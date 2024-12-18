Что значит чиназес?

Чиназес это термин из молодёжного сленга, обозначающий положительно окрашенную эмоцию, радость, одобрение какого-либо события или действия. Таким образом можно выразить восторг или умиление, поставить лайк в оффлайне. Принято считать, что важно не только сказать само слово, но ещё и правильно его произнести, слегка растягивая и делая ударение на букву «а». Если что-то вам понравилось и вы согласны с источником происходящего, следует расслабленно пробормотать чинаааааазес…

Откуда взялся чиназес?

Первоисточником термина принято считать популярного тик-ток блогера Андрэ Боярского. Однажды он, получая деньги от своего знакомого, произнёс это никому не известное слово. Позже в своих же роликах он начал использовать чиназес для выражения радости в абсолютно разных ситуациях. Спустя четыре годоа подростки подхватили тренд и стали публиковать видеоклипы, в которых они то купят что-то по акции, то отыщут спелый арбуз и каждый раз собственную удачу сопровождали странным словом. Если происходит что-то хорошее и даже если это хорошее только запланировано, в любом случае это чинааааазес!

Важно отметить, что сам Анрэ Боярский придумал много несуществующих слов. В его лексиконе имеются «саундре», «чиза», «чинане», «санчи», «урде». Но по-настоящему вирусным стал только чиназес. Вряд ли так было задумано, скорее всего всё происходящее является результатом стечения обстоятельств. Тем не менее молодёжь подхватила тренд и теперь каждый уважающий себя человек, если он хочет понимать о чём говорят вокруг, должен расширять словарный запас. Иначе останешься скучным, нудным и неприятным скуфом.

Стоит ли бить тревогу?

Само стремление изобрести собственный язык не удивительно. Новое поколение всегда хотело выделиться, стать частью комьюнити, не имеющего отношения к остальным. Так делали абсолютно все подростки, в абсолютно разные времена. Психологи считают, что противодействовать самовыражению не стоит, ведь таким образом дети самоидентифицируются, двигают цивилизацию вперёд. Начинается всё со слов, одежды и внешнего вида, а заканчивается большими открытиями и прорывами. Так устроен мир, не пытайтесь его изменить.

В противном случае отключите интернет, откажитесь от смартфона, компьютера, кофемашины, электрического чайника и мультиварки. Купите ковёр во всю стену, научитесь доить корову и заведите дачный участок, который вскапывать нужно исключительно с помощью лошади. А ещё кидайте камни в Петра Великого, потому что именно он, работая на голландских корабельных верфях, привёз в Россию такие слова как стул, вал, апельсин, трап, артишок, абрикос, персик, матрас, брандспойт, авария, шторм. И флагшток, юнга, сандали, лампа, ресторан.

Любой язык наполнялся различными словами, которые в начале казались странными и непонятными, а позже превратились в привычные. Источником могли выступать как иностранные аналоги, так и скрещивание нескольких слов в одно. В наши дни создателем современного словаря всё чаще становятся блогеры, потому что имеют доступ к аудитории и способны создавать хайп. Никто бы никогда не узнал о чиназесе, если бы не вирусные видеоклипы в интернете. А нам стоит изучать молодёжный сленг, чтобы оставаться на одной волне с подростками.

Как использовать слово чиназес?

С произношением разобрались, осталось найти подходящие ситуации, чтобы не угодить в кринжовую историю. Помните был прикол, когда отец написал дочери сообщение «твой дядя умер», а подкрепил его смайликом со слезами. Только это был не плачущий смайлик, а ухахатывающийся до слёз. Он думал, что своим сообщением выражает печаль, а в действительности получилось — твой дядя умер ахахах! Чтобы с вами не случилось ничего подобного, давайте перечислим обстоятельства, при которых чиназес будет кстати.

Во-первых это успех. Когда удалось чего-то добиться или заполучить желаемое. Сдал экзамены на права? Чинааааазес.. Сэкономил косарь на покупках? Выиграл турнир по шашкам? Зацепил тыкву по акции? Успел купить бутылочку жигулёвского до 23-00? Всё это можно охарактеризовать как чиназес.

Во-вторых наслаждение и удовольствие. Попарился в баньке, расслабился на лежаке у моря, отлично подремал днём или без труда отработал смену на заводе? Разве это не чиназес, бро? И главное помните, любой хайп не вечен, быть может очередной молодёжный термин уйдёт в небытие спустя пару месяцев и тогда даже уместно употребив его, вы всё равно покажетесь окружающим кринжовым скуфом. От чиназес до зашквар один шаг, как говорится!

Влад Кочерыжкин

Психолог, автор дзен канала "Владислав Кочерыжкин". Автор книги "Я знаю как будет лучше для тебя". Автор книги "Мышление капиталиста". Автор книги "Финансист комнатный". Создатель, владелец и главный редактор сайта "Бесарте.ру".

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