Проблема вагонетки: выбор между двумя плохими вариантами в психологии человека

Проблема вагонетки это знаменитый мысленный эксперимент в этике, впервые сформулированный английским философом Филиппой Фут в 1967 году. Это не просто головоломка, а мощный инструмент для исследования наших моральных принципов и того, как мы принимаем решения, когда цена выбора крайне высока, например, человеческая жизнь. В основе лежит простая, но мучительная дилемма: имеем ли мы право жертвовать одним человеком ради спасения нескольких?

Что такое проблема вагонетки на самом деле? Представьте себе ситуацию: неуправляемая вагонетка несется по железнодорожным путям, и прямо по курсу — пять привязанных к рельсам человек. Если ничего не предпринять, все пятеро погибнут. Однако рядом с вами есть рычаг, который может переключить вагонетку на запасной путь. Проблема лишь в том, что на этом запасном пути тоже привязан человек, но только один. Что вы сделаете? Переключите рычаг, обрекая на смерть одного, чтобы спасти пятерых, или останетесь в стороне, позволив вагонетке убить их?

Этот сценарий — идеальный полигон для проверки наших этических установок. Выбор кажется очевидным с математической точки зрения: один против пяти. Однако интуиция подсказывает, что не все так просто. Мысли о преднамеренном действии, которое приведет к чьей-то гибели, вызывают внутренний конфликт. Здесь нет правильного или неправильного ответа в общепринятом смысле, есть лишь глубокое погружение в механизм нашей моральной оценки.

Этот мысленный эксперимент, несмотря на свою абстрактность, позволяет лучше понять, как функционирует наша моральная система. Он показывает, насколько сложны человеческие решения, когда на кону стоит чья-то жизнь. Фут изначально использовала его, чтобы провести параллели с реальными этическими дилеммами, например, в судействе или военном деле, где приходится выбирать между меньшим и большим злом.

Почему толкать толстого человека кажется сложнее? Представим другой вариант проблемы: вагонетка по-прежнему мчится к пятерым людям. Вы стоите на мосту над путями. Чтобы остановить вагонетку, нужно что-то тяжелое сбросить на рельсы. Рядом с вами стоит большой человек. Единственный способ спасти пятерых — столкнуть его с моста прямо под вагонетку. Изменится ли ваше решение? Многие, кто готов был бы переключить стрелку, здесь откажутся действовать.

В чем же разница? В первом случае вы не взаимодействуете с человеком напрямую; его смерть — побочный эффект вашего действия по спасению других. Во втором же случае вы активно и целенаправленно толкаете человека, совершая агрессию. Это ключевое отличие, которое вызывает у большинства людей гораздо более сильное отторжение. Активное убийство кажется гораздо более неприемлемым, чем пассивное бездействие или действие с косвенным негативным результатом.

Это различие подводит нас к так называемой «доктрине двойного эффекта». Она гласит, что допустимо совершать действия, которые имеют негативные побочные эффекты, если основное намерение было благим. Однако преднамеренное причинение вреда, даже для достижения хорошего результата, считается неправильным. Этот принцип лежит в основе многих наших моральных инстинктов и объясняет, почему одни и те же математические исходы вызывают такие разные эмоциональные реакции.

Как наш мозг реагирует на эти дилеммы? Ученые, в частности Д. Грин и Дж. Коэн, изучали проблему вагонетки с помощью методов функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы понять, как наш мозг принимает такие решения. Их исследования показали, что разные варианты этой проблемы активируют разные области мозга. Когда человек сталкивается с оригинальной версией, где нужно переключить рычаг, активируются зоны, отвечающие за высшие когнитивные функции и рациональное мышление. Решение воспринимается как логическая задача.

Однако, когда речь заходит о более «личных» дилеммах, например, о варианте с «толстым человеком», где требуется прямое физическое воздействие, в мозге наблюдается значительная активность в тех частях, которые связаны с эмоциями и разрешением конфликтов. Это означает, что в таких ситуациях мы испытываем сильный эмоциональный отклик, который вступает в конфликт с рациональным желанием спасти больше жизней. Эмоциональная реакция часто оказывается сильнее, парализуя способность к действию.

Это объясняет, почему многие люди не могут решиться на активное действие, которое непосредственно приведет к гибели человека, даже если это спасет больше жизней. Наша «моральная грамматика», как ее называл Дж. Михаэль, не всегда работает по принципу «большинство всегда право». Эти исследования показывают, что моральные решения — это не только чистая логика, но и сложная смесь инстинктов, эмоций и культурных установок, заложенных глубоко в нашем сознании.

