Флибэггинг: привычка возвращаться к бывшим, повторяя ошибки в отношениях

Флибэггинг представляет собой странный психологический капкан, в который многие неосознанно попадают. Это явление описывает ситуацию, когда человек постоянно выбирает свидания с неподходящими людьми или раз за разом возобновляет связь с бывшими партнерами. Даже если прошлый опыт приносил только боль и разочарование, человек почему-то снова тянется к знакомым граблям.

Само название пришло к нам из популярного британского сериала под названием «Дрянь». Главная героиня этой истории постоянно оказывалась в разрушительных отношениях с мужчинами, которые ей совершенно не подходили. Зрители узнали в этом персонаже себя, и термин быстро закрепился в лексиконе психологов и обычных людей.

Суть проблемы заключается в бесконечном повторении одного и того же сценария, который ведет в тупик. Человек верит, что в этот раз финал будет другим, но на деле лишь воспроизводит старые травмы. Это не просто невезение в любви, а глубоко укоренившаяся привычка выбирать знакомый дискомфорт вместо пугающей неизвестности.

Почему мы выбираем знакомую боль?

Психологи уверены, что корни такого поведения часто уходят в далекое детство и семейные сценарии. Если ребенок привык добиваться любви через страдания, во взрослом возрасте он будет подсознательно искать таких же сложных партнеров. Это называется негативным эмоциональным откатом, когда мозг путает токсичное напряжение с настоящей близостью.

Интересно, что в этом процессе замешана даже химия нашего организма и гормональная система. Окситоцин, который называют гормоном привязанности, может сыграть с нами злую шутку. Он заставляет нас чувствовать тепло к человеку, который просто напоминает кого-то из прошлого, игнорируя при этом все тревожные сигналы.

Кроме того, мозг очень любит предсказуемость, даже если она сопровождается скандалами и слезами. Нам кажется, что понятный бывший партнер безопаснее, чем абсолютно новый человек, с которым нужно заново выстраивать границы. Страх перед неизвестным заставляет нас возвращаться туда, где нам уже было плохо, но привычно.

Ловушки мышления и самооценки

Часто флибэггинг подпитывается нашими собственными иллюзиями и верой в сказки о всесильной любви. Мы искренне надеемся, что партнер изменится ради нас, или верим в свое предназначение спасти заблудшую душу. Такие установки мешают трезво взглянуть на реальность и признать, что люди редко меняются без собственного желания.

Низкая самооценка становится еще одним топливом для этой разрушительной привычки. Если человек не ценит себя сам, он начинает зависеть от чужого мнения и присутствия хоть кого-то рядом. Одиночество кажется настолько невыносимым, что возвращение к токсичному бывшему выглядит как вполне приемлемый вариант спасения.

Неразрешенные эмоции и чувство вины тоже не дают нам поставить окончательную точку в отношениях. Мы можем годами прокручивать в голове старые диалоги и надеяться на реванш или закрытие гештальта. В итоге вместо движения вперед мы просто топчемся на месте, растрачивая жизненную энергию на призраков прошлого.

Как перестать наступать на те же грабли?

Первым и самым важным шагом станет честное признание существования повторяющегося паттерна. Попробуйте проанализировать свои последние романы и найти в них общие черты, которые вас притягивают. Осознание того, что вы идете по кругу, является началом пути к выходу из этого замкнутого пространства.

Работа над собственной самодостаточностью поможет снизить градус зависимости от наличия партнера. Найдите хобби, займитесь спортом или карьерой, чтобы ваша ценность не зависела от сообщений в телефоне. Чем интереснее вам будет с самим собой, тем меньше шансов, что вы согласитесь на сомнительные отношения.

Установление четких личных границ поможет вам отсеивать неподходящих кандидатов на ранних этапах. Определите для себя заранее те качества и поступки, которые вы никогда не станете терпеть в будущем. Это станет вашим внутренним фильтром, который защитит от повторения старых сценариев и болезненных разочарований.

Путь к здоровым и счастливым отношениям

Замедление темпа при знакомстве с новыми людьми позволит вам лучше разглядеть человека за пеленой влюбленности. Не спешите бросаться в омут с головой, дайте себе время оценить поступки, а не только красивые слова. Не ходите по кафешкам и не реагируйте на навязчивые знаки внимания, вместо этого попробуйте прожить с человеком свершенно обычные будничные дни. Сходите вместе в магазин за продуктами, поиграйте в совместные игры, посетите людные места. Так вы увидите как спутник ведёт себя в разных ситуациях, как реагирует на происходящее с ним, как общается с вами в момент выполнения простых житейских задач.

Полезно будет выписать все уроки, которые вы извлекли из прошлых неудач, и мысленно поблагодарить этот опыт. Проработка обид помогает отпустить прошлое и освободить место для чего-то действительно нового и светлого. Иногда для этого стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в глубинных причинах ваших выборов.

Развитие осознанности через дневники или медитации научит вас замечать моменты, когда хочется сорваться и написать бывшему. Со временем вы научитесь выбирать себя, свою тишину и спокойствие вместо эмоциональных качелей. Флибэггинг преодолим, если вы проявите капельку терпения и искренней любви к самому себе.