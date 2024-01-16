В наши дни популярна шутка на случай, если вы видите мужчину с серьгой в ухе: «ты либо пират, либо представитель нетрадиционной ориентации. Но корабля поблизости я не вижу». И мало кто задаётся вопросом на тему странного внешнего вида морских разбойников. Почему такой аксессуар был обязательным и с какой целью его вообще использовали. Чтобы перестать путаться в догадках предлагаю обсудить самые популярные версии и наконец-то узнать зачем пираты носили серьги.

Спасение от несчастий

Наименее распространенное мнение связано с суевериями. Принято считать,что дырка в мочке уха позволяет лучше видеть и четче слышать, что для разбойника крайне важные функции. Также применялось множество примет говорящих о том, что выход в море без оберега в виде серьги неминуемо закончится неудачей. Погибнешь в бою или вернёшься без «улова».

Старые пираты твердили, что остались живы и не подхватили тяжелую болезнь только благодаря магической защите. Чем больше и дороже серьга, тем сильнее защита от тёмных сил, хворей и неудач. Поэтому данный атрибут использовали все без исключения корсары. Кто знает, быть может именно с помощью оберега пираты существуют по сей день.

Похоронный бюджет

Опасный вид деятельности нередко заканчивался смертью разбойника и естественно в этот момент вставал вопрос о его захоронении. На эту процедуру требуются денежные средства, но скидываться пираты хотели не всегда. Поэтому иметь минимальные сбережения на столь нежелательное мероприятие обязан был каждый.

Носить с собой деньги неудобно, банковских карт не было, золото по карманам не распихаешь, вдруг выронишь где-нибудь. Все деньги они тратили на алкоголь, женщин и азартные игры, никаких сбережений чаще всего не имели. А если кто и прикопал золото в огороде, то это было далеко. Хоронить то нужно здесь и сейчас, плыть за сундуком домой никто не станет. А вот серьга отличный способ иметь твёрдую валюту под рукой. Точнее прямо на голове. Чем статуснее пират, тем крупнее его серьга. Следовательно похороны могли быть полностью обеспечены аксессуаром. Кто снял, тот и организует захоронение.

Показатель мастерства

Назвать себя пиратом может каждый, но вот стать профессионалом смогли не все. По мнению историков серьга служила своеобразным паспортом и говорила о достижениях человека в сфере морского разбоя. Здесь существует три версии, настоять на одной из них пока не получается, возможно в разных странах правила отличались.

Одни утверждают, что серьгу имел право носить тот, кто участвовал в захвате корабля. По второй тот, кто пересёк экватор. А по третьей те, кто обогнул мыс Горн. Как бы то ни было аксессуары в ушах свидетельствовали о наличии определенного опыта и в барах таких пиратов угощали бесплатно. Кроме всего прочего они могли класть ноги и садиться на стол во время пиршества и никто не мог ничего возразить.

Защита от пушечных залпов

Вполне вероятно никакие серьги пираты не носили вовсе. Нельзя исключать того, что некий человек увидел одного разбойника с таким аксессуаром, подумал что это отличительная черта пирата и разнёс информацию на весь белый свет. По одной из версий в мочки ушей вставляли вовсе не украшение, а специальные затычки.

Они спокойно висели в виде серёжек, а во время морского сражения корсар вставлял их в ушные раковины, чтобы не оглохнуть от пушечных залпов. Естественным образом сами затычки должны были выглядеть привлекательно, ведь сражение бывает не часто, а в обычной жизни ходить с уродливыми приспособлениями на голове никто не хотел. Так и появилось мнение, что пираты носили серьги.