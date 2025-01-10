Зачем красивым девушкам нужна «страшная» подруга?

Многие замечали, что девушки очень часто собираются в довольно странные пары. У красивой, востребованной и привлекательной представительницы нежного пола обязательно совершенно противоположная подружка. В народе их называют страшными, но мы будем использовать термин «менее симпатичная». Иногда контраст настолько сильный, что мужчины стали задумываться на тему умышленного выбора такой спутницы, якобы в этом есть какой-то смысл. Давайте попробуем разобраться.

Попытка казаться лучше при сравнении

Самым очевидным мотивом принято считать попытку красивой девушки казаться намного лучше, используя подругу в качестве фона. Это похоже на метод манипуляции, когда вы задаёте человеку хитрый вопрос, например — ты дашь мне 100 рублей или тебе ногу сломать? В жизни конечно мы используем более обдуманные варианты, например «ты позовёшь меня замуж или мне другого мужчину найти?», но суть остаётся прежней. Так вот, некоторые девушки подстраивают выгодную для себя ситуацию, чтобы чаще выходить победительницей. Если на улице парень захочет с кем-то познакомиться, то между симпатичной и очевидно страшненькой он выберет первую.

С такой подружкой хорошо гулять. посещать заведения и мероприятия. Психологи отмечают, что в данном случае потребность даже не в том, чтобы получить больше внимания, его то скорее всего хватает. Представительница нежного пола старается избегать негативно окрашенных эмоций. А такое может случиться, если твоя спутница ничем не хуже. Тогда знакомиться будут 50 на 50. Сегодня тебя заметили, а завтра твою Маринку. Не хотелось бы слишком часто быть в ‘завтра». Со страшненькой подругой у тебя вечное «сегодня».

Просто человек хороший

Совершенно противоположная версия. Иногда люди никакого умысла в свои действия не вкладывают, дружат с добрым и интересным человеком, на внешность не смотрят. И это логично, потому что парень, оценивая девушку, задумывается о вероятной близости и вынужден отсеивать тех, с кем ему было бы неприятно делить постель. Естественно в такой ситуации он без труда отличает симпатичных от страшненьких. А вот представительница нежного пола, выбирая себе подружку, планов на совместную жизнь не строит, в связи с чем ей абсолютно параллельно какая у неё внешность. Вы то видите, что подруга мягко говоря так себе, но подобные мысли посещают далеко не всех. Человек хороший, а кривые зубы, длинный нос и талия в форме спасательного круга значения не имеют.

Отсутствие вреда и нездоровой конкуренции

Не зря говорят. что женский коллектив это террариум. Бывает что и делить нечего, но напакостить другой женщине это как будто смысл жизни для потомков Евы. Более того наблюдения показывают, что конкурировать за представителя противоположного пола склонны именно девушки! Парни в большинстве случаев вовсе отказываются от спутницы, которая не может или не хочет сделать выбор в их пользу. Заслуживать, добиваться, уговаривать и отнимать у других будет разве что абьюзер с критически низкой самооценкой. А вот среди женщин такое поведение давно стало нормой. Оговорка — мы никогда не говорим про всех, мы делимся наблюдениями о конкретной группе лиц.

Если принять вышеописанную информацию к сведению, то становится понятно для чего красивой девушке нужна страшненькая подруга. От неё просто меньше вреда! Две хозяйки на кухне не уживутся, также не смогут нормально общаться и две красотки, особенно если они молоды и всё ещё не состоят в серьёзных отношениях. Можно сколько угодно говорить об отсутствии конкуренции, но женщина эволюционно заточена на поиск носителя сильных ген. Не хватало ещё чтоб вам встретился классный парень и самый близкий человек начал плести интриги, строить козни и топить твою репутацию, чтобы выйти победительницей из непризнанной войны. У страшненькой и шансов меньше и на противодействие она не решится. С ней дружить проще.

Опора для самооценки

Представьте, что вы вполне себе нормальный мужчина, не обделённый привлекательной внешностью. Девчонки любят, комплексов не имеете. А потом отправились в баню с друзьями и заметили, что оказались на выставке причиндалов, где вы корнишон, а остальные баклажаны. Неприятное чувство, даже не пытайтесь доказать обратное. Или вы уже пять лет ходите в спортзал, без труда выжимаете 80 килограммовую штангу, окружающие вами восхищаются. Но угораздило вас поехать на соревнования, где ваш результат оказался первый с конца. На фоне огромных качков вы выглядели как дрищ.

Всё это бьёт по самооценке. Те, у кого она адекватная и имеются другие опоры, могут принять ситуацию как точку роста. Есть куда стремиться и это классно. Но в случае заниженной самооценки и отсутствия других опор, вы впадёте в апатию. А зачем так рисковать, когда можно просто выбрать некрасивую подружку и наслаждаться своим превосходством, балуя чувство собственной значимости? На фоне страшненькой вы богиня и даже если это никак не помогает бороться за внимание мужчин, то как минимум источник положительных эмоций всегда под рукой. Или под боком. В общем ходит везде рядышком.

Вместо итога

Мы могли бы сказать, что наличие несимпатичной подружки выдаёт в девушке низкую самооценку, комплексы и страх перед конкуренцией. Но всё портит один единственный пункт под названием «просто хороший человек». Вполне возможно, что представительница нежного пола не тешит самолюбие и не гонится за парнями, а просто умеет ценить внутренние качества окружающих. Да, зубы кривые и нос длинный, но она интересная в общении, добрая, порядочная, честная. Всё это гораздо важнее внешности, тем более воду с её лица не пить, детей от неё не рожать, в одну постель до самой смерти не укладываться.

Если же вы пытаетесь самоутвердиться за счёт подружки и таким образом добиваетесь повышенного внимания в свой адрес, то для вас есть несколько печальных известий. Во-первых страшненькие подруги как правило быстрее выходят замуж и нередко куда более счастливы в браке. Во-вторых пока вы заняты конкуренцией и борьбой за звание самой-самой, вам просто некогда строить отношения и устанавливать качественные связи с противоположным полом. В третьих психика конечно покроет дефициты и нивелирует влияние комплексов, но эти проблемы никуда не денутся. Они останутся с вами навсегда, а значит оказаться в здоровых отношениях у вас не получится. Вы самая-самая, на фоне подруги вообще королева, но жить с вашими тараканами в голове невозможно. И тогда ваша задумка теряет всякий смысл.