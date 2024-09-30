Здоровое проявление ревности: как справиться с токсичным чувством?

Ревность сама по себе не может быть здоровой, так как основана на недоверии, неуверенности в себе и низкой самооценке. Но вот как её проявлять и что именно делать с токсичным чувством, каждый решает сам. Одни уходят в тиранию, издеваясь над партнёром и самим собой, другие ищут способы решения проблемы без насилия. Очень важно понимать как всё это устроено, поэтому сегодня обсудим здоровое проявление ревности.

Здоровое проявление ревности как справиться с токсичным чувством

Можно ли подавлять ревность?

Многие считают, что самым лучшим вариантом развития событий является подавление неприятных чувств. Терпи, молчи, смести акцент внимания на что-нибудь другое. Но на практике это не работает и работать не может, так как ещё Фрейд доказал невозможность избегания собственных эмоций. Они уйдут в подсознание и начнут управлять вами оттуда, что обернется потерей контроля над собственным поведением. Ни одно чувство нельзя засовывать на глубину, иначе спустя некоторое время произойдёт подрыв всей конструкции.

Во-первых в здоровых отношениях люди разговаривают и обсуждают свои переживания открыто. В идеале диалог должен строится по принципу я-сообщения, то есть без обвинений и претензий, а в формате рассказа о своих чувствах. Не из-за тебя мне грустно, а мне грустно. Не ты меня выбесил, а я чего-то раздражён. Это позволяет сохранять поле для манёвра и избегать защитных реакций психики спутника, а значит ваша беседа как минимум состоится.

Во-вторых, так как главным источником ревности является низкая самооценка и неуверенность в себе, любая попытка подавить токсичное чувство обернётся ещё большим давлением. К тому же замалчивание проблем лишит партнёра информации, используя которую он мог бы помочь вам справиться с ревностью и тем самым укрепить отношения. Но он живёт в блаженном неведении, а вы заложили под собственную личность бомбу замедленного действия. Очень скоро она рванёт.

Как выражать свою ревность без ущерба для себя и партнёра?

Есть несколько простых шагов, которые необходимо выполнить при возникновении ревности. Конечно же на первом этапе стоит проработать самооценку, найти слабые места, опереться на что-то дающее ценность и значимость. Отказаться от попыток найти подтверждение своим страхам, так как сделать это практически невозможно.  Защититься от предательства у вас вряд ли получится, поэтому вариантов всего два. Первый — отпустить ситуацию и дождаться реальных фактов, после которых принимать решение. Второй — прожить долгие годы в ожидании, мучая себя и вторую половинку подозрениями, претензиями, контролем.

Принятие ситуации

Самое дурацкое что можно сделать при возникновении ревности, это попытка отпираться. Нет, я не ревную, с чего ты взял(а)? Ничего я не преследую! Ни за кем я не слежу! Ой, да просто посмотрела твой телефон, я ничего там не искала, мне вообще пофиг! Не проверял я где ты была, мне какая разница, что за бред?!

Опасная тропинка. Согласно закону Кидлина признание проблемы это 50% её решения. До тех пор пока вы сами не верите в то, что стали ревнивцем, лёд не тронется. Следует осознать, что ваше чувство разрушительно и губительно, пострадаете в первую очередь вы сами, затем ваша вторая половинка, после этого начнут рушиться отношения. Чтобы этого не допустить, придётся сознаться самому себе в наличии неуверенности и подозрительности.

Обратитесь к партнёру за помощью

Ваш спутник или спутница это самый близкий человек. Если вы считаете иначе, значит вам в отношения лезть вообще нельзя, вы очень странный, потому что делите постель с чужаком. В остальных случаях после признания существования ревности, следует пойти и поговорить со своей второй половинкой. Без обвинений, подозрений и претензий. Мне кажется, я себя накрутил, мне померещилось, я начинаю думать.. Сообщите, что в вашей голове есть негативно окрашенные мысли, которые доставляют дискомфорт.

Это лучшее место для поиска компромисса. Если ваша девушка или мужчина понимает, что некоторые его поступки приводят к сильным переживаниям, то от них можно отказаться. Но учтите, так можно сделать только там, где человек готов чего-то лишиться. Если вам чудится, будто муж на работе переспал со всеми коллегами женского пола, то увольняться он скорее всего не будет. Вам кажется, вы со своей головой и разбирайтесь, терять хорошую работу из-за этого никто не станет.

Если у девушки популярный профиль в соцсетях и ей часто пишут парни с предложением познакомиться, а вы в своих фантазиях уже представили как она ответила согласием каждому из них, то удалять страницу она конечно же не обязана. Это у вас самооценка низкая, это вы в себе не уверены, вот сами и разбирайтесь. К психологу запишитесь, отношения это не пластырь для больной психики. Поэтому не ждите уступок и подчинения, однако в чём-то партнёр всё же пойдёт на встречу и вам может стать чуть лучше.

Забудьте про угрозы и оскорбления

Ревнивец всегда находится в слабой позиции, его сильная зависимость от внешней оценки настолько высокая, что любое действие спутника способно стереть в пыль всё его самоуважение. Мне знакомы многие истории, где муж настолько одолел супругу своими подозрениями и проверками, что в какой-то момент решил называть её шлю… просто потому что ему так кажется.

И нередко эти девушки решаются на измену лишь бы привести в соответствие его высказывания с реальностью. А чего? Клеймо уже получено, а я ни с кем даже не поцеловалась, это обидно. А потом рассказывали ревнивцу о случившемся и тот впадал во все состояния от истерики до апатии. Выпросил, получается.

Так что лучше пойти проверенным путём. Признали проблему, попросили помощи у партнёра, а дальше отказались от угроз, шантажа, насилия. Этим вы никак не защищаете себя от предательства, в большинстве случаев всё с точностью до наоборот. Ваша подозрительность будет лишь усиливаться, так как полную гарантию верности может дать только тотальная изоляция. А многие ли это вытерпят?! Да и авторитет ваш сильно упадёт, всё ваше поведение будет буквально кричать о слабости и зависимости. Таких бьют.

Вместо итога

В психологии принято разделять поведение на несколько категорий. Есть среди них те, которые нельзя считать нормой, но все понимают, что они естественные. Ревность одно из них. Человек доставляет дискомфорт себе и окружающим, наступает на тропу абьюза, но при этом не может справиться с проблемой. Перекладывание своих защитных реакций на близких довольно опасное решение, а вот попытка избавиться от недуга сообща, без насилия и тирании, это уже признак ментального здоровья.

Когда самооценка критически снижается и психика попадает в состояние неопределённости, а весь этот компом подкрепляется неуверенностью в себе, то мы получаем все проявления ревности. Здесь будет и компенсация (создание образа мачо и токсичная маскулинность) и контроль и преследование. Но есть ещё один путь который имеет гораздо больше шансов на успех. И он детально описан выше.