Чем украсить могилу на кладбище?

Украшение могилы необходимо не столько мёртвым, сколько живым. Однако именно таким способом мы выражаем уважение и благодарность покойному, демонстрируя светлую память к его личности. Посещая место захоронения хочется оказаться там, где нас встретит красота и порядок, а не разруха и покосившийся крест. Осталось только выбрать элементы, благодаря которым удастся добиться поставленной цели. Давайте перечислим самые популярные.

Живые растения как символ памяти

Украшение места захоронения начинается с выбора зелени. Живые цветы символизируют вечную память и глубокое почтение к близкому человеку. Для оформления лучше всего подходят неприхотливые многолетние сорта, которые способны радовать глаз долгие годы без ежедневного полива.

Отличным вариантом станет барвинок, создающий аккуратный и плотный ковер на земле. Также можно посадить крокусы или ландыши. Эти растения цветут в разное время года и не требуют постоянного внимания со стороны родственников.

Почвопокровные виды вроде пахисандры или вербейника защищают участок от сорняков. Они укрепляют почву и создают эстетичный зеленый фон. Важно учитывать освещенность участка и тип грунта перед посадкой любых культур.

Кустарники и декоративные посадки

Кустарники помогают красиво зонировать пространство вокруг памятника. Барбарис или жасмин создают естественное обрамление мемориала. Они значительно снижают затраты сил на регулярную прополку и поддержание порядка.

Специалисты советуют избегать посадки крупных деревьев. Мощные корни могут со временем разрушить фундамент памятника или повредить соседнюю ограду. Лучше выбирать компактные декоративные виды, которые сохраняют форму.

При выборе саженцев ориентируйтесь на местный климат и устойчивость к засухе. Растения должны выживать в естественных условиях без частого вмешательства человека. Красиво оформленный участок всегда выглядит ухоженным и достойным. В противном случае вы будете буквально жить на кладбище, постоянно что-то поправляя и спасая от гибели.

Каменные детали и малые формы

Каменные элементы считаются самыми долговечными и практичными в оформлении. Гранитные или мраморные цветники могут быть строгой прямоугольной или сложной фигурной формы. Внутреннюю часть обычно засыпают декоративной щебенкой или свежей землей.

Массивные вазы из натурального камня служат не только украшением, но и полезным аксессуаром. В них удобно ставить принесенные букеты. Такие изделия устойчивы к морозам и не теряют свой блеск десятки лет.

Для удобства посетителей на участке часто устанавливают небольшие скамьи и столики. Они позволяют родственникам в спокойной обстановке провести время наедине со своими мыслями. Ограды из металла или камня четко обозначают границы и завершают общую композицию.

Особенности использования газона и скульптур

Аккуратный газон придает захоронению европейский и современный вид. Для кладбищ подбирают специальные смеси трав, которые медленно растут и не боятся вытаптывания. Обычно это мятлик или овсяница, не требующие частой стрижки.

Если нет возможности регулярно ухаживать за живой травой, выручит искусственное покрытие. Оно выглядит достаточно естественно и всегда остается ярко-зеленым. Такой вариант полностью избавляет от проблем с грязью и лужами после дождя. Сегодня этот метод набирает популярность из-за долговечности и относительно невысокой стоимости.

Скульптуры ангелов или скорбящих фигур придают мемориалу особую выразительность. Барельефы с религиозной символикой отражают духовный мир усопшего. Перед установкой таких элементов обязательно нужно получить разрешение у администрации кладбища.

Практичные аксессуары и требования

Для временного размещения цветов часто используют пластиковые вазы со специальными шипами. Они надежно фиксируются в грунте и не падают при сильном ветре. Это бюджетное и простое решение для поддержания чистоты на участке.

При оформлении важно соблюдать нормы и правила конкретного некрополя. Нельзя выходить за границы отведенного участка и мешать проходу к соседним могилам. Обычно высота ограды ограничена одним метром для сохранения общего обзора. На практике делают значительно ниже.

Многие регионы запрещают использовать открытый бетон или строить большие мавзолеи. Все элементы декора должны гармонировать между собой и создавать атмосферу покоя. Правильный подход к украшению поможет сохранить память о человеке на долгие десятилетия. Не забывайте и о том, что выделяться здесь совершенно ни к чему. Осмотрите другие могилы и попытайтесь сделать нечто похожее, если они в хорошем состоянии. И помните о главном — могила на кладбище это не витрина и не музей. Сюда приходят чтобы успокоить душу и получить эмоции, благодаря которым создаётся впечатление присутствия покойного и встречи с ним. Должно быть ухоженно и достаточно красиво, а не аляписто и вызывающе.