Что такое ликвидность и почему она важна при вложении денег?

Ликвидность это качественная характеристика актива выраженная в способность быть проданным по цене близкой к рыночной без дополнительных усилий. Чем проще обернуть имеющийся объект сбережения в деньги, тем он ликвиднее. И, соответственно, наоборот. Данное свойство применяется при оценке ценных бумаг, недвижимости, одежды, мебели, заёмщика, предприятия, другого имущества.

Многие не считают необходимым обращать внимания на этот показатель и в результате нередко попадают в неприятную ситуацию. Требуются деньги, но взять их неоткуда даже при том, что вы владеете чем-то дорогостоящим. Такое положение дел называют замороженными активами, проще говоря у вас есть долг в 100 000 рублей, который нужно срочно закрыть, также имеется загородный дом стоимостью 10 000 000, но покупателя нет и по цене близкой к рыночной никто взять не готов. Ликвидность низкая.

Ликвидность бизнеса

Сам термин стал популярным в бухгалтерском учёте. Например, чтобы получить большой кредит или привлечь инвесторов, требуется доказать высокую ликвидность предприятия. Для оценки используются оборотные активы, такие как товар и сырьё. Допустим газпром реализовывал на международном рынке газ и имел долгосрочные контракты, следовательно ежедневно превращал свою продукцию в живые деньги.

По состоянию на сегодняшний день большая часть западных покупателей от контрактов отказались, Индия и Китай покупают только с большими скидками, внутри страны люди неспособны платить хорошие деньги за газ, а другие страны не являются надёжными партнёрами в виду своей финансовой нестабильности. Ликвидность сильно снижена и бизнес уже не выглядит привлекательным.

На этом этапе начинают оценивать внеоборотные активы. Это имущество компании, оборудование, офисы, складские помещения, даже мебель. Но покупателя на всё это найти ещё сложнее и чаще всего цены приходится сильно снижать. А значит кредиторы и инвесторы зададутся резонными вопросами — как газпром будет платить по долгам и каковы шансы получить дивиденды? Компания низколиквидная, а значит не интересна для вложения капитала.

Ликвидность ценных бумаг

Для упрощения жизни инвестора биржи позаботились о классификации компаний на фондовом рынке. Первое, на что стоит обратить внимание, это эшелон. Так называемые голубые фишки обязаны подавать точную и детальную отчётность, а значит все финансовые показатели гарантированно соответствуют заявленным. Такие бумаги обладают высокой капитализацией.

Например, акции третьего эшелона могут принадлежать компании, которая предоставляет ложную отчётность или рискует обанкротиться со дня на день. Мы не знаем как обстоят дела, а сам бизнес чаще всего маленький, в результате малейшие трудности в экономике просто смоют его с рынка. Ликвидность очень низкая, а чаще просто непонятная, недоступная для оценки.

Второе, и не менее важное, это стакан. Посмотрите количество заявок на покупку актива. Условный Сбер вы продадите в любую секунду по щелчку пальцев и цена всегда будет рыночной. Вам понадобились деньги, вы нажали одну кнопку в мобильном приложении и получили деньги. А мусорные бумаги третьего эшелона может никто и не купить.

Люди при вложении сбережений часто выбирают брокерский счёт по двум причинам. Доходность ценных бумаг в среднем выше банковского вклада. И как раз ликвидность. Реализовать активы можно за одну секунду, а получить деньги наличными уже на третий день. Но неопытные инвесторы нередко совершают одну ошибку — они пришли на рынок, но выбрали совершенно неликвидные, со всех точек зрения, бумаги.

Поэтому очень важно запомнить. Компания должна предоставлять достоверную информацию о положении дел, являться очень крупным бизнесом, обладать большими оборотами своей продукции и иметь высокий спрос со стороны инвесторов, спекулянтов, трейдеров. Набирайте в портфель голубые фишки и не играйтесь с огнём.

Ликвидность денег

Ликвидность денег это способность конкретной валюты быть обмененной на товары и услуги в любой точке мира. Мечтатели продавать газ за рубли не слишком хорошо изучали экономику и просто не учли это свойство в своих фантазиях. Давайте попробуем понять что отличает доллар от рупий, например.

