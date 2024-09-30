Здоровое проявление ревности: как справиться с токсичным чувством?

Ревность сама по себе не может быть здоровой, так как основана на недоверии, неуверенности в себе и низкой самооценке. Но вот как её проявлять и что именно делать с токсичным чувством, каждый решает сам. Одни уходят в тиранию, издеваясь над партнёром и самим собой, другие ищут способы решения проблемы без насилия. Очень важно понимать как всё это устроено, поэтому сегодня обсудим здоровое проявление ревности.

Можно ли подавлять ревность?

Многие считают, что самым лучшим вариантом развития событий является подавление неприятных чувств. Терпи, молчи, смести акцент внимания на что-нибудь другое. Но на практике это не работает и работать не может, так как ещё Фрейд доказал невозможность избегания собственных эмоций. Они уйдут в подсознание и начнут управлять вами оттуда, что обернется потерей контроля над собственным поведением. Ни одно чувство нельзя засовывать на глубину, иначе спустя некоторое время произойдёт подрыв всей конструкции.

Во-первых в здоровых отношениях люди разговаривают и обсуждают свои переживания открыто. В идеале диалог должен строится по принципу я-сообщения, то есть без обвинений и претензий, а в формате рассказа о своих чувствах. Не из-за тебя мне грустно, а мне грустно. Не ты меня выбесил, а я чего-то раздражён. Это позволяет сохранять поле для манёвра и избегать защитных реакций психики спутника, а значит ваша беседа как минимум состоится.

Во-вторых, так как главным источником ревности является низкая самооценка и неуверенность в себе, любая попытка подавить токсичное чувство обернётся ещё большим давлением. К тому же замалчивание проблем лишит партнёра информации, используя которую он мог бы помочь вам справиться с ревностью и тем самым укрепить отношения. Но он живёт в блаженном неведении, а вы заложили под собственную личность бомбу замедленного действия. Очень скоро она рванёт.

Как выражать свою ревность без ущерба для себя и партнёра?

Есть несколько простых шагов, которые необходимо выполнить при возникновении ревности. Конечно же на первом этапе стоит проработать самооценку, найти слабые места, опереться на что-то дающее ценность и значимость. Отказаться от попыток найти подтверждение своим страхам, так как сделать это практически невозможно. Защититься от предательства у вас вряд ли получится, поэтому вариантов всего два. Первый — отпустить ситуацию и дождаться реальных фактов, после которых принимать решение. Второй — прожить долгие годы в ожидании, мучая себя и вторую половинку подозрениями, претензиями, контролем.

Принятие ситуации

Самое дурацкое что можно сделать при возникновении ревности, это попытка отпираться. Нет, я не ревную, с чего ты взял(а)? Ничего я не преследую! Ни за кем я не слежу! Ой, да просто посмотрела твой телефон, я ничего там не искала, мне вообще пофиг! Не проверял я где ты была, мне какая разница, что за бред?!

Опасная тропинка. Согласно закону Кидлина признание проблемы это 50% её решения. До тех пор пока вы сами не верите в то, что стали ревнивцем, лёд не тронется. Следует осознать, что ваше чувство разрушительно и губительно, пострадаете в первую очередь вы сами, затем ваша вторая половинка, после этого начнут рушиться отношения. Чтобы этого не допустить, придётся сознаться самому себе в наличии неуверенности и подозрительности.

Обратитесь к партнёру за помощью

Ваш спутник или спутница это самый близкий человек. Если вы считаете иначе, значит вам в отношения лезть вообще нельзя, вы очень странный, потому что делите постель с чужаком. В остальных случаях после признания существования ревности, следует пойти и поговорить со своей второй половинкой. Без обвинений, подозрений и претензий. Мне кажется, я себя накрутил, мне померещилось, я начинаю думать.. Сообщите, что в вашей голове есть негативно окрашенные мысли, которые доставляют дискомфорт.

Это лучшее место для поиска компромисса. Если ваша девушка или мужчина понимает, что некоторые его поступки приводят к сильным переживаниям, то от них можно отказаться. Но учтите, так можно сделать только там, где человек готов чего-то лишиться. Если вам чудится, будто муж на работе переспал со всеми коллегами женского пола, то увольняться он скорее всего не будет. Вам кажется, вы со своей головой и разбирайтесь, терять хорошую работу из-за этого никто не станет.

Если у девушки популярный профиль в соцсетях и ей часто пишут парни с предложением познакомиться, а вы в своих фантазиях уже представили как она ответила согласием каждому из них, то удалять страницу она конечно же не обязана. Это у вас самооценка низкая, это вы в себе не уверены, вот сами и разбирайтесь. К психологу запишитесь, отношения это не пластырь для больной психики. Поэтому не ждите уступок и подчинения, однако в чём-то партнёр всё же пойдёт на встречу и вам может стать чуть лучше.

Забудьте про угрозы и оскорбления

Ревнивец всегда находится в слабой позиции, его сильная зависимость от внешней оценки настолько высокая, что любое действие спутника способно стереть в пыль всё его самоуважение. Мне знакомы многие истории, где муж настолько одолел супругу своими подозрениями и проверками, что в какой-то момент решил называть её шлю… просто потому что ему так кажется.

И нередко эти девушки решаются на измену лишь бы привести в соответствие его высказывания с реальностью. А чего? Клеймо уже получено, а я ни с кем даже не поцеловалась, это обидно. А потом рассказывали ревнивцу о случившемся и тот впадал во все состояния от истерики до апатии. Выпросил, получается.

Так что лучше пойти проверенным путём. Признали проблему, попросили помощи у партнёра, а дальше отказались от угроз, шантажа, насилия. Этим вы никак не защищаете себя от предательства, в большинстве случаев всё с точностью до наоборот. Ваша подозрительность будет лишь усиливаться, так как полную гарантию верности может дать только тотальная изоляция. А многие ли это вытерпят?! Да и авторитет ваш сильно упадёт, всё ваше поведение будет буквально кричать о слабости и зависимости. Таких бьют.

Вместо итога

В психологии принято разделять поведение на несколько категорий. Есть среди них те, которые нельзя считать нормой, но все понимают, что они естественные. Ревность одно из них. Человек доставляет дискомфорт себе и окружающим, наступает на тропу абьюза, но при этом не может справиться с проблемой. Перекладывание своих защитных реакций на близких довольно опасное решение, а вот попытка избавиться от недуга сообща, без насилия и тирании, это уже признак ментального здоровья.

Когда самооценка критически снижается и психика попадает в состояние неопределённости, а весь этот компом подкрепляется неуверенностью в себе, то мы получаем все проявления ревности. Здесь будет и компенсация (создание образа мачо и токсичная маскулинность) и контроль и преследование. Но есть ещё один путь который имеет гораздо больше шансов на успех. И он детально описан выше.