаю без проблем разберётесь самостоятельно.