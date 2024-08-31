Знакомства в интернете: почему они теряют популярность?

Знакомства в интернете это процесс расширения круга общения с разными целями, чаще всего романтических отношений и дружбы, используя социальные, сайты, приложения и иные формы онлайн коммуникации. С появлением всего вышеперечисленного количество пар, нашедших друг друга во всемирной паутине стремительно росло, однако в последние годы наблюдается резкий спад.

Почему знакомства в интернете не работают

Нет, пользователей меньше не становится, датинг сервисы даже фиксируют увеличение числа юзеров, но вот активность движется в обратном направлении. Отчёты создателей подобных проектов строятся на метриках тщеславия, только какой толк в миллионах анкет, если львиная доля это фейки, а остальные не заинтересованы в знакомстве?! Есть и другие проблемы, о которых предлагаю поговорить.

Низкий процент реальных людей

Когда-то одним из самых популярных способов знакомства была соцсеть вконтакте. Огромное количество реальных людей, которых можно было без труда найти по различным параметрам, привлекало молодых и не очень. Сортируй пользователей по стране и городу, полу и возрасту, мировоззрению и вредным привычкам. А дальше просто пиши всем, кто показался интересным. В случае успешной коммуникации парни и девушки договаривались о встрече, а там уж как повезёт.

Сегодня вконтакте совершенно не годится для поиска пары. Основная проблема в том, что убрали поиск. Вторая — неудобное расположение элементов, слишком много вкладок, корявое меню. У человека просто разбегаются глаза и внимание смещено на рекламу, между которой проскальзывает какой-то контент. Активных пользователей всё меньше. Кто-то недоволен интерфейсом, кого-то раздражает обилие рекламы, кто-то боится словить уголовку за лайк.

Наверное многие возразят, якобы вк не датинг приложение. Но тогда объясните что это? Раньше там можно было весело проводить время, иметь свой профиль хотел каждый, сегодня даже заходить желания нет, максимум на пару минут. А раз нет живой аудитории и возможности поиска, то и познакомиться ни с кем не получится.

Тогда идём на специальные сайты знакомств, которые созданы ради одной цели. Но что мы видим там? Огромное количество фейков и платниц, разводящих мужчин на деньги. Куча альфонсов и страничек, которые были в сети 5 лет назад. Яркие профили чаще всего ненастоящие, созданы с целью мошенничества или ради развлечения. Отличный способ потешить самолюбие. До свиданий дело доходит крайне редко.

А всё дело в том, что здесь есть четкая взаимосвязь. Соцсеть, в которой неудобно или невозможно общаться, лишенная качественного поиска, не годится для знакомств. А сайты знакомств неинтересны для посещения «нормальным» людям. Нет контента, нет мотива. В результате обитают там исключительно фейки, которые периодически разбавляются реальными людьми. Но последним становится скучно и они просто перестают заходить в свой профиль. Получается надо либо добавлять в соцсети нужные функции, либо создавать датинг приложения, в которых интересно находиться постоянно.

Стыдно иметь страничку на сайтах знакомств

Особенностью вконтакте было то, что люди там регистрировались без обозначения реальных целей. Это просто мой профиль в интернете! Там были и женатые и замужние и разведённые и в активном поиске, при чём указывать это было совсем необязательно. Девушки незаинтересованные в общении игнорировали парней или отказывали. Остальные запросто могли ответить взаимностью и никто об этом ничего не знал.

Регистрация на сайте знакомств это, как говорится, «палево». Не нужно быть Шерлоком Холмсом чтобы понять для чего здесь находится эта девушка или этот парень. Будут обсуждать, сплетничать, тыкать пальцем. Разная может быть реакция. Нельзя сказать, что ты здесь просто слушаешь музыку или читаешь посты, очевидно мамба и тиндер созданы не для этого.

Отсюда два вывода. Первый уже озвучен выше, соцсеть и датинг функционал должны объединиться. Сейчас у первых есть аудитория, но нет возможности начать коммуникацию, а у вторых есть возможности начать коммуникацию, но нет аудитории. Тупик. Второй — на сайтах знакомств всегда будет сохраняться гендерный дисбаланс. Парни будут создавать фейки, чтобы не палиться, а девушки вовсе откажутся от регистрации.

