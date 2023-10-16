Зачем люди работают и как их мотивировать?

Большинство людей на планете заняты каким-то трудом. Кто-то ежедневно отправляется в офис, другие выполняют физическую работу, есть и те, кто оказывает услуги, даёт консультации, управляет, создаёт новые продукты, контролирует процесс производства и так далее. Одни получают высокие зарплаты, но многие работают «за копейки». Тем не менее все мы что то делаем и иногда возникает вопрос — а в чём наша мотивация?!

Безусловно самым популярным ответом будет «заработать себе на жизнь». Действительно деньги это сильнейшая мотивация и 77% опрошенных называют именно их как главную причину поиска работы. Однако размышляя такими категориями мы сталкиваемся с неким противоречием. Человеку буквально нечего есть, у него вообще нет денег вы предлагаете ему свою вакансию и слышите отказ!

Или у человека денег столько, что можно вообще ничего не делать, при этом жить на берегу моря и питаться лобстерами. А он ежедневно отправляется на работу. Видимо есть другие мотивы. О них и поговорим.

Поддержание внешней самооценки

У человека две самооценки, одна внутренняя, другая внешняя. Первая держится на навязанных убеждениях, детском опыте, имеющихся взглядах на собственную личность глазами значимых персон, например родителей. Вторая полностью зависит от объективных успехов, достижений, статуса, должности, положения в иерархии общества.

Кто-то, являясь самодостаточной единицей, стремится к высотам, которые считает достойными. Вы можете сколько угодно рассказывать о своих талантах и навыках, но психике требуются реальные подтверждения значимости, а ими могут стать вышеперечисленные должность, статус, положение. Ради признания и доказательства своей ценности трудится около 37% людей, если верить опросам. Они хотят уравновесить свою внутреннюю самооценку с объективной реальностью, чтобы их вера в себя была чем-то подкреплена. .

Но есть два увлекательных отклонения от нормы. Когда внутренняя самооценка завышена, а внешняя сильно отстаёт, человек попадает в ловушку. На «обычную» работу он не согласен, считает её ниже своего достоинства, а должность директора ему никто не предлагает по причине низкой квалификации и несоответствия.

Они с высокими требованиями. Чем выше внутренняя самооценка, тем больше требуется от внешней. Такие сотрудники готовы пойти по головам, совершать преступления, нарушать правила ради достижения цели

Чтобы их замотивировать, предлагать нужно что-то очень ценное, высокую зарплату (или возможность зарабатывать используя служебное положение) и общественно одобряемую должность. В противном случае важнейшая потребность психики не будет закрыта и сотрудник откажется выполнять поставленные задачи.

Вторая категория ещё интереснее. Это люди с критически низкой внутренней самооценкой, типичные конформисты. Они уже осознали, что своими силами успеха добиться неспособны, поэтому им нужна сильная группа, частью которой позволено стать. Выехать за счёт толпы. Это очень трудолюбивые сотрудники, их требования минимальны, наблюдается готовность к любой работе, даже за копейки.

Всё что им нужно это причастие к чему-то большому. Здесь главным аргументом может стать бренд. Между макдональдсом с зарплатой 50 тысяч и никому не известной точкой общепита с зарплатой 60 тысяч, они выберут первое. По их мнению внутреннюю самооценку уже не спасти, вся надежда на сильную руку, большого начальника и крупную компанию.

Вычислить таких людей не сложно. Они могут убеждать вас в том, что в России маленькие зарплаты и пенсии, разбитые дороги, невозможно попасть к врачу, из крана течёт ржавая вода, а в деревнях всё вымерло, но зато мы великая страна с богатой историей, нас все боятся и без нашего газа замёрзнут. В этом «но зато» кроется вся их самооценка. И при выборе работы они рассуждают теми же категориями. Получаю мало, условия тяжелые, карьерного роста нет, но зато я сотрудник именитой организации!

Самоактуализация через труд

Деньги становятся мотивацией для тех, кто прямо сейчас озабочен закрытием низменных потребностей, таких как еда, вода, крыша над головой. Конформисты в приоритет выводят безопасность, которую, как им кажется, можно получить прибившись к сильному бренду и чему-то большому. Главным аргументом станут социальные гарантии, устойчивость бизнеса, господдержка предприятия. Люди с адекватной самооценкой ищут подтверждение своей ценности, контакты с социумом, возможности для саморазвития.

Но когда все эти цели выполнены наступает новый этап. Около 36% соискателей заявляют, что им важно заниматься чем-то полезным, значимым, интересным. Даже если на другой работе предлагают больше денег, они выберут то, что позволит им реализовать себя. В большинстве случаев это самозанятые и предприниматели. Вы не сможете заставить их работать, если не обеспечите свободу действий и мысли.

Для примера, в прошлом году правительство предложило вернуть айтишников в страну и заманить их низкими процентами на ипотеку. Кто-то в открытую заявлял, что нужно просто посадить программистов в офисы и принудить к созданию продуктов. Если бы инициаторы подобных идей немного разбирались в психологии, они бы такого не говорили. Конформиста с критически низкой самооценкой вы загоните куда угодно, а вот специалиста с адекватным восприятием своей ценности, никогда!

Творческая часть личности у них преобладает и поэтому создавать, творить и производить они могут исключительно в условиях закрытия низменных потребностей (еда, вода, сон, крыша над головой) и обеспечения безопасности (стабильность, понятные условия, возможность смело смотреть в завтрашний день, физическая защищенность). Только на этом уровне «просыпается» стремление к созиданию.

