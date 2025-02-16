Жена Сергея Жукова: краткая биография

В жизни Регины Бурд некоторые поклонники усматривают историю Золушки: от простой девушки до солистки группы «Сливки» и супруги известного певца Сергея Жукова, популярного исполнителя с огромной армией поклонников. Тем не менее, истинное счастье Регины кроется не в гламуре и популярности, а в традиционных семейных ценностях и увлечениях, которые стали основой её успешного бизнеса.

Детство и юность Регины Бурд

Регина Владимировна Бурд появилась на свет осенью 1985 года в Москве. Она родилась под знаком Весов, и её родители — Владимир Рефульевич Бурд и Таисия Федоровна Татаровская — не имели отношения к миру музыки или искусства. Отец работал в спортивном комитете, а мать служила в фонде медицинского страхования.

Многие поклонники полагали, что у Регины есть французские корни, однако это не так. Отец по национальности еврей, а мать — русская. С самого детства Регина проявляла интерес к творчеству; её пристрастие к сцене необъяснимо, и с ранних лет она стремилась развивать свои таланты, посещая разнообразные кружки и художественные студии. Она обучалась танцам в школе «Дункан», осваивала народные и грузинские танцы, а также играла на гитаре и развивала вокальные навыки в московской школе искусств.

После окончания средней школы Регина поступила в университет физкультуры и спорта, где углубила свои знания в теории и методике аэробики и фитнес-гимнастики. Во время учёбы она работала танцовщицей в столичных клубах, где проявила себя также в клубе «Инфинити», который принадлежал Александру Толмацкому.

Музыкальная карьера

Во время одного из выступлений Регину заметил музыкальный продюсер Евгений Орлов, который уже прославился благодаря созданию успешных популярных коллективов. Он искал участниц для новой группы и предложил девушке стать её частью. Регина, которая находилась на пороге своей мечты, с радостью согласилась.

Так началась её музыкальная карьера в группе «Сливки», куда она вошла в 2006 году под псевдонимом Мишель. Благодаря своему уникальному голосу и пластике она быстро завоевала популярность, однако её участие в группе оказалось недолгим. Регина записала два альбома — «Заморочки» и «Не говори», после чего покинула шоу-бизнес в 2007 году.

Внешность и стиль

Регина всегда была предметом восхищения со стороны мужчин и источником зависти для женщин. На момент завершения её музыкальной карьеры ей приписывали статус одной из самых привлекательных артисток российского шоу-бизнеса. Хотя со временем она отошла от сцены и посвятила себя материнству, ей удалось сохранить свою привлекательность и невероятный шарм.

Однако после родов Регина столкнулась с проблемами лишнего веса. В 2014 году молодая мама рассказала о том, что совместно с Сергеем они решили заняться своим здоровьем и сбросить лишний вес. Это решение пришлось на тот момент, когда у Сергея возникли проблемы с весом, так как из-за волнений он позволял себе больше сладкого. Их совместные усилия принесли свои плоды: Сергей сбросил более 20 кг, а Регина вернулась в форму, потеряв около 8 кг. В настоящее время Регина с уверенностью делится фотографиями без макияжа и фильтров, подходя к своей естественной красоте с удовлетворением.

Личная жизнь

Сергей Жуков, популярный певец и солист группы «Руки вверх!», встретил Регину в ночном клубе, когда ей исполнилось 20 лет. Их роман начался в Ереване, куда они оба поехали на гастроли. Вечер, который они провели вместе, ознаменовал начало их непростой любви. Однако Регина, несмотря на ухаживания Сергея, проявила настороженность и скромность, что вызвало ещё больший интерес со стороны певца.

Роман развивался медленно, и лишь спустя семь месяцев отношений Регина согласилась на первый поцелуй. Сергей был не только былой звездой с разрушенным браком, но также и мужчиной, который нашел в Регине поддержку и веру в любовь. Несмотря на множество поклонников, Регина считала их мимолетными и ждала настоящих чувств. Их отношения стали серьёзными, и в 2007 году пара отметила брак в ЗАГСе, бросив своим нарядом вызов традициям — они пришли на регистрацию в футболках с надписью Game Over.

Семейная жизнь и дети

Спустя год после свадьбы у Регины и Сергея родилась дочка Ника, а через два года — сын Энджел. Пара успешно трудится над общим бизнесом, что также сблизило их. В процессе совместной жизни Регина обзавелась качествами, которые шокировали мужа своей прагматичностью, но, естественно, появление третьего сына, Мирона, вновь сделало её мягкой и заботливой.

Регина и Сергей венчались в 2017 году на озере Комо в Италии, что стало символом их крепкого союза и верности после десяти лет совместной жизни. Спустя определённый срок Регина поделилась новостью о четвёртом ребёнке — её четвёртый сын Эван родился в декабре 2023 года. Их настоящая любовь и крепкие узы остаются непреложными.

Бизнес-предпринимательство

Также за время совместной жизни супруги начали предпринимательскую деятельность. В 2008 году они открыли фирму, занимающуюся разведением декоративных пород собак, а позже — домашнюю кондитерскую CupCake Story. Регина проявила себя как талантливый бизнесмен, активно участвуя в разработке концептуальных сладких изделий и укрепляя команду. В 2018 году супруги открыли кондитерскую «Любовь и сладости» в ТРК «Vegas Крокус Сити», что ознаменовало новый этап в их делах.

Кондитерское дело стало удачным: оно обеспечивало немалый доход и позволило Сергею войти в Forbes как одного из наиболее успешных знаменитостей. В 2018 году Регина начала проводить мастер-классы для детей, что добавило бизнесу жизни и привлекательности.

Судебные разбирательства

Несмотря на успех компании, в 2023 году возникли проблемы — на кондитерскую подали иск о компенсации штрафа за нарушение прав на бренд «Мишка Тедди». Эти судебные разбирательства стали дополнительным испытанием для бизнеса.

Творческое развитие

Сейчас Регина, будучи многодетной матерью и занятым бизнесменом, продолжает развиваться и в творческом плане. В сентябре 2024 года она анонсировала выход своего сборника рассказов «Маленькая девочка в большом мире» — одни мысли и переживания о простых, но важных аспектах жизни.

Интересно, что Регина также появится в музыкально-биографической картине «Руки вверх!», которая будет рассказывать о развитии знаменитой группы. Регина будет играть в фильме свою молодую версию, что делает её участие особенно эмоциональным.

Заключение

Регина Бурд образует интересную и многослойную фигуру в контексте российской культуры. Её путь от простой девушки до успешной бизнесвумен и матери также является историей о любви и преданности. Чувства между ней и Сергеем остаются прочными, а семья продолжает вдохновлять множество поклонников, показывая, что счастье — это не только успех в карьере, но и крепкие узы любви и поддержки друг у друга.