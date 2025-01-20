Закон Паркинсона: почему чем больше времени работаешь, тем ниже продуктивность?

Закон Паркинсона это психологический феномен, который заключается в кратном падении продуктивности труда, при увеличении времени на него. Наблюдение Сирила Норта Паркинсона сводится к короткому выводу — работа займёт ровно столько времени, сколько вы сами выделите. Ни секундой меньше. Поэтому если намудрить с графиком и установить слишком длинный дедлайн, то львиная доля ресурсов уйдёт на бездействие или занятие бессмысленными делами. По итогу человек трудится очень много, но в пересчете на единицу времени его продуктивность стремится к нулю. Отсюда популярность фразы «работать надо не 12 часов в сутки, а головой».

Закон Паркинсона в действии

Мы очень часто смотрим статистику по зарплатам в разных странах, а некоторые уникумы высчитывают ввп по паритету покупательной способности. О том, почему это абсолютно глупое занятие, я рассказывал ранее, повторяться не буду. Сегодня предлагаю обсудить ещё одну популярную метрику, а именно доход человека за 1 час труда. Это важно и мы ещё вернёмся к этому абзацу далее, а сейчас предлагаю обсудить статистику за 2020 год. Свежие данные имеются, но в наши дни цифры во многом ошибочны по ряду причин. Чтобы понять логику и суть, вполне сгодятся сведения за 2020.

Больше всех за 1 час труда получают датчане — 3 442 рубля. Во Франции 2 818, в Германии 2 741. Китаец зарабатывает 343 рубля за 60 минут работы, россиянин 150. Хуже всех дела в Мьянме, там за 26 рублей приходится работать. Понятно, что все эти цифры сильно отличаются по регионам, квалификации сотрудника и условиям конкретного работодателя, мы просто берём среднюю температуру по больнице. Но даже здесь очевидно, что ценность усилий и эффективность руководства хромает на обе ноги. Чтобы получить столько же денег, сколько датчанин зарабатывает за 4 часа в день, вам нужно потратить 91 час. Но в сутках всего 24, вот беда.

Тут то и приходится вспомнить про закон Паркинсона. А что если русский и француз за сутки находятся на рабочем месте одинаковое количество часов, но первый успевает создать и произвести гораздо больше? Для этого необходимо соблюсти несколько важных факторов, таких как наличие оборудования и технологий, рынок сбыта, контракты на поставку, клиентская база и много чего ещё. Но вдобавок к перечисленному важно правильно составить график.

Возможно человек способен за 1 час произвести 10 деталей без особых усилий, но вы нагрузили его дополнительными функциями, каждую из которых ограничили длинным дедлайном. Он потратил время на ерунду. Быть может эту ерунду тоже можно было бы сделать быстрее, но вы заставили его заниматься этим в течении 8 часов. Давайте на примере объясним как это устроено.

Представьте, у вас выдался выходной и вы решили, что посвятите его уборке. Нужно подмести пол, протереть его мокрой тряпкой, пропылесосить ковры, разложить бельё по шкафчикам. На всё про всё полтора-два часа. Но вы в своей голове уже решили, что будете заняты этим до вечера и согласно закону Паркинсона именно так и будет. Потому что работа занимает ровно столько времени, сколько вы на неё выделили.

Наблюдения за врачами подтвердили теорию. Когда никакого ограничения по времени приёма не было, специалист справлялся гораздо быстрее, чем после введения дедлайна. Когда не говорили сколько минут пациент должен провести в кабинете, больные получали консультацию и рецепты за 5-7 минут. А когда установили жёсткий лимит в 15, то именно столько врач и тратил на каждого посетителя. Результаты эксперимента не были признаны, так как в них не учитывалась мотивационная часть. Иногда врач не получал вознаграждение за количество пациентов в день и поэтому начинал всячески затягивать время, чтобы не напрягаться. Но этой информации нам вполне достаточно, чтобы зафиксировать существование закона Паркинсона.

По итогу производительность труда напрямую связана с решением руководства по установлению лимита на выполнение задачи. Завышенные ожидания приведут к выгоранию сотрудников, но ещё более опасна ситуация, при которой вы озадачили человека ерундой и заставили его заниматься ей в течении 5-6 часов в день. Быстрее он не справится, потому что есть рамки, а эффективность действий нулевая. Таким образом он получил 150 рублей за 10 часов труда, но фактически своими обязанностями занимался лишь один час. Он мог ходить на работу на 60 минут в день и получать за это 1 500 рублей, но его начальство не знакомо с законом Паркинсона и поэтому итоговая статистика оказалась ужасной. Мы на уровне африканских стран по размеру оплаты труда в единицу времени.

