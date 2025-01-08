В межличностной коммуникации существует множество традиций и привычек, которые мы воспринимаем как должное и даже не пытаемся выяснить истоки того или иного действия. Так положено и все об этом знают. Однако кто это придумал и какой в этом смысл, многим непонятно. Сегодня попробуем вспомнить и разобраться с тем, зачем мужчины целуют руку женщины.

Приветствуйте всех братьев лобзанием святым

Поцелуй в руку на Руси стал использоваться после прихода Христианства. Такой жест считался проявлением гостеприимства, уважения, верности и преданности. В первоначальной версии он являлся проявлением иерархии, когда ученик целовал в руку учителя или простой люд таким образом признавал священника. В общем в верхнюю часть ладони губами чмокали тех, кто ближе к Богу по статусу или уровню образования.

Позже целование в руку стали использовать как приветствие гостей в своём доме, следовательно хозяин лобзал тех, кто переступил порог его дома. Однако не стоит думать, что подобный поступок считается исключительно обозначением иерархии или жестом уважения к гостям. Изначально его применяли в качестве признания человека своим братом, равным себе христианином. Как вы уже догадались речь о крещении.

Даже термин специальный существовал — Святое лобзание. Сначала ребёнка (редко взрослого) при крещении целовал в руку креститель, затем все прихожане. Так они давали понять, что рады новому члену своей веры и с удовольствием принимают его в свои ряды.

Однако остаётся непонятным один нюанс. Почему мужчины не используют этот жест между собой? В случае ученика и учителя, а также священника и прихожанина, традиция сохранилась, а вот встречая гостей представители сильного пола целуют руки только дамам. Вероятнее всего кто-то предложил заменить поцелуй рукопожатием и такая идея всем понравилась.

Поэтому ответить на вопрос «зачем мужчины целуют руку женщины» не так просто, как казалось. Если вы не на её крестинах, при этом она не учитель, не священнослужитель и не гость в вашем доме, то таким образом вы просто признаёте превосходство дамы над собой. Приклоняетесь перед спутницей. Выглядит красиво, но с точки зрения христианства абсолютно бессмысленно. Так быть может есть другие объяснения?

Признания статуса женщины

По другой версии привычка целовать руку женщины осталась от французов. Там замужние женщины из числа знати, способные хорошо жить не работая, были достойны такого жеста со стороны придворных. То есть речь снова шла о статусе и, как сказали бы современные психологи, полном провале баланса значимости. Вы находитесь внизу иерархии и просите даму подать вам руку для лобзания. Кстати, часто не подавали.

В России при царе подобная традиция была широко распространена. Однако после революции 1917 года многое изменилось, официально господа исчезли. По факту одни сместили других и для простого народа лучше не стало, но традиции с тех пор были совершенно иными, целовать женщин в руку перестали. Некоторые всё ещё просили руку дамы по привычке или в формате уважения к былым традициям, но встречалось это всё реже и реже.

Что в современном мире?

Сегодня поцелуй женщины в руку используется нередко, однако смысл всегда разный. Во-первых это демонстрация зависимого положения, когда мужчина идёт на поклон к ресурсной представительнице нежного пола и таким образом показывает её превосходство над собой. Чаще всего речь о начальнице или проверяющей. То же самое в ситуациях, когда вы зависимы от её мужа или находитесь ниже него в иерархии.

Во-вторых так поступают парни, изначально нацеленные на модель отношений, где он обязан ухаживать, добиваться, заслуживать. Баланс значимости провален, чтобы получить немного внимания и присутствия он пытается соответствовать ожиданиям, наивно полагая, что на дворе 19 век.

В третьих целовать в руку обязан раб в отношениях с Госпожой. Такой формат ролевых игр довольно популярен. В четвертых подобный жест может быть обычным проявлением уважения к любимой женщине. Но как правило здесь мы говорим о парах, которые состоят в браке долгие годы. Их коммуникация прошла стадии влюблённости, притирки и периода компромиссов, а затем дошла до уважения. Мужчина благодарен спутнице за тот путь, который они прошли, за её верность, преданность, ум, понимание.

Поэтому можно с уверенностью констатировать один простой факт. Если вы видите как молодой мужчина целует руку женщины, значит вы либо переместились в прошлое, либо перед вами зависимый представитель сильного пола напрочь проваливший баланс значимости. Ну, либо вы случайно забрели на съёмочную площадку исторического кино.