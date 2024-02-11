Зачем бывшие пишут и что ответить?

После расставания редко наступает полный штиль в отношениях, как правило ещё какое-то время один из партнеров пытается вернуть всё назад, либо прибегает к манипуляциям ради достижения собственных целей. Но порой ситуация выглядит совершенно неоднозначно — бывший пишет, но скрывает истинные мотивы, не оказывает прямого давления, не о чём не просит, ничего не требует. В чём смысл его сообщений непонятно и как на это реагировать тоже неясно.

Мониторинг социальных сетей и проведение опросов выявили любопытные детали. Чаще всего люди решаются на сообщение своим бывшим в депрессивные периоды года, конкретно осенью. Уверенность в правильности такого решения подкрепляется крепкими напитками. Стандартная ситуация — пьяная бывшая вышла на связь или под действием грусти о себе напомнил экс-бойфренд. Для чего же это делается?

Эффект утилизации негатива

Время лечит и это не просто красивая фраза, это психологический факт. Психика устроена таким образом, что негативно окрашенные эмоции для неё являются тяжким грузом, требующем много ресурсов для реакций. Чтобы избавить себя от излишней нагрузки она просто утилизирует всё, что вызывает гнев, раздражение, переживания, обиду и так далее.

В результате бывший партнёр не кажется нам таким уж плохим спустя месяц, два или полгода. Неважно, бросили нас или решение о расставании приняли мы, по прошествию времени данное событие кажется нам если не ошибочным, то как минимум не таким однозначно верным. А раз бывший не исчадье ада, то почему бы не продолжить общение с ним? Идея выйти на связь и просто спросить как дела не кажется такой уж глупой.

Эффект незавершенного события

Для психики одним из самых тяжёлых состояний является неопределенность. То самое чувство недосказанности, когда вроде бы всё понятно, но не до конца, не полностью, не на 100%. В момент ссоры высказали всё что хотели, а вечером вдруг осознали, что следовало припомнить то и это, сказать вот так и эдак. После драки кулаками не машут, но наше сознание этого принципа придерживается редко.

Отсюда убеждение в том, что вам всё ещё есть о чём поговорить. Если бывшего бросили вы, то у него в голове зреет мысль, что его не поняли, не дали выговориться, не позволили отстоять свою позицию и объяснить поступки. Ему кажется, что очень важно донести некую информацию до бросившего. А для этого приходится писать.

Парадокс в том, что и сам бросивший иногда имеет желание написать, чтобы что-то сообщить. Например, ему (или ей) может показаться, что он(а) не до конца отомстил за свои страдания. Представим ситуацию, парень изменил девушке, она его бросила, но обиды в душе столько, что оскорблений в его адрес не хватило. Хочется сделать ещё больнее, поехидничать, унизить. И тогда идея выйти на связь уже не кажется бессмысленной.

Эффект эмоциональной или ресурсной ямы

Получать зарплату в размере 50 000 рублей может и не плохо, но если ещё вчера вы зарабатывали 500 000, а теперь резко случилась вот такая беда, то состояние ваше будет сильно подорвано. В отношениях нередко случается именно так, ведь партнер что-то нам даёт. Даже в самых аварийных романтических союзах польза спутника ощутима. А тут вдруг бац и пустота.

Бывший оказался в яме, образно говоря. Ему не хватает присутствия, общения, нежных чувств и ласки, либо возник острый дефицит физической близости, недостаток финансов. Может он жил у вас, а теперь вынужден ютиться с родителями. Или парень обеспечивал девушку, а теперь она осталась ни с чем. Либо на столе ежедневно был вкусный ужин, который естественно остался в прошлом. Бывает и так — у человека жизнь расписана, будущее прозрачно и понятно, а с уходом спутника все планы испарились в воздухе.

В психологии это называется фрустрацией, то есть невозможностью закрыть имеющиеся потребности. При увеличении усилий цель остаётся недостижимой и тогда индивид уходит в апатию, чтобы накопить сил. Может грустить сидя в квартире или одиноко бродить по парку, отвлекаться на кино, друзей, работу. Некоторые тотально уходят в эскапизм. А потом на эмоции гнева чувствуем в себе силы и выходим на связь с бывшими. Для чего? А неизвестно, просто психика ищет варианты хоть как-то залатать образовавшиеся дыры.