Применяется ли проблема вагонетки в нашей жизни? Несмотря на кажущуюся абстрактность, проблема вагонетки имеет огромное практическое значение в современном мире. Один из наиболее ярких примеров — это развитие искусственного интеллекта и автономных транспортных средств. Как запрограммировать беспилотный автомобиль, чтобы он принимал этические решения в случае неизбежного ДТП? Должен ли он минимизировать ущерб пассажирам ценой жизни пешеходов, или наоборот? Это прямое воплощение дилеммы вагонетки в реальной жизни.

Помимо ИИ, эта проблема актуальна в медицине, особенно в условиях ограниченных ресурсов, например, во время пандемий или массовых катастроф. Врачи иногда вынуждены принимать решения о том, кому оказать помощь в первую очередь, когда всех спасти невозможно. Это сложный моральный выбор, где нет легких ответов, и он напоминает этическую нагрузку проблемы вагонетки. В ситуациях чрезвычайных происшествий, военные и спасательные службы также сталкиваются с необходимостью выбирать между меньшим и большим злом.

Вспомните «Титаник», на котором люди в экстремальной обстановке неожиданно столкнулись с проблемой вагонетки. Спасти старика или ребёнка, который скорее всего ещё родит детей, заплатит больше налогов, принесёт пользу обществу. Чисто математически, применяя теории вероятности и средневзвешенной оценки эффективности старика и ребёнка, второй вариант кажется более ценным и спасать нужно именно его. Но насколько это этично и правильно? Как объяснить это пожилому человеку?! Что будете делать лично вы?!

Таким образом, проблема вагонетки служит мощным инструментом для обсуждения и формирования этических принципов в самых разных областях. Она помогает нам понять, какие ценности мы считаем приоритетными, и как эти ценности должны быть заложены в системы, которые принимают решения вместо нас. Это не просто академический вопрос, а фундамент для создания более этичного и безопасного будущего, где технологии будут отражать лучшие аспекты человеческой морали.

Вместо итога В попытке найти решение проблемы вагонетки философы обращаются к различным этическим теориям. Один из основных подходов — это деонтология. С точки зрения деонтологии, некоторые действия правильны или неправильны, независимо от их последствий. Главное — следовать долгу и моральным правилам. Если убийство человека считается неправильным, то преднамеренное переключение стрелки, приводящее к смерти одного, будет неприемлемым, даже если это спасает больше жизней. Здесь важен сам процесс и намерение. Это принцип, который не должен поддаваться математическому анализу. Вы просто не нажимаете рычаг, потому что это убийство, а вы категорически против убийств. Ответственность за 5 смертей лежит на том, кто запустил вагонетку и привязал людей к рельсам. Но если вы прикасаетесь к рычагу, то убийца уже вы! Другой подход — утилитаризм. Утилитаристы считают, что правильное действие — это то, которое приносит наибольшее благо наибольшему числу людей. С этой точки зрения, переключение вагонетки, чтобы спасти пять жизней ценой одной, будет морально оправданным, так как это минимизирует общее количество страданий и смертей. Для утилитариста главное — это результат и его полезность для общества. Количество спасенных жизней перевешивает количество потерянных. Однако здесь возникает следующая дилемма. Что если среди пятерых потенциальных жертв ни одного знакомого, а на другой стороне ваш собственный сын или племянник? Как видим, эти два подхода предлагают совершенно разные решения одной и той же дилеммы. Деонтология фокусируется на соблюдении моральных правил и недопустимости использования человека как средства, а утилитаризм — на максимизации общего блага. Но в современной психологии ответ, кажется, найден. Некоторые правила должны существовать вне контеста, не учитывая никакие дополнительные алгоритмы оценки. Касание рычага это убийство и никаких расчетов количества жертв здесь быть уже не может. К сожалению.

Утилитаризм неприменим ни в реальной жизни, ни в настройке искусственного интеллекта. Просто потому что ситуация кажется очевидной лишь на первый взгляд, вы без труда посчитаете людей на одних и других рельсах, что позволит быстро прикинуть пользу того или иного решения. Но в результате вы запросто можете спасти пятерых насильников-педофилов, собственными руками отправив на тот свет детского педиатра или просто очень хорошего человека. Чисто математические выводы сделают вас убийцей, а суд вряд ли будет слушать увлекательные теории про проблему вагонетки.