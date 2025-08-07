Что такое ангедония и почему человек перестает чувствовать радость?

Ангедония — это психопатологическое состояние, при котором человек теряет способность испытывать удовольствие от деятельности, которая раньше приносила радость. Этот термин ввёл французский психолог Теодюль-Арман Рибо в 1886 году, объединив греческие слова «ан-» (отрицание) и «хедоне» (наслаждение). Сегодня ангедония рассматривается не только как отсутствие удовольствия, но и как снижение мотивации, ослабление предвкушения радости и нарушение системы вознаграждения в мозге.

Это состояние может быть симптомом различных психических и неврологических расстройств, включая депрессию, шизофрению, болезнь Паркинсона и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ангедония существенно ухудшает качество жизни, поскольку лишает человека одной из ключевых эмоций, мотивирующих к действиям.

Как проявляется ангедония?

Ангедония затрагивает разные сферы жизни, и её проявления могут варьироваться в зависимости от основного заболевания. Чаще всего человек замечает, что перестал получать удовольствие от хобби, общения, еды, музыки или секса. Исчезает радость от простых вещей — вкусной еды, прогулок, встреч с друзьями.

При этом ангедония не всегда означает полное отсутствие эмоций. Иногда человек может осознавать, что что-то должно приносить радость, но не чувствует её. Например, он понимает, что раньше любил музыку, но теперь она кажется ему пустой и бессмысленной. В других случаях пропадает даже само желание заниматься чем-либо приятным — мотивация снижается настолько, что человеку проще отказаться от деятельности, чем пытаться получить от неё удовольствие.

Какие заболевания связаны с ангедонией?

Ангедония встречается при многих психических и неврологических расстройствах. В некоторых случаях она является ключевым симптомом, в других — сопутствующим.

Депрессия

При большом депрессивном расстройстве (БДР) ангедония наблюдается у 70% пациентов. Она может быть настолько выраженной, что человек теряет интерес даже к базовым потребностям — еде, гигиене, общению. Иногда ангедония становится первым признаком депрессии, опережая подавленное настроение.

Шизофрения

У людей с шизофренией ангедония относится к негативным симптомам — тем, которые отражают утрату нормальных функций. В отличие от депрессии, при шизофрении человек может сохранять способность испытывать удовольствие в момент получения награды, но теряет мотивацию к её достижению.

Болезнь Паркинсона

От 7% до 45% пациентов с болезнью Паркинсона сталкиваются с ангедонией. Это связано с нарушением работы дофаминовой системы, которая отвечает за чувство удовольствия и мотивацию.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

При ПТСР ангедония часто сочетается с эмоциональным оцепенением — человек не только не чувствует радости, но и вообще слабее реагирует на любые стимулы.

Как ангедония влияет на социальную жизнь?

Социальная ангедония — это специфическая форма состояния, при которой человек теряет интерес к общению. В отличие от интроверсии, которая является вариантом нормы, социальная ангедония связана с патологическим снижением удовольствия от социальных контактов.

Люди с этим расстройством избегают встреч, редко поддерживают разговоры и часто кажутся равнодушными. Они могут осознавать, что общение важно, но не испытывают от него радости. Со временем это приводит к изоляции, ухудшению отношений и даже депрессии.

Можно ли вылечить ангедонию?

Лечение ангедонии зависит от её причины. Если она вызвана депрессией, то антидепрессанты и психотерапия могут помочь восстановить способность испытывать удовольствие. При шизофрении применяются нейролептики, а при болезни Паркинсона — препараты, повышающие уровень дофамина.

Важно понимать, что ангедония — это не просто «лень» или «плохое настроение». Это серьёзный симптом, требующий медицинского вмешательства. Если вы или ваш близкий перестали получать удовольствие от жизни, стоит обратиться к специалисту — психиатру или неврологу. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы вернуть радость и мотивацию.