Эта категория соискателей не сильно зависима от бренда, социальных гарантий, должности и званий. Их интересует только то дело, которым они занимаются. Процесс создания с опорой на личные навыки, таланты и способности. Главным аргументом здесь будет выступать свобода. Отсутствие строгого дресс кода, право на собственное мнение, разрешение на творческий подход к выполнению задач.

Деньги становятся лишь результатом успеха, они для таких специалистов само собой разумеющееся. Не они создают своё имя за счёт бренда, а наоборот, бренд получает известность благодаря труду свободолюбивых сотрудников.

Стремление к повышению квалификации

Это промежуточное состояние, в той или иной степени присущее всем категориям соискателей. Однако тут имеется существенная разница. Конформисты в попытках спасти внутреннюю самооценку за счёт внешней не ставят задачу стать большими профессионалами. Им требуется минимальный уровень компетенции, только чтобы соответствовать ожиданиям начальника. Это позволяет оставаться членом «сильной группы». Остальное неинтересно от слова совсем.

Такие люди не годятся для оказания услуг, так как полностью отсутствует клиентоориентированность. Мне пофиг что вам что-то не нравится, начальник меня не увольняет, его я устраиваю, а на вас мне плевать. Качество работы будет всегда держаться на уровне «лишь бы не уволили».

Имеющие адекватную внутреннюю самооценку ориентируются на требования к своей должности. Если в них входят высокие оценки клиентов, то они добьются этого. Если нужно иметь определённый внешний вид, физическую форму, документ об образовании или разрешение на какую-то деятельность, то целью станет именно это. Как только всё необходимое для своей профессии будет получено, появится потребность в повышении. Это как игра, первый уровень пройден, хочется пройти второй и так далее. Таких соискателей мы называем карьеристами.

Свободолюбивые заинтересованы в создании продукта или услуги. Обучение им требуется для получения компетенции и навыков, благодаря которым поставленная задача будет выполнена. При приёме на работу таких сотрудников важно обеспечить два условия. Первое — в вашем коллективе трудятся люди, чей профессионализм значительно выше нового сотрудника. Они захотят за ними тянуться и будут активно перенимать опыт, чтобы стать ещё лучше. Компания получит мощный стимул для роста.

Второе — возможность обучения, оплата курсов, тренинги, скидка на вебинары и семинары, приглашение признанных и известных в отрасли специалистов. Вам придётся держать баланс между интересными задачами, высоким уровнем свобод и предоставлением ресурсов в виде знаний, опыта, образования.

Эмоциональный комфорт и достойные условия труда

В случае с конформистами можно вообще об этом не переживать. Неудобный график, напряженная обстановка в коллективе, некомфортное рабочее место, отсутствие необходимых ресурсов для выполнения задач, всё это их не смутит. Они хотят соответствовать и быть частью именитой компании, другого им не надо. Со всеми остальными дела обстоят сложнее.

Карьеристы ценят личный комфорт, потому что их внутренняя самооценка высокая, себя эти люди любят и работать в плохих условиях не будут. В некоторых случаях могут подавлять подчинённых и терпеть руководство, так как готовы конкурировать и двигаться по иерархии. Принимают условия игры. Но у всего есть пределы, стоит чуть перегнуть палку и он начнёт искать другое место работы. Отсутствие карьерного роста и невозможность компании обеспечить движение вверх станет поводом для увольнения.

Свободолюбивые специалисты предъявляют высокие требования к условиям труда и здоровой атмосфере в коллективе. Западные компании часто используют различные инструменты для создания уюта. Это «комната гнева», где можно постучать по мешку, потягать железо или поколотить манекен. Комната отдыха с диваном, чаем, печеньками, а иногда и игровой приставкой. Наличие психолога, который может просто побеседовать или проводить различные мероприятия в коллективе.

Отсутствие строгого дресс кода, чтобы можно было быть собой. Удобный график, который позволяет планировать свой график, проводить время с семьёй, отлучаться для решений жизненных задач (приём у врача, оформление документов, поездка на выходные). Больше всего в этом направлении преуспели шведы, придерживающиеся философии лагом.

В 16 часов дня все свободны, идут гулять в парк с детьми, проводят вечер с любимыми и друзьями. Спешка, жёсткие дедлайны и неожиданно свалившаяся переработка таких людей не интересует. Суетиться они не будут, им важно их ментальное здоровье.

Вместо итога

В современном мире эффективность труда стала ключевой опорой экономики. Полезные ископаемые и прочие ресурсы под землёй и на земле не сделали богатыми ни один народ. Смотрим на Венесуэлу и Нигерию, богатейшие страны с беднейшим населением. В число развитых экономик входят страны с высоким уровнем свобод, прав человека и возможностями для самореализации. То есть опора делается на карьеристов и свободолюбивых. На конформистах, как показывает практика, далеко не уехать.

Задача успешного руководителя состоит в том, чтобы найти применение каждому человеку и закрыть его потребности, чтобы на выходе получить сотрудника готового к росту. На первом месте должна стоять политика государства направленная на ментальное здоровье населения, чтобы этих людей с адекватной самооценкой и стремлением к обучению было как можно больше. Потеря квалифицированных кадров повлечёт за собой остановку всей экономики.

Как уже было сказано выше, конформист готов трудиться за копейки при отвратительных условиях труда, но в какой-то момент ваша компания потеряет своё имя и быть частью этой группы они больше не захотят. Рассуждения из серии «бедным людям придётся здесь работать,потому что им нудны деньги» не работают. Есть другие потребности, не закрывая которые вы перестаёте быть интересными в качестве работодателя. Рыба гниёт с головы, некомпетентное руководство всегда будет испытывать дефицит кадров и их текучку.