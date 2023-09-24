Зачем брокеры привлекают инвесторов? Хотят собрать деньги и кинуть?

Привет! Наверняка вы заметили, что примерно с 2018 года брокеры в России активно рекламируют свои услуги и буквально за уши затаскивают людей на биржу. Иногда доходит до смешного, например в промо роликах люди рассказывают как открыли инвестиционный счёт и тут же бросили работу, зарабатывая деньги двумя нажатиями клавиш в день. Кто-то ведёт себя скромнее, но очевидно вся эта тема очень сильно продвигается в массы.

Я за годы работы финансовым консультантом периодически сталкивался с периодами, когда буквально уговаривал друзей и знакомых начать инвестировать. Безусловно это вызывает подозрения, наверняка я хочу всех обокрасть. В феврале 2022 я все уши прожужжал рассказывая о преимуществах входа в данный момент, но люди тыкали пальцев в графики и утверждали, что рынок схлопывается и скоро все инвесторы останутся ни с чем.

А меня некоторые даже мошенником назвали. Есть друзья, которые считают, что я зарабатываю обдуривая народ в интернете. Блогер же, что с таких взять! Спустя год, наблюдая за мощным ростом котировок, агрессии поубавилось, но вот недопониманий осталось вагон и маленькая тележка. Самое время обсудить острые вопросы.

Зачем брокеры привлекают инвесторов: популярные мнения

Самое распространённое мнение сводится к «лохотрону». В моём окружении люди в основном молодые, активные и образованные, но знакомых и родственников старших поколений тоже хватает. Для них вышенаписанное слово (не хочется повторять) значит слишком много. Они его не только слышали, но и стали жертвой данного процесса. Травма осталась на всю жизнь.

Они прекрасно помнят как МММ собрал миллионы, а потом просто украл всё что было и развёл руками. Сорри, народ, мы случайно сделали вас банкротами. Не расстраивайтесь. Очень много отзывов о Сбербанке, но тут вообще чудеса. Деньги на вкладах съела инфляция, но народ убеждён — сбер их украл!

Люди потеряли все свои сбережения, неоднократно становились жертвами мошенников, оказавшись в рыночной экономике не разобрались с управлением и врезались в финансовые пирамиды. Это трагедия целого поколения, которая к сожалению продолжает влиять на всех нас. И если не повысить образованность, компетентность и финансовую грамотность, то новые МММ, 90-е и прочие ужасы могут повторяться каждые 10-30 лет. Тьфу, тьфу, тьфу.

Всё вышесказанное было написано лишь для того чтобы стало чуть понятнее с какими убеждениями люди подошли к новому витку развития. Ценные бумаги легко купить и продать прямо в своём смартфоне, дивиденды сами приходят тебе на счёт и для доступа ко всему этому добру нужно 10 минут времени и скан паспорта. Благо, к которому многие оказались не готовы. Им предложили IT инфраструктуру упрощающую инвестиционную деятельность, но они, как 30 лет назад, снова ждут лёгких денег.

Убеждение первое — брокеры заманивают народ в инвестиции, чтобы собрать как можно больше денег и потом обанкротиться. Просто кинуть население точно также, как кидали десятки раз на протяжении истории. Вложитесь сегодня и уже завтра потеряете всё!

Убеждение второе — фондовый рынок это место, где торгуются пустышки. Заработать там нельзя, ты просто покупаешь бумаги, которые бесконечно дешевеют, а брокер собирает с тебя деньги за обслуживание и всякие опции. Чем больше дураков заманят, тем выше доходы. Менеджеры купят себе мерседесы за счёт бестолковых граждан, которые верят во всю эту чепуху. Посмотрите на акции Газпрома. Они в 2008 стоили 300, а спустя 16 лет стоят 150! Ну, в чём я не прав?! (далее расскажу в чём)

Причины подобных рассуждений

Безусловно главная причина в очень низком уровне финансовой грамотности. Люди просто не знают базовых понятий и не способны отличать инвестиции от спекуляций, акции от облигаций, брокера от казино и так далее. Все с кем я разговариваю в начале уверяют меня, что отлично в этом разбираются, но уже после пары вопросов начинают сыпаться. И это как правило довольно неглупые люди, с высшим образованием, успешные в своём деле. Просто никто и никогда конкретно этому не обучал.

Вторая причина — опыт. Я уже рассказывал в блоге историю о девушке, которая в середине 90-х пришла работать в брокерскую компанию. До этого трудилась в казино и большинство клиентов также перешли оттуда. Раньше делали ставки на бананы в игровом автомате, а теперь принялись играться с акциями.

Покупали по 3 рубля, продавали по 4, профит тратили на баню с девочками или пачку сигарет. Примерно так это и работало следующие несколько лет. И сама девушка, которая в будущем дошла до высоких должностей, была уверена что именно так будет всегда. Азартное заведение для спекулянтов, не более того.

Мне встречаются люди, которые уверены в том, что акции на бирже это не доля в компании, а просто инструмент спекуляции. Как в букмекерской конторе, ты ставишь на Барселону, но не становишься её владельцем. Выиграет, ты в плюсе, проиграет, в минусе.

Ещё одно популярное мнение — ты вкладываешь все свои деньги в брокера. Если он сгинет, то твои деньги пропадут. Значит в этом и план, они просто привлекут очень много клиентов, а потом уедут жить в Лондон. Как с постройкой домов. Собирали средства на строительство и исчезали, оставляя после себя половину первого этажа, разочарование и «тёплые воспоминания».

