5 вещей, которые приносят в дом несчастья

Наш дом является тем самым местом, где мы восстанавливаем силы и заряжаемся энергией для новых свершений. Многие из нас замечали, что в одной квартире дышится легко, а в другой постоянно преследуют мелкие неудачи и плохое настроение. Часто причина кроется не в планировке или соседях, а в вещах, которые нас окружают и незаметно влияют на общую атмосферу пространства.

Уют и благополучие складываются из мелочей, поэтому важно вовремя проводить ревизию своего быта. Существуют определенные предметы, которые способны накапливать негатив и блокировать позитивные изменения в жизни. Избавление от этого балласта поможет вам освободить место для чего-то действительно важного и радостного.

Народная мудрость и современные представления о комфорте сходятся в одном мнении. Старые сломанные предметы или вещи с плохой историей создают энергетический застой. Давайте разберем подробнее, от чего стоит избавиться прямо сейчас, чтобы вернуть в дом гармонию и притянуть удачу.

Посуда с дефектами и трещинами

Кухонная утварь всегда считалась символом достатка и сытости в семье. Когда на любимой чашке появляется скол или тарелка покрывается сетью мелких трещин, она перестает выполнять свою защитную функцию. Сквозь такие повреждения буквально утекает благополучие, оставляя на месте радости тревогу и финансовые трудности.

Пользоваться такой посудой вредно не только с точки зрения энергетики, но и из соображений гигиены. В мелких повреждениях скапливаются бактерии, которые невозможно полностью вымыть обычным способом. Китайские мудрецы часто повторяли, что любая трещина на посуде со временем превращается в трещину в судьбе человека.

Если вы обнаружили дефект на тарелке или фужере, не стоит хранить их . Смело выбрасывайте такие предметы, даже если они являются частью дорогого сердцу сервиза. Так вы показываете пространству, что готовы к обновлению и достойны только самого лучшего и целого. В противном случае, по мнению эзотериков, негатив начнёт накапливаться и однажды достигнет масштабов, которые вы физически ощутите в виде несчастий и неудач.

Неисправная техника

Любой предмет в доме должен приносить пользу или радовать глаз своим видом. Когда вещь ломается, она начинает потреблять энергию пространства, ничего не отдавая взамен. Сгоревший чайник, покосившаяся дверца шкафа или старый телефон с разбитым экраном создают вокруг себя зону стагнации и уныния.

Хранение хлама на всякий случай блокирует поток позитивных событий в вашей жизни. Те вещи, которые мы планируем когда-нибудь починить, но не притрагиваемся к ним месяцами, тянут из нас силы. Каждое такое незавершенное дело в интерьере напоминает о проблемах и мешает сосредоточиться на развитии. Человек попадает в синдром отложенной жизни и начинает, теперь всё вокруг него будет существовать с пометкой «когда-нибудь потом, позже, не сейчас».

Постарайтесь отремонтировать все неисправные приборы в кратчайшие сроки после поломки. Если ремонт стоит слишком дорого или техника давно морально устарела, утилизируйте её, либо отнесите в сарай/гараж. Освободив полку от неработающего гаджета, вы даете возможность новым возможностям появиться в вашем доме.

Поврежденные зеркала и осколки

Зеркало традиционно считается одним из самых загадочных и сильных предметов в интерьере. Оно способно отражать и преумножать ту энергию, которая царит в комнате и в душах ее обитателей. Трещины или потемнения на зеркальной поверхности искажают реальность и могут вносить разлад в семейные отношения.

Даже самый маленький скол на зеркале в ванной может стать причиной постоянного раздражения и усталости. Смотреться в разбитое зеркало крайне не рекомендуется, так как это визуально дробит ваш образ и самоощущение. Считается, что через такие изъяны в дом могут проникать болезни и мелкие ссоры по пустякам.

При обнаружении любого дефекта на зеркальной поверхности зеркало нужно немедленно заменить на новое. Старое лучше аккуратно завернуть в плотную темную ткань и вынести из дома. Поступая так, вы защищаете себя от негативных влияний и сохраняете целостность своей внутренней энергии.

Старый хлам и неиспользуемая одежда

Многие из нас склонны копить вещи, которые годами лежат на полках без движения. Одежда, ставшая маленькой, старые журналы или сувениры, потерявшие актуальность, создают мертвый груз. Если вещь не использовалась более трех лет, она перестает быть живой частью вашего дома и превращается в пылесборник.

Завалы из старых предметов не дают свежему воздуху и новым идеям циркулировать в пространстве. Чистота и пустота на полках напрямую связаны с ясностью мыслей и финансовым ростом. Избавляясь от лишнего, вы буквально расчищаете дорогу для благополучия и приятных перемен. Иначе энергия застынет и начнёт тормозить вашу жизнь.

Проведите честную ревизию своих шкафов и кладовок в ближайшие выходные. Вещи в хорошем состоянии можно раздать нуждающимся или продать через интернет сервисы. Те предметы, которые пришли в негодность, должны отправиться на помойку, чтобы освободить место для радости и обновлений.

Картины и фото с негативным смыслом

Стены нашего дома постоянно транслируют нам определенные образы и смыслы. Слишком мрачные картины, изображения катастроф или грустные фотографии могут подсознательно угнетать психику. Визуальный ряд играет огромную роль в формировании нашего настроения и общего жизненного тонуса. Не зря же многие люди вешают на стены карты желаний с изображением того о чём мечтают. Вселенная может подумать что грусть и печаль это именно то, чего вы хотите. И дас вам это.

Фотографии, на которых запечатлены неприятные события или люди, с которыми вы в ссоре, несут тяжелую нагрузку. Портреты плачущих детей или сцены охоты могут незаметно вызывать чувство вины или тревоги. Даже старые выцветшие снимки с пятнами стоит оцифровать или отреставрировать, чтобы они не выглядели удручающе.

Окружайте себя сюжетами, которые вдохновляют, вызывают улыбку и дарят ощущение покоя. Если какое-то изображение вызывает у вас внутренний дискомфорт, уберите его подальше от глаз. Пусть ваш дом будет наполнен светом, радостью и красотой, которые притягивают счастье каждый день.