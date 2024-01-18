Женщины гладиаторы древнего Рима: кто и зачем шёл в эту профессию?

Женщины гладиаторы это разновидность бойцов на арене древнего Рима, представляющих из себя воинов женского пола, сражавшихся как друг с другом так и с животными. Долгое время считалось, что это не более чем легенда или миф, однако историкам удалось раскопать свидетельства их существования.

Так например археологические раскопки дважды увенчались успехом и позволили обнаружить тела молодых девушек, по всем признакам напоминающих гладиаторов. Кроме этого была найдена плита с изображением двух сражающихся представительниц нежного пола, что косвенно свидетельствует о проведении подобных поединков.

Прочие находки прямо или косвенно доказывают активное участие женщин в гладиаторских боях. Их изображали на рисунках, статуэтках и других предметах. Сами изображения носят детальный характер, указывают на специальную одежду и оружие в их руках. По отдельности каждый факт подвергался сомнению, но вскоре историки пришли к выводу, что сомнений никаких не осталось.

Законы запрещающие поединки женщин гладиаторов

Если бы их не было, то и законы никто придумывать не стал бы. Однако в древнем Риме существовала серия запретительных актов, регулирующих поединки девушек на арене. Ранее свободнорождённым мужчинам до 25 лет нельзя было становиться гладиаторами, а затем документ дополнили. В 11 году нашей эры там появился пункт — свободнорождённые девушки до 20 лет не имеют права выходить на арену.

В 19 году появился отдельный запрет для представителей сенаторов и всадников. Ни они сами ни их дочери, жёны, сёстры не могли пойти по пути гладиаторства. Но и тот и другой закон долгие годы успешно обходили все желающие, пока в 200 году император Септимия Север не запретил гладиаторские бои женщин полностью, без всяких условий.

Какие женщины становились гладиаторами?

Основную массу «бойцов» составляли девушки-рабыни, которые кровью и потом заслуживали свободу. Отрабатывая своеобразный контракт они получали волю, о которой так долго мечтали. Не все доживали до заветного дня, но вероятнее сего счастливицы находились и в их случае такой путь был единственно возможным.

Молодые девушки жаждущие славы и признания выходили в арену не реже рабынь. Всё как и в наши дни, только сегодня все хотят попасть в телевизор или раскрутить свою страничку в социальных сетях, а тогда самой популярной «телепередачей» был колизей. Обладательницы истероидного типа личности существовали во все времена и в погоне за вниманием многие решались на отчаянные шаги.

Дочери «богатых и знаменитых» не являлись исключением. Вероятнее всего они хотели доказать, что могут добиваться успеха без покровительства могущественных пап и мам, пытались самоутвердиться. Некоторые найденные записи сообщают о том, что быть женщиной гладиатором стало модно и яркие, сильные, активные девушки с удовольствием рвутся в эту профессию. Она стала такой модной, что даже возникла конкуренция. Впрочем утверждать это мы не можем.

Отношения к гладиаторкам в те годы

О популярности женщин гладиаторов писали летописцы ещё до нашей эры. Расцвет профессии пришёлся на период правления Нерона, известного своей жестокостью и придурковатостью. Ходили слухи о том, что он сжёг город чтобы на его месте построить себе дворец. Затем много лет возводил здание из чистого золота, чтобы «пожить как человек». Но когда строительство закончилось, инфантильный горе-правитель умер.

А вот придя к власти думать о смерти он не хотел. На празднованиях в честь своей матери он принудил молодых девушек из различных богатых семей выйти на арену, чем опозорил их род. Данные свидетельства говорят о том, что к женщинам гладиаторам отношение было отрицательное, по крайней мере сам факт участия воспринимался как унизительный шаг.

Запреты на уровне законодательства также наталкивают на мысли о презрении в адрес представительниц нежного пола сражающихся на потеху публики. Государство считало подобные действия нарушением традиционных семейных ценностей, согласно которым место женщины точно не в колизее. Но вот ведь порадокс, желающих меньше не становилось, скорее наоборот.

Да и публика на протяжении десятков лет с удовольствием посещала такие мероприятия. Получается сами девушки получали какую-то выгоду, которая их устраивала. Деньги, свобода, слава, у всех по-разному. А зрители готовы были платить за лицезрение такого побоища. Поэтому сложно сказать каким было отношение в действительности.

Категории женщин гладиаторов

Также остались некоторые свидетельства разделения статуса гладиаторов. Рабыни вынуждены были сражаться с кем скажут, чаще всего это были животные. Либо друг против друга, насмерть. Простолюдинки против животных почти не выходили и бились только между собой. А вот представительницы высших сословий и симпатичные дамы желающие повысить свою узнаваемость выезжали на вечеринки патрициев. Проще говоря на корпоративы.

Там их поединки носили развлекательный характер и до смерти дело не доходило. Дерущиеся красотки становились объектом вожделения богатых мужчин и не исключено, что ради этого всё и затевалось. Законодательно запрещалось многое, но по факту многие девушки через гладиаторство пробили себе путь к сердцу щедрых мужчин и устроили тем самым свою жизнь.