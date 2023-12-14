Женская мудрость в отношениях с мужчиной: как сделать брак долгим?

Женская мудрость в отношениях с мужчиной это набор привычек, убеждений и особенностей личности, которые в совокупности выливаются в эффективное поведение внутри романтического союза. Без перегибов и нарушения личных границ как в свою, так и в его сторону. Чтобы не сломать баланс значимости и конструктивно решать любые споры, нужно обладать рядом навыков. О них и поговорим.

Любите как надо, а не как умеете

Целые поколения людей вырастают недолюбленными, потому что родители очень хотели окружить ребенка заботой, но не понимали как это делать. Кто-то заваливает деньгами и подарками, кто-то считает, что чашки супа и крыши над головой вполне достаточно. Другие погружают своё чадо в гиперопеку. Есть и те, кто с малых лет воспитывает самостоятельность. Мы любим так как умеем и совершенно не интересуемся потребностями окружающих.

Мужчина, выбравшись из неблагоприятной среды чаще всего попадает в другую, но такую же неблагоприятную среду. Отношения не устраивают и в отличии от родительского дома отсюда можно уйти. Либо расплачиваться той же монетой, что приводит к постоянным конфликтам с супругой. Мудрая женщина точно знает чего не хватает партнеру и даёт именно это.

В периоды тревоги и стресса спутник хочет получить от девушки поддержку, но вот в каком виде неизвестно. Стоит это выяснить. Разговоры, физическая близость, дистанцирование, подарки или мотивация. Узнайте это и применяйте каждый раз, когда ваш мужчина угодил в апатию.

Создайте зону обоюдной ответственности

Спустя много лет совместного проживания многие обнаруживают, что их вообще ничего не связывает. В трудные периоды это оборачивается тем, что людям просто не за что зацепиться, они поссорились и разошлись по разным углам. Чувства начинают остывать и расставание становится единственным доступным решением. Бабушки часто говорят — ссорьтесь, миритесь, но вместе ложитесь. Фраза не совсем верная, но наталкивает на эффективный путь взаимодействия.

Когда у людей есть что-то совместное, им проще преодолевать трудности. Кроме зоны личной ответственности, в которую входят собственные желания, хотелки и увлечения, существует и противоположная. Это быт, дети, семейный бюджет, цели. Большинство разногласий сойдут на нет, если вы привыкли вдвоём убираться, мыть посуду, планировать отпуск и так далее. Приоритет всего взаимного возьмёт верх над мелким недопониманием и эскалации конфликта не случится.

Чаще обнимайтесь

Как часто приходится слышать истории в которых человек сетует на отсутствие прикосновений. Многим кажется, что в большинстве случаев партнеру достаточно было подойти и обнять, чтобы ссора сошла на нет. Кто-то теряет уверенность в себе и начинает чувствовать себя ненужным просто потому что спутник отказывается трогать и даже избегает контакта. Для психики это тревожный сигнал, интимная зона близости остаётся незакрытой, возникает ощущение дистанцирования от самых близких.

В психологии это называют тактильным голодом. Даже существуют исследования, которые доказывают, что человеку требуется 8 объятий в сутки, чтобы чувствовать себя счастливым. Мудрая женщина вырабатывает привычку обниматься по поводу и без, чтобы никогда не сталкиваться с такими проблемами, а в минуты недопониманий нивелировать негатив тёплыми прикосновениями.

Обсуждайте проблемы под видом улучшений

Проблемы в отношениях это не то чтобы нормально, но по крайней мере естественно. Два совершенно разных человека пытаются ужиться вместе и при этом каждый что-то ожидает от спутника. Неизбежно будут возникать противоречия. И очень важно правильно о них говорить.

Во-первых в большинстве случаев люди идут по пути предъявления претензий. Из-за тебя мне грустно, ты меня огорчил, если бы не ты… Разумнее использовать технику «я-сообщение«, чтобы сообщать о своих чувствах не обвиняя в них свою вторую половинку. В противном случае нарвётесь на защитные механизмы психики, он начнёт обороняться и всё закончится громкой ссорой.

Во-вторых прекратите сообщать о проблемах так, будто это тупик. Мужчины очень резко реагируют на безвыходные ситуации, научно доказано, что они сложнее перестраиваются и изменений очень боятся. Когда вы говорите «мы очень бедно живём» или «мы совершенно не понимаем друг друга» это звучит как приговор. В такой ситуации вы гарантированно получите висхолдинг, партнер просто замолчит и постарается переждать «непогоду».

