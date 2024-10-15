Закон Гудхарта: почему контроль эффективности бесполезен?

Закон Гудхарта это феномен, обнаруженный главным советником по кредитно-денежной политике Банка Англии Чарльзом Гудхартом в 1975 году. Он гласит — когда показатель становится целью и начинает контролироваться правительством, он перестаёт быть хорошим показателем и легко обходится теми, за кем установлен контроль. В оригинале фраза звучала так — когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой.

Так как формулировка довольно расплывчатая, следует внести несколько пояснений. Чарльз обнаружил, что когда центральный банк ограничивает объём кредитования клиентов со стороны коммерческих банков, таргет быстро достигается, однако одновременно с этим появляется множество альтернативных форм кредитования. В результате контроль над одним показателям привёл к нужным целям, хотя по факту объёмы кредитования не снизились, а даже наоборот.

Закон Гудхарта за пределами экономики

Вскоре Гудхарта снова вспомнили, только на сей раз тема обсуждения не касалась ключевой ставки и иных целей центрального банка. Некий Торстен Бек опубликовал заметку в одной из газет, где поделился наблюдениями о рейтинге стран по условиям ведения бизнеса. Сам рейтинг составлял Всемирный банк, а правительства разных стран поставили перед чиновниками задачу продвинуться в списке как можно выше. Ведь это сулило внушительные инвестиции.

Так вот Торстен Бек обнаружил, что государственный контроль за ключевыми показателями привёл к тому, что государство буквально за уши тянуло только те метрики, которые учитывались Всемирным банком. Прочие индексы игнорировались, что обернулось забавными итогами. В рейтинге страна действительно могла подняться, но общее качество пошло вниз и условия для ведения бизнеса серьёзно ухудшились. То ли одни параметры подтягивались за счёт других, то ли акцентирование внимание на одном оставляло вовсе без внимания другое, непонятно. Но государственный контроль всё испортил.

Как закон Гудхарта объясняет бесполезность KPI?

В наши дни абсолютное большинство компаний открыло для себя новый и очень модный термин — KPI. В переводе на русский оно означает «ключевые показатели эффективности». Перед менеджерами ставится конкретная задача, он обязан выстроить работу команды так, чтобы цели были достигнуты. Изначально все подразумевают рост дохода и развитие бизнеса, ведь самые важные параметры исполнены. Только вот на практике получается бардак, а все KPI превращаются в метрики тщеславия.

Так и случилось с компанией Wells Fargo. Руководство поставило задачу увеличить количество клиентских счетов, а выполнение плана оказалось на жёстком контроле. Менеджеры не долго думали как добиться желаемых результатов и просто регистрировали дополнительные счета на действующих клиентов без их ведома. После того как на стол легли отчёты об успехе, все немного порадовались, а потом получили тонну судебных исков и по итогу выплатили почти 480 миллионов долларов недовольным потребителям услуг.

Один из российских банков (не буду писать название) развернул бурную деятельность в том же направлении. Поставил цель увеличить количество клиентов и жёстко контролировал работу менеджеров. В северокавказских регионах карта банка появилась у всех друзей, знакомых, соседей и родственников сотрудников банка. Агрессивная реклама и навязывание услуг также принесли свои плоды и вскоре таргет был достигнут. Все получили премии и похвалу, а после нового года выяснилось, что выпущенные карточки мёртвые, по ним не совершаются никакие операции. Банк угрохал кучу денег на сами карточки, зарплаты и стимулирующие выплаты менеджерам, но прибыли не извлёк.

Советский Союз кажется побил рекорд по доказательной базе закона Гудхарта. В народе гуляла шутка про гвозди. Якобы когда партия ставит план по выпуску гвоздей и назначает контроль в килограммах, с заводов выходят огромные и тяжёлые гвозди. А когда в штуках, начинается массовое производство мелкой продукции. А всем хотелось не тяжёлых и маленьких, а нормальных. Похожая ситуация была и с углём, который в таких объёмах оказался никому не нужным, но на его добычу потратили несоизмеримо высокие ресурсы.

Прямо сейчас мы наблюдаем анекдот с инфляцией. Центральный банк любой ценой желает придти к показателю в 4% и ради этого бесконечно повышает ключевую ставку. На депозитах скопилось уже 49 триллионов рублей, официальные данные свидетельствуют о падении спроса, снижается уровень жизни, жильё становится недоступным, как и другие формы кредитования. Но от своих целей правительство отказываться не спешит, вынуждая ЦБ продолжать добиваться поставленной задачи. Чем закончится, поглядим.

Вместо итога

Любые метрики нужны исключительно для оценки. Чарльз Гудхарт заметил один из самых любопытных экономических феноменов, который позже доказали его последователи. Погоня за одним показателем почти всегда заканчивается победой, но всё остальное рушится. И сделать с этим ничего нельзя. Единственный выход — отказ от контроля эффективности. Вместо этого стоит ориентироваться на удовлетворённость имеющихся потребителей, тогда они с помощью сарафанного радио приведут других. Чтобы получить одобрение населения нужно не «продавать» им красивые цифры о мнимых достижениях, а позаботиться о качестве жизни.

Когда компания VK гордо сообщает о росте числа пользователей, сами эти пользователи смеются. Нагнать ботов и посчитать их, это конечно гениально. Заявления об огромных цифрах просмотров контента вызывают ещё большие насмешки. Отобрать показы у одних и налить другим ради отчёта, это весело. Сделать соцсеть настолько неудобной, чтобы для поиска нужного раздела человеку приходилось кликнуть 10 ссылок, а потом радоваться росту числа просмотренных страниц за сеанс, это прикол вселенского масштаба.

А уж браво кричать об увеличении доходов населения, хитро умалчивая о ценах, которые увеличились гораздо сильнее, это вообще черри пикинг. Вот именно так и выглядит мир, в котором kpi и госконтроль выходят на первый план. Закон Гудхарта не просто открыл глаза на действительность, но и указал путь выхода из ситуации крайней неэффективности. Только многие ли приняли его всерьёз?! Отказываться от манипулирования данными и метрик тщеславия никто не спешит.