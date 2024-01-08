Зачем французы придумали духи?

На сегодняшний день парфюмерная промышленность представляет собой колоссальную индустрию с огромным количеством разнообразных ароматов и технологий их изготовления. Считается хорошим тоном наносить духи в небольшом количестве, чтобы аромат от тела был приятным. Но исторически парфюм использовался для того, чтобы камуфлировать запах давно не подвергавшегося гигиеническим процедурам тела.

История создания духов

Изначально добывать ароматические вещества из растений стали арабы. Их ароматические масла поставлялись по всему миру и первыми могли ими воспользоваться жители портовых городов. Испания и Италия, как первые производители мыла, которое они стали изготавливать с 16 века, стали добавлять в него ароматные композиции из масел.

Но в те времена мыло использовалось довольно редко и женщины стремились достать именно ароматическое масло. Они использовали его для ароматизации перчаток. В те времена этикетом диктовались некоторые правила: мужчина целовал руку женщины, облаченную в тонкую шелковую перчатку, дама могла специально потерять перчатку для привлечения кавалера или подарить ее в знак благосклонности. Для этих целей подбирались духи, которые нравятся мужчинам.

Аромат стал считаться визитной карточкой, особенно на балах во Франции и женщины активно использовали прием, чтобы оставить след о себе в сердце представителя сильного пола. Впервые стали пропитывать ароматами шелковые и кожаные перчатки в городе Грассе во Франции. Кожа лучше удерживала аромат, и духи звучали на ней максимально выразительно.

Екатерина Медичи пригласила в Грасс своего личного парфюмера, чтобы он при дворе пропитывал ее перчатки изысканными ароматами. Парфюмер остался жить в Грассе и стал производить духи. Постепенно парфюмерная промышленность стала преобладающей в городе и женщины стали не только пропитывать перчатки, но и использовали духи для ароматизации тела и париков. Позднее ароматы стали добавлять в мыло.

Особую поддержку парфюмерная промышленность Франции получила в 17 веке, в эпоху правления короля Людовика 14-го. Он создал несколько школ по обучению ремеслу парфюмера. Помимо мыла и парфюма впервые появились крема с добавлением ароматических масел.

Для чего использовались духи

Во времена становления парфюмерной промышленности люди редко прибегали к гигиеническим процедурам, и аромат от их тел исходил неприятный. Они маскировали это путем использования парфюма. Позднее женщины стали использовать ароматизированное мыло, которое не только дарило прекрасный аромат, но и дезинфицировало и очищало тело.

С тех пор появилось огромное количество ароматов, среди которых до сих пор пользуются повышенным спросом запахи розы, жасмина и лаванды. Эти сладковатые ароматы были способны вскружить голову мужчине и женщины активно этим пользовались.

С развитием парфюмерной отрасли ароматы стали более замысловатыми, что изначально делалось, чтобы человек при вдохе пытался разгадать композицию. Женщины старались найти свой особенный аромат, который бы стал их визитной карточкой.

Во Франции были приняты костюмированные балы, на которые гости появлялись в закрывающих лицо масках. Иногда мужчина лишь по аромату определял свою избранницу. Постепенно производство духов упрощалось. Это было необходимо для снижения себестоимости.

Духи становились доступнее даже не самым богатым французским горожанкам. Французы стали выращивать гибридные сорта цветов, которые давали больше сырья для производства парфюмерных масел. С тех времен Франция является главным производителем самых изысканных парфюмов, которые любят женщины всего мира. Сейчас духи – это элемент образа, которые используются для его дополнения и носятся в соответствии с ситуацией.