Альтернатива банковскому вкладу: во что инвестировать, если депозит не устраивает, а статуса «квала» нет?

Альтернатива банковскому вкладу это реальная необходимость для тех, кто хочет защитить и приумножить свои сбережения. Депозит не может закрыть все потребности инвестора, поэтому иногда приходится разбавлять портфель различными инструментами, чтобы с одной стороны сохранить капитал от гиперинфляции и девальвации, а с другой увеличить доходность за счёт диверсификации. О том, почему это важно и как подобный фокус реализовать, поговорим сегодня.

Почему депозиты устарели и нужна альтернатива банковскому вкладу? Зачем вообще искать что-то помимо привычного банка, особенно когда ставки на сберегательных счетах вполне устраивают? Может показаться, что это лишние сложности. Однако есть несколько веских причин, почему банковский депозит уже не тот надёжный якорь, каким был раньше. Первая и самая, пожалуй, болезненная причина – девальвация рубля. В случае серьёзной инфляции ваши деньги на счёте хоть и останутся нетронутыми в числовом выражении, но их покупательная способность может резко упасть. Вам вернут ровно ту сумму, что вы положили, но купить на неё можно будет гораздо меньше. Моя бабушка получила свои миллионы назад, но хватило их на килограмм бананов и одно платье.

Вторая причина – доходность. Она напрямую зависит от ключевой ставки Центрального банка. Если ЦБ снижает ставку, доходность по вашему вкладу тоже падает. Иногда настолько, что едва покрывает инфляцию, а порой и не покрывает вовсе. Получается, что деньги вроде бы и работают, но реального прироста вы не видите. И, наконец, третья причина – вложение денег в деньги. По сути, вы ставите на стабильность одной валюты, не диверсифицируя риски и не приобретая реальных активов. Вокруг вас столько инструментов, но вы упорно выбираете тот, что неоднократно приводи к банкротству.

Облигации федерального займа

ОФЗ принято считать самым надёжным инструментом, так как в данном случае вы даёте взаймы министерству финансов РФ. Сосед может не вернуть долг, а вот государство так просто от своих обязательств не откажется. Лично я не сторонник долговых бумаг, но если уж вы доверяете банковским вкладам, то ваши риски не увеличиваются и при вложении в офз. Зато доходность выше, иногда существенно.

Корпоративные облигации

Хотите доходность ещё выше? Хорошо, к вашим услугам корпоративные облигации. Риски тут чуть больше, потому что вы даёте в долг не государству, а частным компаниям. Они могут и обанкротится, хотя с действительно большим бизнесом, вроде Сбера или РЖД, такое случается редко. Всю сумму в подобные инструменты никто не отправляет, а вот процентов 20 от портфеля вполне себе нормальная идея. Прибыль может в два раза превышать проценты по вкладу.

Фонды ликвидности

Если вы хотите доход выше банковского вклада, готовы к инвестированию в долговые бумаги, будь то ОФЗ или корпоративные облигации, но заморачиваться желания нет, то можете рассмотреть фонды ликвидности. Это БПИФ, проще говоря биржевой паевой инвестиционный фонд. Вы покупаете паи, которые стоят от 10 рублей обычно, и больше вообще ничего не делаете. Покупкой облигаций занимается управляющий, он совершает все сделки, получает прибыль, в результате которой стоимость паёв растёт. Всё тоже самое, что в примерах выше, с одним отличием — вам надо один раз купить и больше ничего не трогать. Банковский вклад сильно проигрывает БПИФам, но людям просто лень об этом узнавать. Депозит то можно открыть за 1 минуту, а чтобы найти альтернативы, потребуется может час, а может два.

Голубые фишки

Теперь представим следующую картину — вы не сильно верите в рубль и подозреваете, что инфляция в какой-то момент может разогнаться. Так уже было в 1992 году, когда миллионы россиян остались с дыркой от бублика. Очень печальная история, у меня бабка целый сундук денег потеряла. Как защититься от такого исхода? Тут нам понадобятся не долговые, а долевые бумаги. Это акции крупных компаний. У большинства людей в этот момент возникают негативные ассоциации, якобы и дивиденды не платят и вообще фондовый рынок постоянно падает. Вклад надёжнее. облигации лучше. Это да, но давайте вспомним про нашу цель — защиту от гиперинфляции.

