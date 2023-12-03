Физиология мужчин и женщин сильно отличается и многие части тела, а также функции организма, присутствуя у одних полностью отсутствуют у других. С половой системой всё понятно, мышление и нервная система могут формироваться в зависимости от воспитания и контекста жизни представителей противоположных полов. Особенности телосложения заложены природой и хорошо продуманы создателем. Но есть один вопрос, который буквально не даёт покоя — зачем мужчинам соски?!

Отголоски прошлого?

Первое предположение учёных было связано с процессом эволюции. Многие части тела были необходимы нашим предкам, а со временем стали полностью ненужными. Например, копчик когда-то являлся хвостом, но сегодня он нам не нужен. Зубы мудрости выполняли важную функцию по «перемалыванию» жёсткой и грубой пищи, однако с годами человек научился обрабатывать еду и она стала значительно мягче. Увеличился и объём мозга, что привело к конфузу — зубы мудрости не помещаются во рту и мешают всему вокруг!

Также наши предки, употребляющие грубую пищу, не могли обойтись без аппендикса. В наши дни этот отросток практически бесполезен, по крайней мере без него вполне себе можно жить. Зато проблем хоть отбавляй! Все как-то забыли, а многие и не знали, что у человека когда-то были ушные мышцы, позволяющие реагировать на приближение хищника. Бесполезная функция для современного человека, хотя всё ещё можно встретить тех, кто способен шевелить ушами. Попробуйте, вдруг вы уникум.

Соски у мужчин долгое время считались чем-то подобным. Однако очередная научная конференция разбила все надежды специалистов откопать сенсацию. Представители мужского пола никогда не кормили детенышей, подтверждений этой гипотезе найдено не было. Следовательно соски не являются необходимой функций для наших предков, потерявших свою актуальность с течением времени.

Недоразвитая грудь

Куда более правдоподобную версию выдвинули учёные, изучающие внутриутробное развитие плода. Нет никаких сомнений в том, что примерно до 6 недели все дети являются девочками, так как формируются под доминированием Х хромосомы. Уже к 6 недели в процесс включается Y хромосома, которая влияет на видоизменение плода по мужскому типу.

Таким образом соски это первая стадия женской груди, однако в результате участия Y хромосомы всё её развитие на этом и заканчивается. Половые органы продолжают следовать вперёд, но уже другим путём, результат чего виден уже к середине беременности. У мальчика появляется кадык, которого нет у женщин. Возникает растительность на лице, хотя не все знают для чего мужчинам борода. Грудь остаётся недоразвитой в любом возрасте, молочные железы не появляются, а вот сосок уже никуда не исчезает.

Эрогенная зона

Смелое, но слегка нелепое предположение Виктора Порфирьевича Петленко. По его мнению соски являются эрогенной зоной мужчины и необходимы во время соития. Одновременно с этим академик выдвинул вторую теорию — на ласки груди реагируют только слабые самцы, а мачо напротив не испытывают удовольствия и скорее всего ощущают сильный дискомфорт. Если вам такая идея кажется логичной, то можете проверить своего мужа на альфа самцовость.

Резюмируем

Человеческий организм невероятно сбалансирован. Всё лишнее с годами эволюции исчезает, всё необходимое формируется и становится нормой. Самые популярные версии о мужских сосках можно перечислить одним предложением. Вера в кормление потомства нашими предками мужского пола, позднее включение Y хромосомы и необходимость в качестве эрогенной зоны. Есть ещё мнение, что без сосков представители сильного пола выглядели бы уродами, поэтому природа «приляпала» их для красоты.

В целом наиболее обоснованной выглядит всего одна — развитие плода по женскому типу вплоть до 6 недель. Соски уже появились и когда подоспела мужская хромосома удалить их становится невозможно. Развивать дальше смысла нет, а избавиться не получается. Наверное эволюция внесла бы коррективы, однако наличие сосков у мужчин никак им не мешает, одновременно с этим не требует никаких ресурсов организма. А если так, то и трогать ничего не нужно.