Причины закона Паркинсона

Казалось бы вот он ключ к построению идеальной экономики, где люди больше не находятся в рабстве. Тот самый здоровый капитализм, при котором индивид получает вознаграждение согласно потраченным усилиям и справедливо оценивается работодателем. Только здесь и наблюдается самый большой в мира парадокс — люди хотят меньше работать и больше зарабатывать, но одновременно с этим ненавидят капитализм и осознанно выбирают иную модель оплаты труда. Поэтому эффективность остаётся на невероятно низком уровне, вся страна занята ерундой.

Жадность и зависть

Низкие зарплаты это полбеды, на самом деле очень важно учитывать количество затраченного времени. Пример выше объяснил, что человек мог получать 1 500 рублей в день за 1 час работы и тогда, скорее всего, был бы вполне доволен. Но он зарабатывает 1 500 за 10 часов, а это уже совсем другая история. Логичным решением было бы определить задачи сотрудника и адекватно оценить количество времени, необходимого на её выполнение, только вот всем хочется, чтобы подчинённый был в рабстве как можно дольше. Один час в день это мало, давай ты будешь сидеть в офисе 8 часов. Продуктивность не увеличится, но руководителю так приятнее.

А всё потому что мы жадные. Лет 15 назад я работал курьером в одной фирме. Подрабатывал, точнее. Нам платили 10 рублей за доставку одного квиточка в почтовый ящик клиентов и всем было плевать сколько времени я на это потрачу. Не желая упахиваться я составил маршрут, продумал весь путь следования, разложил квитанции по порядку и в результате на всё про всё у меня уходило примерно 5 часов. А зарплата за такую работу составляла около 10 000. Был единственный минус — работа эта однодневная (раз в месяц). Таким образом я получал 10к за 5 часов. Когда руководство об этом задумалось, размер оплаты моментально поменяли, потому что посчитали мои доходы слишком жирными. Я уволился, а сами квитанции вскоре вообще перестали доставлять. На их языке это называется оптимизация.

Было время я пытался устроится мерчендайзером. Хожу быстро, запоминаю легко, по моим подсчётам за пару часов в день справлялся бы. Но начальник, мой ровесник с очень важной физиономией, заявил, что я обязан находится на работе в течении 8 часов ежедневно. На вопрос «зачем» путного ответа не последовало. Я тебе 15 000 плачу, вот и трудись. Или ты хочешь за 36 часов в месяц такие деньги получить? Мне лентяи не нужны! Мои аргументы, такие как «я же сделаю всю работу», «остальное время мне придётся просто стоять где-то, сидеть, протирать штаны и торчать в смартфоне» были проигнорированы. Жадность взяла верх.

За 18 рабочих дней мне предлагали 15 000, это 833 рубля в сутки. По моей схеме выходило бы 400 рублей в час, плюс есть возможность найти вторую работу или заняться своими делами, творчеством, хобби. Отдыхать больше в конце концов. Но он настаивал на том, что я буду получать 100 рублей в час, при этом 6 часов обязан тратить силы на абсолютную ерунду из серии «ходи медленнее», «дольше стой у полки в товаром», «тут постой, там посиди..». Мы не договорились, надеюсь они обанкротились и умерли с голоду.

Нас бесит, когда за работу, которая по времени занимает минут 30, с нас просят полторы, а то и две тысячи рублей. О том, что мы покупаем не 30 минут, а 15 лет обучения и опыта, как-то не задумываемся. Работодатели тоже так не делают, поэтому хотят, чтобы человек проводил в офисе или у станка как можно больше часов. Есть определённые задачи, есть график, вот и будь добр выполняй мои требования. А на выходе мы получаем человека, который за 60 минут зарабатывает 1 000, но потом ещё 7 часов шляется как слон в зоопарке и устаёт так, будто реально пахал целый день!

Ложные цели рабочего процесса

Ещё одно преимущество капитализма в том, что главной целью бизнеса являются деньги. Звучит корыстно, но на практике это потрясающе, потому что ты вынужден выявлять потребности людей и закрывать их так, чтобы те были довольны и хотели снова воспользоваться твоими товарами/услугами. Неэффективные предприниматели теряют прибыль. Мы это хорошо видим по компаниям, которые существуют на льготы и субсидии от государства. Зачем развивать продукт, если им плевать на качество? Деньги вы всё равно заплатите своими налогами, а нравится вам или нет, нам пофиг! При капитализме так не получится, тебе либо готовы платить, либо к чёрту пойдёшь ты, а не потребитель.