Разумнее предложить способ улучшить положение. Не «мы бедно живём», а «давай попробуем открыть бизнес, у нас есть накопления, я уже всё изучила, поможешь мне?». Не «мы совершенно не понимаем друг друга», а «давай съездим на выходные в другой город вдвоём?» или «я нашла интересный тест, давай ответим на вопросы и в конце узнаем насколько ты знаешь меня, а я тебя?».

Покажите, что у вас всё хорошо, но можно сделать ещё лучше и для этого не придётся ничего менять кардинально. Вместо констатации факта о скучной и однообразной половой жизни намного разумнее купить игрушки или предложить заняться этим в необычном месте. Мужчины до ужаса боятся тупиков, прекратите их туда загонять.

Нарисуйте красные линии

Глупо думать, что вступая в отношения человек согласен впустить вас во все сферы своей жизни. Быть рядом 24/7, всё делать вместе, брать спутницу с собой куда бы не пошёл. Иногда мы остро нуждаемся в отдыхе от всего и всех, а лучшим способом расслабления является смена деятельности. Мамы маленьких детей прекрасно понимают о чём речь. Своего ребёнка они конечно очень любят, но порой так хочется куда-то его «сбагрить» и отправиться с подругами в бар петь Лободу.

У мужчин тоже есть «скромный уголок» куда можно забиться. Футбол с друзьями, гараж, компьютерные игры, спортивный зал, книга. У всех по-разному. Но мудрая женщина это прекрасно понимает и позволяет возлюбленному отдыхать от неё, погружаясь в свои хобби и увлечения. При этом крайне важно начертить красные линии в обратную сторону. Существует часть жизни, в которой не место даже самым близким. Муж должен знать ваши границы, а вам следует расспросить о его скромном уголке.

Научитесь просить о помощи

Здесь у большинства людей довольно странная позиция. Одни путают зоны ответственности и не просят, а требуют. Наивно полагают, что партнер им обязан и считают разумным заставлять его брать на себя обязательства там, где он вообще не планировал это делать. Так родилось пресловутое «мужчина должен».

Другие напротив никогда не высказывают свои потребности и ждут, что спутник сам обо всём догадается. С теми же объятиями у женщин какие-то проблемы. Приходя к психологу они часто жалуются на парня, который якобы никогда не прикасается к ним вне постели. Почему бы проходя мимо не прижаться ко мне, я что ему противна? Или он издевается? Может просто тупой и не понимает, что мне это необходимо? На вопрос «просите ли вы об этом» всегда следует ответ из серии «я об этом просить должна? Если не делает, значит не хочет!»

И вот из-за такой ерунды рушатся отношения, которые имели все шансы дожить до золотой свадьбы. Мудрая женщина четко отделяет зоны обоюдной и личной ответственности, никогда не требует то, за что мужчина не ручался. Спокойно реагируют на отказы. Можно попросить партнера потратить всю свою зарплату ей на смартфон, но уж если не изъявил такого желания, то и обижаться не на что. А во всём остальном следует научиться говорить. Как шутила одна моя клиентка — я всю свою жизнь пользовалась ртом в отношениях, но оказывается кроме этого нужно было им ещё и слова произносить! Было бы больше пользы.

Оцените своего мужчину

Несмотря на то, что этот пункт оказался в самом низу статьи, именно он является ключевым. Наша психика ежеминутно анализирует происходящее вокруг и результат этого анализа выливается в самооценку. Что-то поддерживает внутреннюю, что-то внешнюю, а по итогу формируется общая. Так мы понимаем что из себя представляем, насколько значимы и ценны для окружающих. В первую очередь для партнеров в романтическом союзе.

Мужчины говорят о том, что жена их пилит, когда не слышат от неё ничего кроме требований и упрёков. Постоянно что-то должен, регулярно где-то накосячил. Делай так, делай сяк, всё равно никакой благодарности, одни претензии. В какой-то момент приходит понимание отсутствия значимости для супруги. Я здесь просто ресурс, она и без меня прекрасно существует. Мне стоит уйти, так всем будет лучше.

Для психики также важно получать незначительные подкрепления. Например, людям в глубокой апатии и отчаянии хорошо помогают такие оценки себя. Убрался в квартире, молодец. Выполнил задачу на работе, красавчик. Удачно купил хорошую обувь по низкой цене, счастливчик! Многие буквально со дна вылезли благодаря этой примитивной методике. Почему бы вам не стать такой опорой для своего мужчины? Мне хорошо с тобой, если бы не ты я бы сейчас грустила, ты клёвый! Банальные слова, которые укрепляют отношения эффективнее всего остального. Пользуйтесь.