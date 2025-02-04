Отношение к усам на протяжении всей истории было неоднозначным. Несмотря на высокую популярность и эстетический вид, многие люди негативно относятся к такой растительности на лице. Например в Российской армии офицерам запрещалось их ношение, а вот нижним чинам напротив, таким образом можно было без труда отличить одних от других. Зато в начале 20 века всё поменялось и все военные должны были отращивать усы. Были периоды когда это было очень модно, но они постоянно сменялись временами, в которые такая привычка осуждалась. В результате вообще непонятно что с ними делать и ещё больше любопытно зачем мужчинам усы с точки зрения физиологии. Несут ли они какую-то пользу?

Защитная функция

Сложно сказать почему представительницы нежного пола были лишены такого атрибута, возможно мужчины нуждались в дополнительной защите по причине активного участия в охоте и противостояниях. Усы представляют из себя барьер, который не пропускает пыль, грязь и холодный воздух в нос, чем способствует лёгкости дыхания. В некоторых климатических условиях это действительно важно, потому что ледяной ветер, либо частички пыли очень сильно мешают человеку свободно дышать. Это актуально как в северных, так и в южных регионах планеты.

Второй важной функцией можно считать пассивную безопасность в драках. От прямого попадания кулака в лицо никто не застрахован, но обладатели густых усов имели возможность смягчить щелчок по носу. От массивной атаки они конечно не спасут, но как минимум нивелировать силу воздействия способны. При наличии такой же густой бороды лицо кажется максимально защищённым на случай тычков, ветра, пыли, грязи, солнечных лучей и холода.

Позиционирование мужчины

Любая растительность на лице и теле человека является следствием выработки тестостерона. У молодых самцов усики будут едва заметными и редкими, а вот у настоящего альфача всё лицо покроется зарослями. По крайней мере таким примитивным объяснением можно руководствоваться ссылаясь на медицинскую информацию. Наши предки могли понимать кто перед ними, ориентируясь на усы и бороду. А там уж решайте сами, связываться с оппонентом или лучше не стоит.

Хлипкие волосёнки выдают молодость и неопытность, а крепкие, густые усы свидетельствуют о физически развитом самце. У людей логика примерно такая же, поэтому мужчины стараются отрастить усы и бороду для создания грозного вида. В современном мире это не так актуально, но среди наших предков скорее всего пользовалось популярностью. Женщины предпочитали обладателей усов и бороды, потому что они как правило относились к категории страстных любовников и носителей сильных ген.

Эмоционально-культурные факторы

Практические функции заканчиваются на вышеописанном. Демонстрация самцовости и защита от внешнего воздействия, это всё, для чего нужны усы. Но люди быстро нашли им иное применение и стали использовать в качестве украшения, позволяющее чувствовать себя свободным, привлекательным и статусным. Например, военным, пилотам и представителям власти в любой момент могут запретить ношение усов, а писатель, учёный или изобретатель может спокойно отпустить волосы под носом и никто ему ничего не скажет.

Усы могут выполнять декоративную роль. Строение лица и носа у всех разное, кому-то идёт короткая стрижка, а кому-то лучше с длинными волосами. Кто-то бородой подчёркивает брутальность, а у кого-то она как веник висит на подбородке. Некоторых людей просто невозможно представить себе без усов. Они как будто необходимы. Многие люди всю свою сознательную жизнь выглядели именно так и по-другому нельзя. Это их особенность.

Усы можно использовать как деталь своего образа. Если они ухоженные, имеют необычную форму и красиво завиваются на кончиках, то вы уже не Иван Иванович, а самый настоящий Сальвадор Дали или Фридрих Ницше! Невозможно вообразить, чтобы Халк Хоган вдруг сбрил волосы под носом, они стали неотъемлемой частью его образа. Здесь можно было бы привести ещё один пример, но к сожалению этот человек вписал себя в историю как кровавый диктатор, фашист и убийца, поэтому форма его усиков до сих пор ассоциируется с негативом. Но они являлись элементом его внешности и без них он совсем не тот.

Слышали фразу «усики гарантируют проход в трусики»? Вариантов словосочетания много, но смысл один. Вообще тут ситуация неоднозначная, потому что есть настоящие ценительницы растительности под мужским носом, а есть ярые противницы. Для соблазнения противоположного пола такой подход не годится, так как есть вероятность напороться на ту, которая не считает подобную внешность соблазнительной. В усах может застревать еда, а в мороз на них собираются выделения из ноздрей и иней от дыхания. Некоторым это ой как не нравится!

Молодые парни иногда радуются началу роста усов, потому что хотят казаться взрослее. Иногда это работает, но в некоторых случаях становится только хуже. Когда усы не густые и не имеют привлекательной формы, юноша больше похож на ребёнка с гормональным сбоем. Лицо становится ещё моложе, а волосы напоминают последствия радиации. Поэтому нужно быть осторожным и адекватно оценить необходимость настолько кардинального смена образа.

Многие думающие люди используют усы в качестве успокоительного. Они гладят, трогают, мнут и тискают себя под носом, что позволяет сосредоточиться на мыслительном процессе и занять руки. С одной стороны так мужчина выглядит настоящим философом, а с другой успокаивает нервную систему. Кто-то стучит пальцами по столу, кто-то щёлкает ими, кто-то крутит в руках предметы, а кто-то имеет усы. Но тут важно, чтобы они были длинными, иначе ничего не получится.