И вот когда руководство вынуждено ориентироваться на продажи, возникает логичный вопрос — как увеличить количество товара или услуги. Ведь чем больше ты реализовал своей продукции, тем больше денег. Тут то и случается казус — экономика современная, а начальник у вас «старой закалки». Он не понимает как устроена глобализация, честная конкуренция, справедливое ценообразование, основанное на спросе и предложении. У него в голове только два инструмента роста производительности. Первый — сотрудники должны больше работать. Второй — сотрудников должно быть больше.

Когда эффективность бизнеса начинает хромать, он не будет искать конкурентные преимущества, хитрые маркетинговые ходы и способы коммуникации с потребителем, чтобы сформировать лояльную аудиторию. Ему на покупателей вообще плевать, он убеждён, что глупые человечки обнаглели в край и это единственная причина, по которой они не несут свои тугрики в его компанию. Технологии и оборудование не нужны тем, кто считает возможным увеличить производство за счёт увеличения количества сотрудников и рабочих часов.

Тогда вместо трёх человек к станку ставится 4. Сокращается обед, появляется приказ о необходимости работать по субботам и в праздники. Время работы кратно увеличивается, но никто не задумался о том, что на самом деле приносит деньги бизнесу. Какие задачи наиболее эффективны? Запросто может оказаться так, что работник тратит 1 час на действительно важное, ещё 9 на полную чушь и по итогу зарабатывает 2 000 рублей в час, но получает 200. Он устал и недоволен, начальник бесится из-за отсутствия пользы, потребитель по-прежнему не видит ничего ценного в нужных количествах. Зато работать стали больше!

Как выбраться из этой ловушки?

Первое, то вам нужно сделать — отказаться от убеждения «работать надо больше». Я на этот счёт люблю приводить один пример. Возьмите несколько кирпичей в руки и начните таскать их из угла в угол вашей комнаты. Делайте так в течении 15 часов. Устали? Вы считаете, что хорошо поработали сегодня? Очевидно это так, но где доход? Никто не готов вам за это заплатить. Странно.. Хотя нет, ничего необычного не случилось, вы просто потратили уйму усилий на какую-то ерунду. Могли предложить соседу почистить снег за 100 рублей и получили бы их за 15 минут труда. Поэтому количество потраченных ресурсов, включая силы и время, никак не связано с заработком. Можно за 5 минут получить больше, чем за 20 часов. Сотрудник за 2 часа в день может приносить в разы больше пользы бизнесу, чем за 15 часов. Ищите то, что приносит деньги, вместо того, чтобы акцентировать внимание на времени.

Второе — вознаграждайте за досрочное вы полнение. Я помню историю одного знакомого, который говорил, что в СССР план никогда не перевыполняли, так как если ты смог сделать по 12 рейсов в день вместо установленных 10, то в следующем месяце заставят совершать 12. За те же деньги. В современной России способных людей тоже наказывают, не любят тех, кто выделяется. Менеджеры в нашем офисе старались не звонить по клиентской базе больше привычного, чтобы начальник не понял, что это возможно.

Тогда он повысит kpi. Только сегодня у меня настроение хорошее, я могу звонить бесконечно, а вчера, например, вообще сил не было. Если мне план поднимут, я тут повешусь. Так что выполняю минимум, остальное время в косынку играю. Чтобы с вами не происходило таких чудес, вознаграждайте подчинённых за досрочное выполнение поставленных задач и перевыполнение плана. Справился за час вместо трёх? Красавчик. Дуй домой, сегодня ты был великолепен! Выточил 5 деталей вместо 3? Да ты в ударе! Но переутруждаться плохо, завтра сделаешь одну и свободен.

Третье — оценивайте результат и прекратите жадничать. Все мы друг от друга хотим получить конкретную услугу или товар. Когда нас устраивает качество и цена, нужно просто платить и не думать о том, что это слишком жирно для человека. Заплатить 5 000 за 30 минут работы это очень много, но так только кажется. Что если вы умирали и хирург удалил воспалённый аппендикс за полчаса? Вам же уже не кажется, что это слишком много? Да, кто-то за 1 000 рублей пашет по 10 часов, а тут человек в день сделал 3 операции и заработал 15, потратив полтора часа времени. Пример я полностью выдумал, не знаю как врачам оплачивают их труд, но эта схема вполне здравая, как мне кажется. Но скорее всего устроено это иначе, потому что вряд ли в нашей стране руководство переживёт ситуацию, когда кто-то получает по 5 000 за полчаса. Так только депутатам можно.