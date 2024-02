Гадания на фондовом рынке: эффективные предсказания или простая ложь?

Гадания на фондовом рынке представляют из себя предсказания основанные на астрологии, картах таро или ином другом методе. В результате человек получает доступ к информации будущего и может скорректировать свою инвестиционную стратегию. Зная о том, что рынок будет расти, стоит начать закупаться. А если котировки полетят вниз, то лучше остаться в стороне или открыть короткие позиции (продавать). В истории было много таких предсказателей, но насколько эффективными оказались их советы?

Сразу оговорюсь, что я не сторонник астрологии, гаданий, суеверий и всего подобного, данная статья носит информационно-ознакомительный характер и вызывает интерес у многих людей. Не желая быть скептиком я предпочёл изучить вопрос и поделиться с читателями собранными данными. Стоит ли доверять прогнозам и как работают гадания на фондовом рынке?

Эванджелина Адамс: гадалка с Уолл-Стрит

Эванджелина Адамс родилась 8 февраля 1868 года в городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Когда ей было 15 месяцев, отец скончался и девочка росла в неполной семье. Это вынудило её начать работать в подростковом возрасте и своей профессией она избрала астрологию.

Выйдя замуж девушка принялась собирать базу подписчиков, которым рассылала различные прогнозы, гадания и предсказания. А вскоре обнаружила серьёзный интерес к людей фондовому рынку и посчитала эту область наиболее прибыльной. На тот момент Эванджелина уже имела определенный авторитет, опубликовала серию книг и часто приглашалась на различные ток-шоу. Самые читаемые СМИ регулярно публиковали её интервью и прогнозы.

В те годы США жёстко контролировали любые попытки граждан заниматься астрологией, гаданиями и прочими делами связанными с этой деятельностью. Саму девушку трижды задерживала полиция, однако судьи раз за разом её оправдывали. В 1914 вообще произошёл курьёзный случай — во время разбирательства Эванджелина передала судье записку в которой находилось описание характера его сына. Характеристика сделанная по дате рождения мальчика впечатлила блюстителя закона и он отказался отправлять гадалку за решетку.

Спустя годы будут говорить, что Эванджелина использовала примитивный эффект Барнума, но в те годы об этом никто даже не подумал. Популярность Эванджелины Адамс продолжала усиливаться и её клиентами всё чаще становились самые властные и богатые жители Америки. Узнать будущее хотели все, от госслужащих до ведущих трейдеров с Уолл-Стрит!

Акции могут взлететь до небес!

К середине 20-х годов Эванджелина достигла пика своего могущества. Подписчиков становилось так много, что прогнозы гадалки обсуждали повсюду. На остановках, в очередях, общественном транспорте и за домашним столом. В 1929 году все эти люди получили очередную рассылку в которой значились слова — акции могут взлететь до небес!

Все уже знали что делать. Люди отправляли в ценные бумаги свои последние сбережения, занимали у знакомых, брали кредиты. Но уже через несколько недель наступила «великая депрессия». Фондовый рынок США рухнул в среднем на 50%, а по некоторым бумагам был объявлен дефолт. Это предсказание стало последним. Спустя три года Эванджелина Адамс умерла, оставив горький осадок в виде потерянных капиталов. Астрология на фондовом рынке оказалась бессильной.

Теория деловых циклов

Спустя полвека спекулянты и трейдеры нашли новый источник вдохновения. Математики, физики и астрофизики один за другим доказывали теории цикличности, согласно которым всё происходящее на планете Земля движется по заданному алгоритму. За ростом следует падение, за падением рост. А значит появляется возможность вычислить эти цикли и заранее предугадать где находится пик, а где дно.

Азартные и суеверные люди быстро перетащили это мнение на фондовый рынок, где принялись строить графики использую число Пи, Фибоначчи и всё такое прочее. Самым ярким мыслителем в этой области стал некий Дэвид Уильямс. До сих пор в интернете регулярно публикуются графики с циклами, которые каким-то чудесным образом совпадают с действительностью.

До тех пор, пока они не ошибутся, теорию можно считать эффективной, заявляют аналитики. В основе лежит не только научная база, но и исторический опыт, а значит какая-то корреляция между предсказаниями и реальным положением дел всё же имеется. Чем закончится эта история непонятно, но на сегодня прогноз такой — в 2026 фондовые рынки достигнут пика, а затем начнётся падение, дно которого находится в 2032 году. Проверим.

Таро в инвестировании

Популярность карт ТАРО зашкаливает, но чаще всего их используют девушки желающие узнать будущее своих романтических отношений. Однако и эту сферу умельцы попытались перенести на фондовые рынки. В лучах славы решил искупаться некий Konrad Bienias, написавший книгу «How to make money on the stock market using Tarot?» Дословный перевод — Как заработать деньги на фондовом рынке при помощи Таро?

Автор уверяет, что любой желающий может точно узнать сможет он заработать сегодня или нет, для этого достаточно следовать рекомендациям из книги. Желающих обогатиться нашлось не мало, труд Конрада опубликован в интернет магазине Amazon с 2019 года. Читателей очевидно много, а средняя оценка 4,2 из 5.

Действительно ли книга помогла кому-то разбогатеть или читатели оценили изложение, но проигнорировали суть, непонятно. Высокая оценка с одной стороны говорит о том, что материал полезен, но все ли применили его на практике и какие результаты получили, неизвестно. Ясно одно — гадание на фондовом рынке становится всё популярнее и этот процесс не остановил даже провал Эванджелины Адамс.

Вместо итога

Иногда людям не нужна правда, им нужна вера. Ощущение поддержки в момент принятия сложных решений индивид ценит больше, чем пользу совета. К тому же доверие гадалкам снижает уровень ответственности, ведь в случае неудачи можно ткнуть пальцем в предсказателя и обвинить его в обмане.

Я, как финансовый консультант, не имею права давать прогнозов, это запрещено законом. Важно понимать, что любые попытки поделиться с вами ‘железобетонной информацией» являются ложью или как минимум манипулированием.

Однако клиенты заинтересованы в таких услугах и продолжают читать различные гадания, прогнозы, предсказания. В ответ на их спрос брокеры запускают сервисы, которые опираясь на те или иные данные сообщают о возможном движении рынка. Они очень увлекательные и я сам регулярно читаю такие подборки, но относиться к этому стоит как к развлечению, не более того.

Я на личном опыте знаю, что брокерские счета открывают три типа людей. Первые это инвесторы, которые скупают активы и живут на дивиденды. Именно доля прибыли бизнеса является их целью. Вторые спекулянты, которые хотят получить быструю прибыль или совершают сделки по заданному алгоритму, то есть активно торгуют ценными бумагами. Третьи просто увидели рекламу, столкнулись с ажиотажем и решили присоединиться к тренду. Гадания и предсказания нужны второй и третьей группе, первая к подобной аналитике равнодушна. Делайте выводы, господа.