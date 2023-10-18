Дивидендная стратегия инвестирования: что это и кому подходит?

Дивидендная стратегия инвестирования это процесс накопления активов в виде ценных бумаг, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли акционерам. Главной целью покупки акций в данном случае является не рост курсовой стоимости, а стабильный доход от их владения. У такого метода существуют некоторые особенности, которые сегодня и обсудим.

Преимущества дивидендной стратегии инвестирования

Главным преимуществом является пассивный доход, который стабилен и увеличивается год от года. Для примера откроем историю дивидендных выплат Газпрома. На одну акцию в 2010 году было выплачено 3 рубля 85 копеек. В 2011 уже 8 рублей 97 копеек. В 2015 ещё 7,98. А в 2022 акционеры получили 51 рубль.

Несмотря на то, что выплаты могут год от года меняться, так как зависят от прибыли, полученной компанией за последние 12 месяцев, тем не менее в большинстве случаев они постоянно увеличиваются. Как минимум под действием инфляции. Акцию купили один раз, а доход от неё постоянный и ещё увеличивается.

Здесь ещё раз оговорюсь для тех, кто читает мой блог не регулярно или вообще оказался тут первый раз. Дивиденды выплачиваются не в виде процента от вложенной суммы, они составляют долю дохода, который бизнес заработал. Например, удалось заработать один миллион рублей, количество акций 1 миллион штук, было решено выплатить 50% чистой прибыли. Таким образом на одну ценную бумагу вы получите 50 копеек. Чем у вас больше акций, тем больше получите.

Вторым преимуществом является то, что вас вообще не беспокоят проблемы фондового рынка. Спекулянты, особенно агрессивные, использующие кредитные плечи, в марте 2022 года хватались за голову, терпели убытки и многие полностью потеряли свои деньги. Не меньше пострадали и трейдеры, которые на долгие месяцы оказались в просадке. Хоть и вышли из неё на данный момент, но нервишки потрепали себе знатно.

Долгосрочные инвесторы радовались! Они получили возможность приобрести активы по невероятно низким ценам и тем самым увеличить свой пассивный доход, иногда кратно! Простой пример — в марте 2022 люди могли купить акции Лукойла по 5 300 рублей. На 1 миллион получилось бы 188 штук. Уже в декабре 2022 были выплачены дивиденды и они составили 790 рублей на акцию, то есть 148 500. На секундочку, это минимальная пенсия по стране!

В июне 2023 акционеры получили ещё 438 рублей, в нашем примере это 82 344. В конце декабря, если совет директоров одобрит, придёт ещё 484 на одну акцию или 90 922 на наши 188 (из примера). В общей сложности вложив 1 000 000 рублей сторонник дивидендной стратегии инвестирования за полтора года получил бы 321 766 рублей. Цена бумаг тоже выросла, но нам это не особо интересно, если бы наоборот упала, то было бы даже лучше. Докупили бы ещё. Вот в этом и заключается позиция долгосрочного инвестора.

Ну и третье преимущество в том, что у вас всегда есть кэш для увеличения капитала. Многие считают, что пока они работают, нет смысла инвестировать. Вот когда решу уйти на покой, тогда вложусь в акции и начну получать дивиденды. Это большая ошибка, так как есть риск войти на пике. Вы могли купить акции сбера по 388 рублей и тогда дивиденды были бы не впечатляющими. Техника регулярного пополнения счета даёт огромное количество преимуществ и пользуются ей только долгосрочные акционеры.

Для примера — прибыль спекулянта только рост курсовой стоимости. Купил за 100, продал за 110. Если попал в просадку или случился затяжной кризис, то дохода ждать очень долго. Многие отчаиваются,закрывают сделку в убыток и тем самым терпят потери. Мышление при дивидендной стратегии немножко иное.

Человек купил актив, знает что получит плюс минус такую-то сумму. Рухнул рынок или всё растёт, ему плевать. Настало указанное число, на счёт пришли деньги. А уж реинвестировать их или нет, решать только ему. Но такая возможность имеется. В отличии от спекулянта, который пропустил дивиденды, потом всё подешевело и теперь сиди, жди у моря погоды.

Что нужно для дивидендной стратегии инвестирования?

Первым делом понятно вам нужен доступ к покупке ценных бумаг. За ними не надо никуда ехать, получать разрешения и иметь связи в администрации президента. Да, многие всё ещё так думают. Вам потребуется специальный банковский аккаунт, проще говоря брокерский счет. Открыть его не сложнее чем депозит, у большинства активных людей он уже есть. Полагаю у вас тоже.

