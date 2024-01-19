Животные, которые вымерли по вине человека

Огромное количество представителей фауны исчезло по вине человека. Это случилось по нескольким причинам. Некоторые животные представляли огромный интерес из-за ценной шкурки, какие-то исчезали из-за меняющейся экосистемы и недостаточности пищи.

В этом напрямую виновен человек, который убивал несчастных зверей или птиц для украшения своей одежды, обогащения, еды. Также человек вырубал леса и осушал водоемы для расчистки территорий для проживания или ведения сельского хозяйства. Все это привело к печальным последствиям.

Для сохранения вымирающих популяций была создана знаменитая Красная Книга и исчезающие виды охраняются ею. Добыча некоторых особей преследуется законом, их содержат в питомниках и помогают адаптироваться к новым условиям жизни. Если бы не пренебрежительное отношение человека к животному миру, некоторые животные до сих пор обитали бы на ней.

Тарпан

Это необычайно выносливая энергичная лошадь, которая трудно приручалась. В 13-14 веках этих животных использовали в военных действиях в качестве ездовых, а также интенсивно истребляли для получения мяса. Вид исчез в 1814 году.

Маврикийский дронт

Эта неповоротливая и грузная птица не умела летать, поскольку в природе ей некого было опасаться. Она обитала на острове Маврикий. В 16 веке птицу впервые обнаружили мореплаватели, которые остановились на острове. И буквально через столетие она была полностью уничтожена. Моряки каждого корабля, причаливавшего к острову, ловили птицу и готовили ее мясо на огне, тем более добыть ужин было очень просто.

Морская корова

Этот морской обитатель был полностью истреблен через 30 лет после его открытия учеными. Корову отлавливали из-за невероятно вкусного и нежного мяса. Огромное животное совсем не боялось людей и являлось легкой добычей.

Яванский тигр

Хищник обитал на острове Ява и предавался гонениям со стороны местных жителей из-за постоянных нападений на людей и стада, а также вследствие утери подходящей среды обитания из-за вырубки лесов. К середине 70-х годов они вымерли. Существует несколько свидетельств того, что иногда на острове появляются тигры, но официальными документами это не подтверждено.

Занзибарский леопард

Эти животные начали активно отстреливаться в 60-х годах из-за ценного меха. Через 3 десятилетия была открыта программа по их защите, но она была быстро закрылась из-за бесперспективности. В результате они полностью исчезли.

Черный носорог

Это животное активно истреблялось из-за невероятно ценных рогов, которые применялись в китайской медицине. Обитал носорог в Камеруне. Официально исчезнувшим с планеты он был признан в позапрошлом году.

Марианская кряква

Птица полностью исчезла в начале нулевых. Она обитала на небольших островах в Тихом океане и исчезла из-за того, что люди осушили болота для расчистки земель для ведения сельского хозяйства.

Тасманийский волк

Этот сумчатый волк обитал в Тасмании и активно истреблялся местными жителями из-за постоянных нападений на стада овец.

Бескрылая гагарка

Эта птица не умела летать, была довольно неуклюжей и нерасторопной. Зато ныряла и плавала мастерски. Обитала она в прибрежных зонах и скрывалась от хищников в воде. Но яйца она откладывала на берегу и они были легкой добычей для людей. В 1844 году были истреблены две последние в природе особи.

Можно привести еще массу примеров животных, которые исчезли по вине людей. Среди них много необычных. Человек продолжает пренебрежительно относиться к окружающей среде и в будущем могут исчезнуть и другие животные, которые сейчас считаются редкими и охраняются зоологами.