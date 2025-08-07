Что означает фраза «Но пасаран» и как она изменила историю?

Фраза «Но пасаран» (исп. ¡No pasarán!) — это мощный политический лозунг, символизирующий непоколебимую решимость защищать свои убеждения. Впервые он прозвучал в период Первой мировой войны, но настоящую известность приобрёл во время Гражданской войны в Испании. Сегодня «Но пасаран» остаётся символом сопротивления и борьбы за свободу.

Истоки фразы: от Вердена до линии Мажино

История лозунга «Но пасаран» уходит корнями в Первую мировую войну. В 1916 году французский генерал Робер Нивель во время битвы при Вердене произнёс фразу: «Вы не должны дать им пройти» (фр. vous ne les laisserez pas passer). Вскоре её сократили до «On ne passe pas!» («Прохода нет!») и использовали на пропагандистских плакатах.

Позже этот девиз стал символом обороны Франции. Его печатали на агитационных материалах после второй битвы на Марне (1918) и даже размещали на укреплениях линии Мажино (1929–1940). Однако настоящую популярность фраза получила в испанском варианте — «¡No pasarán!».

Гражданская война в Испании: как «Но пасаран» стал символом сопротивления

В 1936 году, когда франкистские войска приближались к Мадриду, испанская коммунистка Долорес Ибаррури произнесла пламенную речь, в которой призвала защищать город. Её выступление вошло в историю как «Речь No pasarán«. Лозунг мгновенно стал символом республиканцев, сражавшихся против фашизма.

Оборона Мадрида оказалась успешной, и франкисты временно отступили. В ответ на это сторонники республики начали использовать новый лозунг — «¡Pasaremos!» («Мы пройдём!»). Однако три года спустя, в 1939 году, Мадрид пал, и Франсиско Франко заявил: «Hemos pasado» («Мы прошли»). Это событие ознаменовало конец войны и победу франкистов.

«Но пасаран» в культуре и политике XX века

После Гражданской войны в Испании фраза «Но пасаран» вышла за пределы страны. Её использовали антифашистские движения по всему миру, включая французское Сопротивление во время Второй мировой войны. В СССР лозунг стал символом борьбы против фашизма и часто встречался в пропагандистских материалах.

В 1970-х годах «Но пасаран» вновь обрёл популярность благодаря чилийским левым, выступавшим против диктатуры Пиночета. Позже его подхватили активисты в Латинской Америке и Европе, борющиеся за социальную справедливость.

Современное значение: почему «Но пасаран» актуален сегодня

Сегодня фраза «Но пасаран» продолжает жить в протестных движениях. Её используют активисты, выступающие против авторитаризма, расизма и социального неравенства. В 2020-х годах лозунг звучал на митингах в Беларуси, Гонконге и других странах, где люди боролись за свои права.

Интересно, что «Но пасаран» проник и в поп-культуру. Его можно встретить в песнях, граффити и даже мемах. Это доказывает, что фраза остаётся не просто историческим лозунгом, а живым символом сопротивления.

Как «Но пасаран» вошёл в русский язык

В СССР фраза стала известна благодаря интербригадам — добровольцам, сражавшимся в Испании на стороне республиканцев. Советская пропаганда активно использовала этот лозунг, и вскоре он прочно вошёл в русский язык.

В отличие от испанского оригинала, русский вариант «Но пасаран» звучит немного иначе из-за особенностей произношения. Однако смысл остался прежним — это призыв к борьбе и отказу от капитуляции.

Заключение: почему «Но пасаран» остаётся важным символом

Фраза «Но пасаран» прошла долгий путь от окопов Вердена до современных протестов. Она объединяет людей в борьбе за свободу и справедливость. Её сила — в простоте и эмоциональной заряженности. Даже спустя столетие этот лозунг продолжает вдохновлять тех, кто верит, что сопротивление возможно.

«Но пасаран» — это не просто слова, а символ несгибаемости. Он напоминает, что даже перед лицом превосходящих сил можно сказать: «Они не пройдут!». И эта идея остаётся актуальной во все времена.