Доля международных расчетов в долларе составляет порядка 45%. В рупиях около 0. Почему? Потому что доллар это свободно конвертируемая валюта, которую очень легко купить на бирже и получить в любом банке по всей планете. Вас с удовольствием постригут за «ничем необеспеченную бумажку» как в США, так и в Уганде, Франции, Таджикистане, России, ОАЭ, Сомали.

Теперь представим ситуацию при которой Индия решит продавать свою продукцию за рупии. Придёт покупатель из США, скажет мне нужен ваш товар, но рупий у меня нет. Купить их проблематично, да и кроме как тут они мне больше нигде не нужны. За рупии меня не накормят в итальянском ресторане, не продадут мне автомобиль в Южной Корее, русские не пустят в кинотеатр. Эта валюта неликвидна совершенно!

Единственно доступная модель выглядит следующим образом — покупатель принесёт в Индию доллары, те обменяют их на рупии и после этого он расплатиться с продавцом. Если кто-то понимает смысл этого абсурда, объясните мне. Всем гораздо проще рассчитываться на международном рынке ликвидной валютой и даже физические лица с удовольствием принимают её к оплате за свои услуги.

Второй важной деталью ликвидности денег является устойчивость валюты. Отсутствие девальвации и дефолтов. Зимбабвийский доллар не может быть ликвидным, потому что сегодня на чемодан этих денег можно купить слона, а завтра огурец. По совокупности вышеперечисленных факторов какие-то деньги признаны ликвидными,а какие-то наоборот. И хранить свои сбережения очевидно разумнее в первых.

Ликвидность недвижимости

Многие люди считают, что самое лучшее вложение денег это недвижимость. Не учитывают они несколько факторов. Расширяя собственную жилплощадь вы не приобретаете актив. Таковым он является только согласно бухгалтерскому учёту, но в управлении семейным бюджетом бухучёт совершенно не актуален. Завтра вам понадобятся деньги, но продать квартиру, в которой вы живёте крайне сложно. Если прямо сейчас посмотреть на рынок, то стоимость трёшки не сильно обгоняет стоимость однушек и даже обмен вам мало что даст.

Во-вторых содержание недвижимости требует ресурсов и чистая стоимость по итогу падает сама по себе. В крупных городах всё может быть с точностью до наоборот, но в регионах многие попали в беду разместив капитал в покупку квартиры. Вот график изменения стоимости квадратного метра в моём городе:

Как видите велик риск купить на пике, когда на рынке паника и повышенный спрос, а в нужный момент попасть в яму. Я сам работал маркетологом в агентстве недвижимости и знаю много историй как люди в конце 2014 года купили квартиру за 2 миллиона, несколько лет платили коммуналку, а потом продали за 1 300 000.

Чтобы не стать одним из «неудачников» нужно понимать движение графиков спроса и предложения, покупать на обвалах и продавать на пике. Период владения разумнее покрывать за счёт аренды. Но мы то обсуждаем не инвестиционный план, а исключительно ликвидность. Продать объект в считанные часы не выйдет, многие ищут покупателя неделями и даже месяцами. И даже выйдя в номинальный плюс оказывается, что с учётом инфляции в лучшем случае удалось остаться в 0.

Резюме

Оценка ликвидности необходима каждый раз когда вы собираетесь вложить деньги в активы. Способность приносить прибыль также является важным параметром, но на первом месте всегда возможность превратить актив в деньги. Чем быстрее и проще это можно сделать, тем объект ликвиднее. Уже после этого смотрим на доходность.

В результате получается, что банковский вклад самый привлекательный способ размещения капитала, но он уступает ценным бумагам по показателю прибыльности. А недвижимость хороша только в руках знающих людей, остальные приобретая квартиру даже не делают её активом, а если и так, то совершают сделку на пике, а потом вынуждены реализовывать себе в убыток. При этом ещё и ждут покупателя длительное время.