Способ контроля

Иногда нам совершенно безразлично чем и как живёт бывший. Строить с ним отношения нет никакого желания, может быть мы даже рады, что девушка помахала нам ручкой. Но несмотря на тотальное безразличие психика продолжает мониторить контекст, чтобы найти опору для самооценки. Ей важно, чтобы бывшие не стали счастливее после расставания, иначе получается, что мы балласт и ценность наша равна 0.

Для мониторинга требуется информация, а для её получения приходится держать связь. Поэтому многие пишут просто так, ради диалога ни о чём и вроде бы никакого умысла нет. И сам человек убеждён в том, что никакого интереса к экс-спутнику не испытывает, но на практике всё немножечко по-другому. Мы выведываем новости и поддерживаем собственную самоценность.

Если бывшая по-прежнему одинока или потерпела неудачу в новых отношениях, то это радует. Если у неё появился классный парень и вообще она похорошела, то известие неприятное, но его можно обесценить. Совсем плохи дела, если избавившись от нас люди действительно «взлетают’. Независимо от исхода нам очень хочется знать что происходит в жизни бывших. По этой причине мы заходим на их странички в социальных сетях, а некоторые даже устраивают сталкинг.

Банальная тревожность

Человек социальное животное и причастность к группе для него крайне важна. Наши близкие и те, кто когда-то входил в этот круг, для психики становятся опорой раз и навсегда. Возможно ваш бывший давно принял расставание и не испытывает никакого желание что-то возвращать, но прямо сейчас он оказался в контексте тревоги, нестабильности, суеты, переживаний. Инстинкты вынуждают его восстанавливать социальные связи.

Многие люди чувствуя себя молодым и сильным с лёгкостью жгут мосты, выбрасывая из своего окружения всех, кто чем-то не угодил. Но в старости пытаются помириться с братьями и сёстрами, наладить отношения с родителями, выйти на связь с друзьями. Все мы очень любим встречи одноклассников, с ностальгией вспоминаем ребят со двора. Написать бывшим можно и по этой причине. Просто чтобы больше не чувствовать себя отвергнутым и брошенным.

Что делать, если пишут бывшие?

Прямой вопрос вам вряд ли чем-то поможет. В большинстве случаев человек и сам не понимает для чего именно он это делает. Вы услышите что-то типа «просто так’, «случайно увидел тебя в ленте и решил узнать как дела». Никакой конкретики скорее всего не последует. Лишь немногие скажут «давай попробуем ещё раз» или «я всё ещё тебя люблю». Да и тут с вероятностью 90% всё сказанное окажется ложью.

Для начала попробуйте понять какие эмоции у вас вызывают эти сообщения. Если чувствуете эмоциональный подъём либо сильное раздражение, то правильнее будет искренне об этом сказать. Главное не используйте обвинительных фраз. Вместо «не хочу с тобой общаться», лучше сказать «мне неинтересно общение, я сейчас сильно занят». Важно чтобы собеседник не подумал, будто он чем-то плох. Даже если так, не сыпьте соль на раны.

Если же общение вас в целом не напрягает, то следует обозначить личные границы. Что допустимо, а что точно нет. Рассказать как прошёл день могу, а дикпик твой мне не нужен, не хочу так сближаться. Созвониться вечером можем, но встретиться нет. Обсудить новости я не против, а рассказывать о своей личной жизни не стану. И так далее.

Если вы и сами не против вернуться к бывшему, а тот, как вам кажется, желает того же, то здесь общение теряет всякий смысл. Скажите прямо о своих желаниях и озвучьте условия. Конфетно-букетный период тут невозможен, романтический союз должен начинаться с обоюдной симпатии и взаимного интереса, а так как вы играете друг с другом в «угадай мои намерения», ничего кроме бардака у вас не получится.