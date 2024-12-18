Что значит чиназес?

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Чиназес это термин из молодёжного сленга, обозначающий положительно окрашенную эмоцию, радость, одобрение какого-либо события или действия. Таким образом можно выразить восторг или умиление, поставить лайк в оффлайне. Принято считать, что важно не только сказать само слово, но ещё и правильно его произнести, слегка растягивая и делая ударение на букву «а». Если что-то вам понравилось и вы согласны с источником происходящего, следует расслабленно пробормотать чинаааааазес…

Откуда взялся чиназес?

Первоисточником термина принято считать популярного тик-ток блогера Андрэ Боярского. Однажды он, получая деньги от своего знакомого, произнёс это никому не известное слово. Позже в своих же роликах он начал использовать чиназес для выражения радости в абсолютно разных ситуациях. Спустя четыре годоа подростки подхватили тренд и стали публиковать видеоклипы, в которых они то купят что-то по акции, то отыщут спелый арбуз и каждый раз собственную удачу сопровождали странным словом. Если происходит что-то хорошее и даже если это хорошее только запланировано, в любом случае это чинааааазес!

Важно отметить, что сам Анрэ Боярский придумал много несуществующих слов. В его лексиконе имеются «саундре», «чиза», «чинане», «санчи», «урде». Но по-настоящему вирусным стал только чиназес. Вряд ли так было задумано, скорее всего всё происходящее является результатом стечения обстоятельств. Тем не менее молодёжь подхватила тренд и теперь каждый уважающий себя человек, если он хочет понимать о чём говорят вокруг, должен расширять словарный запас. Иначе останешься скучным, нудным и неприятным скуфом.

Стоит ли бить тревогу?

Само стремление изобрести собственный язык не удивительно. Новое поколение всегда хотело выделиться, стать частью комьюнити, не имеющего отношения к остальным. Так делали абсолютно все подростки, в абсолютно разные времена. Психологи считают, что противодействовать самовыражению не стоит, ведь таким образом дети самоидентифицируются, двигают цивилизацию вперёд. Начинается всё со слов, одежды и внешнего вида, а заканчивается большими открытиями и прорывами. Так устроен мир, не пытайтесь его изменить.

В противном случае отключите интернет, откажитесь от смартфона, компьютера, кофемашины, электрического чайника и мультиварки. Купите ковёр во всю стену, научитесь доить корову и заведите дачный участок, который вскапывать нужно исключительно с помощью лошади. А ещё кидайте камни в Петра Великого, потому что именно он, работая на голландских корабельных верфях, привёз в Россию такие слова как стул, вал, апельсин, трап, артишок, абрикос, персик, матрас, брандспойт, авария, шторм. И флагшток, юнга, сандали, лампа, ресторан.

Любой язык наполнялся различными словами, которые в начале казались странными и непонятными, а позже превратились в привычные. Источником могли выступать как иностранные аналоги, так и скрещивание нескольких слов в одно. В наши дни создателем современного словаря всё чаще становятся блогеры, потому что имеют доступ к аудитории и способны создавать хайп. Никто бы никогда не узнал о чиназесе, если бы не вирусные видеоклипы в интернете. А нам стоит изучать молодёжный сленг, чтобы оставаться на одной волне с подростками.

Как использовать слово чиназес?

С произношением разобрались, осталось найти подходящие ситуации, чтобы не угодить в кринжовую историю. Помните был прикол, когда отец написал дочери сообщение «твой дядя умер», а подкрепил его смайликом со слезами. Только это был не плачущий смайлик, а ухахатывающийся до слёз. Он думал, что своим сообщением выражает печаль, а в действительности получилось — твой дядя умер ахахах! Чтобы с вами не случилось ничего подобного, давайте перечислим обстоятельства, при которых чиназес будет кстати.

Во-первых это успех. Когда удалось чего-то добиться или заполучить желаемое. Сдал экзамены на права? Чинааааазес.. Сэкономил косарь на покупках? Выиграл турнир по шашкам? Зацепил тыкву по акции? Успел купить бутылочку жигулёвского до 23-00? Всё это можно охарактеризовать как чиназес.

Во-вторых наслаждение и удовольствие. Попарился в баньке, расслабился на лежаке у моря, отлично подремал днём или без труда отработал смену на заводе? Разве это не чиназес, бро? И главное помните, любой хайп не вечен, быть может очередной молодёжный термин уйдёт в небытие спустя пару месяцев и тогда даже уместно употребив его, вы всё равно покажетесь окружающим кринжовым скуфом. От чиназес до зашквар один шаг, как говорится!