Особенность акций в том, что это доля в бизнесе. Что будет, если завтра инфляция достигнет 100, 200 или 100 процентов годовых? Всё вокруг кратно подорожает, деньги на депозитах превратятся в фантики, паника, ужас, караул. Но условный сбер начнёт получать прибыль в новых деньгах. Его доход из миллиона превратится в миллиард, из миллиарда в триллион и так далее. А это значит, что цена акций тоже пойдёт вверх вслед за инфляцией. Ведь когда то одна бумага стоила 2 рубля, а сегодня, при всех падениях уже 300. Акция это защита от потери капитала, вот почему их покупают даже те, кто не собирается спекулировать и не хочет рисковать. Часть портфеля обязательно должна быть в долевых бумагах, иначе 1992 год может снова постучаться в двери.

Драгметаллы

Золото и серебро являются защитными активами. Они не платят дивиденды в отличии от акций и не приносят купонные выплаты в отличии от облигаций. Но когда в мире творится бардак, миллиардеры скупают драгоценные металлы, чтобы сохранить капиталы. Если вам кажется, что впереди нас ждут серьёзные экономические кризисы, но при этом не дерите часть сбережений в золоте, то вы как минимум странный человек. Ждать коллапса, сидя в депозите, это прикол. Все мы знаем, что происходит с 2022 по 2026 годы, а знаете что за это время произошло с золотом? Оно подорожало с 1 860 до 4 416. Просто потому что в моменты неопределённости так происходит всегда.

Валюта

На момент написания статьи доллар чувствует себя неважно. Трамп занят выпрашиванием наград и признанием своего величия, поэтому разные пошлины и нестандартные действия ему интереснее реальной экономики. Где-то получил лишние доходы, а где-то всё потерял, потому что америке больше не доверяют. Капиталы из бакса потекли куда угодно, лишь бы не финансировать неопределённость. Но ведь были и другие времена. Более того, они гарантированно будут в будущем. А значит иметь доллары вполне себе разумно. Сейчас это сложно, но реально, достаточно нажать несколько кнопок в смартфоне.

Вместо итога

Большинство моих клиентов просят найти им волшебный инструмент, гарантированно делающий инвесторов богатыми. Но беда в том, что до 2022 года акции приносили отличные доходности, даже близко не сопоставимые с вкладами. Пока депозитчики получали 6%, акции приносили мне 25 с учётом роста курсовой стоимости, дивидендов и их реинвестиции. Но в январе многие собрали классные портфели, которые обернулись убытками, потому что в феврале всё изменилось.

Кто-то обожает облигации, кому-то реально удобнее сидеть на вкладе. Но то, что сегодня кажется идеальным активом, уже завтра может превратиться в тыкву. Ну вот депозиты хорошо платят, а понизят завтра ключевую ставку и закончится музыка. И я ещё молчу про гиперинфляцию, которая ваш миллион может сделать бесполезной пачкой бумажек. Владельцы золота хихикают над всеми остальными уже 4 года, потому что за это время удвоили свой капитал. Но как только в мир вернётся стабильность, хихикать будут владельцы акций, которые купили их за бесценок и теперь получают 50-60 процентов годовых дивидендами.

Что всё это значит? Во-первых, если в 2026 году у тебя всё ещё нет брокерского счета, ты мамонт. Твои возможности ограничены и в случае чего ты просто не сможешь спасти свои деньги. Они медленно умрут на депозите. Зато с ним всё вышеперечисленное покупается в два клика. Во-вторых пока ты ищешь идеальный инструмент, другие зарабатывают. Сидишь в облигациях и завидуешь владельцам золота. Или набрал золота, а потом пускаешь слюни глядя на акционеров. Вместо игр в угадайку разумнее иметь все виды активов. Каких-то больше, каких-то меньше, но всех! Вклад тоже неплохо, но только если у тебя кроме него есть валюта, драгметаллы, голубые фишки, БПИФы. В противном случае каждый раз придётся кусать локти, хвататься за голову и искать виноватых.