Собственно именно эта проблема и является самой актуальной, сегодня мужских анкет в среднем в 2,5 раза больше, чем женских. Создатели датинг сервисов публикуют другие цифры, по их данным представительниц нежного пола 42%, а парней 58%. Но исследователи отсеили фейки, неактивные профили и очевидных мошенников. Картинка резко изменилась. Результат — мужчины получают в 2,5 раза меньше внимания.

Переизбыток платных услуг

В некоторых датинг приложениях ты даже посмотреть анкеты бесплатно не сможешь. Абсолютно за все действия нужно платить. И это не было бы проблемой, если бы не обилие фейков. А так велик риск потратить кучу денег за то, чтобы отправить сообщение мошенникам или «мёртвым» пользователям, которые последний раз заходили в 2010 году.

В статье «сайт знакомств с богатыми мужчинами» я рассказывал про платный сервис, который представляет из себя закрытый клуб. Там нет тех, кто пришёл бесплатно, следовательно нарваться на неактивный профиль невозможно. Но в той же мамбе всё наоборот. Львиная доля пользователей просто прошли регистрацию и знакомиться не хотят. Так за что юзер должен заплатить?

Монетизация интернет проектов безусловно сложна. Но если создатели датинг сервисов декларируют многомиллионную аудиторию, то за счёт рекламных блоков можно было бы неплохо существовать. Несколько платных функций не помешали бы, только вся правда в том, что активность на подобных сайтах минимальная. А эффективность ещё ниже. Поэтому тонны мёртвых аккаунтов нужны для видимости, доход же идёт с единиц. Их то и приходится обдирать до последней нитки. В выигрыше только мошенники, которым в этих условиях вполне комфортно.

Почему знакомства в интернете нужно развивать?

С онлайн поиском партнёра сложилась феноменальная ситуация. Они не запрещены, но воспользоваться ими нельзя. В России была идеальная площадка, охватывающая практически всю страну, а также Беларусь, Украину и ряд других стран. Функционал позволял общаться, дружить, обмениваться контентом и знакомиться. Но с 2012 года всё пошло не в ту степь и сегодня найти собеседника там практически нереально.

Были и довольно крупные сайты знакомств. Кто не помнит фотострану, мамбу и лавплэнэт? Только и там всё умудрились сломать. Лично у меня до сих пор на мамбе висит аккаунт, я ленюсь его удалять. Уже много лет я радую создателей своими присутствием, пополняя статистику пользователей, только вот был я там последний раз года три назад. Зашёл, увидел около десятка фейковых девушек, предлагающих всё и сразу, вышел. Всё.

Тем временем число браков в РФ стремительно падает. Конечно в этом виноваты не только сайты знакомств, причин много, но в такой ситуации следовало бы создать качественный сервис. В 2011 году было создано 1 316 000 семей, в 2023 уже 1 053 000. При том что количество разводов увеличилось почти на 80 000.

В 90-е женились без всяких «интернетов», но и образ жизни был другой. Сегодня активными пользователями всемирной паутины являются 129 миллионов россиян. Да, в реальной жизни знакомится около 70% опрошенных, но это уже не потому что так удобнее. Просто в онлайне это очень сложно, опасно и дорого. И зачем тогда создавать датинг приложения, которые демонстрируют полнейшую неэффективность?

Цифры количества пользователей можете распечатать и повесить на стену в рамке, действительность к сожалению не столь радужная. Материнские капиталы и крики про необходимость повышать рождаемость это здорово, но людям познакомиться негде, а те что познакомились врезаются в низкий уровень жизни. Демографический кризис это сложный процесс, но нельзя недооценивать незначительные факторы. Семья начинается со знакомства, но в мире, где даже работа ушла в онлайн, трудно найти пару, когда датинг сервисы бесполезны, а соцсети перестали быть площадкой для общения.