После открытия и пополнения нам нужны дивидендные акции. Если спекулянты ищут идеи с бумагами, которые должны подорожать в самое ближайшее время, то у нас подход другой. Идём в яндекс или гугл, вбиваем «ближайшие дивиденды» или «дивидендный календарь». Находим список эмитентов, которые планируют выплаты в ближайшее время. Отсеиваем аварийные компании, которые зарабатывают непонятно на чём или вообще неизвестно будут ли зарабатывать в будущем. Я рекомендую выбирать только из голубых фишек. Это газпром, сбер, лукойл, вк и иже с ними.

Покупать разом целый портфель не желательно. Берём только то, что уже утвердило дивиденды. Далее рассчитываем достаточно нам такой прибыли в первый год или нет. Тут важный нюанс, многие смотрят на процент и удивляются, чего он такой низкий, на вкладе больше. Дело в том, что доходность указывается от сегодняшней стоимости бумаги. Допустим в прошлом году акция стоила 100 рублей и было выплачено 5 рублей на одну штуку. Это 5%. А в этом году акция стоит 200 рублей, выплата 7. В процентах это 3,5 но если вы купили годом ранее, то для вас это уже 7%.

Покупать желательно на падениях, в кризис и во время коррекции. В марте 22 я уговаривал знакомых, но меня не послушали. С конца августа по сегодняшний день была сильная коррекция, умные люди покупали по дешевке, но другие предрекали крах. Ох, сколько этих крахов уже было. Пока одни паниковали и закрывали сделки с убытком, кто-то сколотил целое состояние. И даже если акции всё ещё в минусе, дивиденды стабильно приходят каждый год.

Нужно сделать оговорку — компания может отказаться от выплаты дивидендов. Например, направить прибыль на развитие или заявить, что у бизнеса временные проблемы. Например, в 2022 многие так и сделали. Но чтобы вы в комментариях не писали, что всё это ложь, мошенничество и обман, просто откройте график любой крупной компании и посмотрите выплаты по годам. Прямо с 2000-х годов. Только потом подумайте, стоит писать такую ерунду или нет.

Опять же никого не убеждаю, повторюсь ещё раз,инвестиции это всегда риск, в мире нет ничего на 100% надежного, мир может измениться в считанные месяцы. Вы должны это понимать и осознавать. Однако активы можно поделить на группы, где некоторые очень опасны, другие консервативны. При дивидендной стратегии инвестирования акции это консервативный инструмент. Купив однажды, вы получаете дивиденды всю жизнь. Пока существует эта компания.

Например в США есть эмитенты, которые платят своим акционерам уже более 200 лет. Какой-то человек приобрёл ценные бумаги и теперь его пра правнуки живут на пассивный доход. Много ли таких умельцев, неизвестно, но точно не один, не десять и даже не сто. Наш российский фондовый рынок ещё очень молод, но именно поэтому дивиденды такие высокие, потенциал роста где-то за горизонтом.

Минусы данной стратегии

Всем ли подходит такой способ получения пассивного дохода. Конечно нет. Во-первых вам требуется солидная сумма для того, чтобы позволить себе жить на дивиденды. Например, ранее я публиковал расчеты из которых следует, что для получения 230 000 в год прямо сейчас (средняя пенсия в РФ), потребуется купить активы примерно на 2-2,5 миллиона рублей. У вас либо должны быть такие деньги, либо вы можете начать создавать капитал постепенно. Купить дивидендные акции, регулярно пополнять счёт, докупать, реинвестировать. Чтобы однажды доход стал существенным.

Во-вторых для максимального эффекта с телом «депозита» лучше попрощаться. Бумаги продавать будет глупо. Их стоимость нас не интересует, мы приобрели актив и ждём только дивиденды. Подешевела, нам пофиг, подорожала, ничего не продаём. Поясню на всякий случай — вывести свои деньги вы можете в любой момент, но придерживаясь дивидендной стратегии делать этого не рекомендуется. Неразумно, бессмысленно, приведет к недополученной прибыли.

Соответственно если у вас нет денег сейчас и вы не готовы регулярно пополнять счёт, то ничего не выйдет. Если вам постоянно будут нужны инвестированные деньги и вы будете продавать имеющиеся акции, то лучше и не начинать этим заниматься.

Для тех кто хочет начать, но не готов вложить много или боится, что средства понадобятся срочно, я рекомендую открыть счёт хотя бы тысяч на 30 и просто кидать туда мелочь. Рублей по 200 в день или по паре тысяч в месяц. Их не замечаешь, семейному бюджету такие расходы не угрожают, а капитал копится, увеличивается, растёт. Вот, собственно, и всё. До связи!