Что такое теория социального научения Альберта Бандуры?

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы иногда повторяем поступки других людей, даже если нас об этом никто не просил и не поощрял? Ответ на этот вопрос даёт теория социального научения Альберта Бандуры. Это замечательная концепция в психологии, которая объясняет, как наше поведение формируется под влиянием окружающего мира, наших мыслей и действий. Проще говоря, мы учимся, наблюдая за другими людьми, — нашими «моделями».

Альберт Бандура, один из самых влиятельных психологов 20 века, представил эту теорию ещё в 1969 году. А в 1986 году он углубил свои идеи в книге «Социальные основы мышления и поведения: социально-когнитивная теория». Так что это не просто догадки, а серьёзное научное исследование, подтверждённое многочисленными работами. Оно прекрасно объясняет всем известную фразу «не воспитывайте детей, воспитывайте себя, всё равно они будут похожи на вас». Действительно будут и Бандура это доказал.

Как мы усваиваем чужое поведение?

Ключевая идея этой теории заключается в том, что мы усваиваем новое поведение не только через личный опыт и прямые поощрения или наказания, как считали раньше. Гораздо чаще мы учимся, просто наблюдая за тем, как поступают другие. Если вы видите как кто-то совершает плохой поступок, то будьте уверены — этот человек не изобрёл преступление, он его скопировал. Также и что-то хорошее. Любить, дружить, уважать и поступать по совести невозможно научить, люди это должны видеть на чьём-то примере. Этот процесс называется «наблюдательным научением» или «модельным научением».

Представьте, что вы видите, как ваш друг успешно решает сложную головоломку. Вы замечаете, какие шаги он предпринимает, и как ему это удаётся. В следующий раз, когда вы столкнётесь с такой же задачей, вполне вероятно, что вы попробуете применить те же стратегии. Это и есть наблюдение в действии. Данная теория прекрасно вписывается в концепции великого советского психолога Льва Выготского, который утверждал, что ребёнку для развития нужна зона комфорта и опытный наставник. Сначала смотрю, потом делаем вместе, затем делаю сам. Вот весь принцип. И его независимо друг от друга описали как Лев Семёнович, так и Альберт Бандура.

Почему мы повторяем увиденное?

Мы не просто слепо копируем всё, что видим. Мы оцениваем ситуацию. Когда мы наблюдаем за другими, мы запоминаем, к каким последствиям приводят их действия. Если мы видим, что определённое поведение приносит человеку награду или положительный результат, мы с большей вероятностью захотим это повторить. Это называется косвенным подкреплением. Например, если вы видите, что коллега получает похвалу от начальника за свою инициативность, вы можете тоже стать более инициативным.

К сожалению в обратную сторону это тоже работает. Если ваш товарищ совершил кражу и получил кучу шоколадок не перетруждаясь, вам может показаться, что это отличное занятие. Воспитывая детей важно показывать им последствия. Не кричите, не размахивайте ремнём, вместо этого продемонстрируйте реальные результаты поступка. За украденное придется заплатить, также тебя ждёт штраф и лишение каки-то удовольствий. Я тебя люблю, но тут ничего нельзя поделать, ты же украл, вот тебе последствия.. Жаль, что ты это выбрал.

Бандура подчёркивает, что в этом процессе играют важную роль наши внутренние факторы: наше восприятие, память и мотивация. Мы не пассивные наблюдатели, а активные участники. Мы сами решаем, что запоминать, что воспроизводить и что нас мотивирует. Поэтому несмотря на мощное влияние увиденного юди не копируют чужие модели поведения без разбора. Кроме последствий значение имеют моральные принципы, убеждения, подсознательные границы дозволенного. Если я категорически против воровства, то можете до посинения показывать мне плюсы этого действия, они меня не заинтересуют. Но я буду иметь их в виду.

Как происходит социальное научение?

Социальное научение — это не одномоментный процесс, а последовательность из четырёх важных этапов. Первый этап — это внимание. Мы не можем научиться тому, на что не обращаем внимания. Чем более привлекательной, престижной или компетентной нам кажется модель (тот, за кем мы наблюдаем), тем больше внимания мы ей уделяем. Ведь мы склонны прислушиваться к тем, кого уважаем или кто нам интересен. Авторитет способен склонить человека к тем или иым действиям. Если старшаки во дворе кажутся круче папы, то копироваться будут их модели поведения, а нравоучения отца пойдут лесом.

Второй этап — это удержание, то есть способность закодировать и сохранить увиденное в нашей памяти. Мы можем создавать у себя в голове визуальные образы или описывать действия словами, чтобы потом легко вспомнить. Третий этап — воспроизведение. Это когда мы преобразуем сохранённые воспоминания в реальные действия. Не всегда получается с первого раза, но чем больше мы практикуемся, тем лучше. И, наконец, мотивация. Это наши внутренние или внешние стимулы, которые побуждают нас воспроизвести увиденное поведение. Если мы видим, что действия приводят к хорошим результатам, мы с большей охотой будем их повторять.

Что доказал эксперимент с куклой бобо?

Одним из самых известных экспериментов, подтверждающих теорию Бандуры, является эксперимент с куклой Бобо. Представьте себе детей в возрасте от 3 до 6 лет. Они наблюдают за взрослым, который очень агрессивно себя ведёт по отношению к надувной кукле «Бобо»: бьёт её, кричит, использует молоток. А другие дети видят, как взрослый спокойно играет. Когда детей потом оставляли наедине с этой же куклой, те, кто видел агрессивное поведение, начинали сами проявлять такую же агрессию: били куклу, кричали.

Из этого эксперимента Бандура сделал важный вывод: мы можем научиться чему-то новому, даже если нас за это не поощряют. Дети били куклу не потому, что их за это чем-то награждали, а потому, что они видели, как это делал взрослый. Это ярко демонстрирует силу наблюдения и того, как легко мы можем перенимать поведение других.

Вместо итога

Данная теория принесла много пищи для размышлений. Мы должны переосмыслить весь процесс обучения и уделить больше внимания тому, что видят ученики. К каким результатам приносит то или иное поведение, чем заканчивается каждая модель. Главная задача родителя, учителя, наставника и тренера заключается в том, чтобы стать авторитетом.

Бесполезно ругать ребёнка за то, что он курит. Покажите преимущества отсутствия вредных привычек на своём примере. Чаще об этом говорите, демонстрируйте на практике. Например — на улице так холодно, руки из перчаток вытаскивать не хочется, а вон тот мужик, страдая от ледяного ветра, вынужден тащить папиросу в рот. Потому что зависим. Вместе посчитайте стоимость пачки и выгоды за месяц. Мотивация должна быть положительной, а неотрицательной. Вместо «если будешь курить, выпорю», используйте теорию социального научения Бандуры, демонстрируя эффективные модели поведения на своём примере. Всё остальное не работает вовсе или работает очень плохо. Поэтому психологи точно знают, что фраза родителя «мой ребёнок ненормальный», в 99% случаев следует слышать как «я ненормальный, из-за меня ребёнок стал таким же чудаком».