К сожалению все эти убеждения очень сильные, потому что основаны на личном опыте. Из поколения в поколение люди переживали стресс от потери и порой оставались буквально без штанов. Сбер не возвращает деньги по вкладам, сделанным при царской власти. Накопления советских граждан превратились в фантики. Вложения оказались пустышкой. Приватизацию проспали. К гиперинфляции оказались не готовы. И так далее и тому подобное.

С чем люди путают брокеров?

Между брокером и букмекерской конторой люди в большинстве случаев ставят знак равенства. Давайте вспомним как работает любое азартное заведение. Вы сносите денежные средства, делаете какую-то ставку и далее следует два варианта развития событий. Выиграли — получили деньги. Проиграли — лишились своих тугриков. Здесь вроде всё понятно, но есть любопытный факт.

Проигранные вами деньги являются доходом азартного заведения. Чем больше неудач вы терпите, тем богаче организатор. В букмекерских конторах есть коэффициент, который рассчитывается по очень сложной системе. Даже если из 10 ставок вы выиграете 9 раз, то ваш профит всё равно будет меньше, чем сумма проигрыша одной ставки. Это очень примитивное объяснение, но оно полностью отражает суть.

Вы можете сорвать куш сегодня, завтра и послезавтра, но в итоге всё равно останетесь в убытке. И даже если лично вам повезло, то все ваши выигрыши оплачены тем, от кого удача отвернулась. Может быть помните шумиху вокруг 1xbet, которые отказывались выводить деньги клиентам. Так потому что любая бк зарабатывает на проигрышах, а нелегальные ещё и умышленно не позволяют забрать то, что заслужил. Чем меньше выводов и больше вводов, тем богаче организатор. Это схема, которую никто и не скрывает.

Ей же пользуются так называемые форекс-кухни. Подделывают графики, вынуждают клиентов торговать с высокими кредитными плечами, обдуривают с памм-счетами. Много инструментов, но итог один — люди больше проигрывают, чем выигрывают. И менно ваш проигрыш становится доходом компании. Не выгодно в такой ситуации создавать сервис в котором люди начнут зарабатывать.

Как всё работает на самом деле

Теперь я расскажу зачем брокеры привлекают инвесторов. Для начала разберёмся с основными понятиями. Фондовый рынок это место, где торгую ценными бумагами. Самостоятельно придти на этот рынок нельзя, требуются лицензии, разрешения, а также нужно соблюдать очень много условий, в том числе по объёмам. Такое право может получить только юридическое лицо, это брокер.

Чтобы любой желающий тоже мог покупать и продавать ценные бумаги, ему нужен посредник. И этим посредником становится брокер. Через него вы наконец-то попали на фондовый рынок и теперь можете что угодно здесь делать. Хотите инвестируйте, хотите спекуляцией занимайтесь.

Каждая ваша сделка это технически сложный процесс. Для этого нужна сложная IT инфраструктура. Мобильное приложение, сайт, транзакции, пополнение и вывод денежных средств, процесс покупки и продажи, передача данных в различные базы. За это взимается комиссия. И менно она не только окупает затраты брокера, но и становится его доходом.

После покупки ценной бумаги брокер передаёт информацию в депозитарий. Даже если он надумает сбежать, вы всё равно останетесь владельцем доли в компании, так как владеете её акцией. Если брокер лицензированный, то выполнение этих действий контролирует ЦБ РФ или специальная комиссия, если речь о ЕС. Ваши деньги идут не брокеру, а продавцу. Человеку, у которого вы эту акцию купили. Если речь о первичном размещении, то эмитенту. В общем это тема отдельной статьи, сейчас знать это необязательно.

Таким образом мы получаем следующую картину — брокер зарабатывает на комиссии, чем больше сделок вы совершаете, тем выше его доход. Если вы всё проиграете, то доход закончится. Никакой выгоды в этом нет. Брокеру хочется, чтобы все его клиенты совершали много успешных сделок и зарабатывали на инвестиционной деятельности.

Спекулянты приносят много комиссионных, но очень скоро сливают счета и уходят. Долгосрочные инвесторы приносят скромные доходы, но регулярно и на протяжении долгих лет. Поэтому в кризисы брокеры активно вовлекают новых клиентов. Отличное время для начала, а значит эти люди будут торговать и зарабатывать, что удержит их в рынке навсегда.

Теперь давайте разрушим любимый миф всех противников инвестирования. Открываем график Газпрома и видим, что 5 мая 2008 года цена акции 360 рублей. На момент написания статьи в 2023 году — 166. Получается за почти 16 лет ни то что дохода нет, убыток 50%? А вот и нет. Смотрим дивиденды по годам. Просто перечислю с 2009 по 2022:

2,39+3,85+8,97+5,99+7,20+7,20+7,89+8,03+8,04+16,61+15,24+12,55+51,03=154. Итого 154 рубля дивидендов и саму акцию можно продать за 166, что в сумме даёт 320. Торопитесь хлопать в ладоши, обнаружив что получилось всего 320, а покупали за 366? Очень зря, потому что дивиденды инвесторы реинвестируют и докупают упавшие в цене активы, что снижает среднюю стоимость актива! Из-за этого увеличивается и дивдоходность. Это простое действие привело бы к кратному росту доходности данной инвестиции. Но многие ли об этом знают?

Газпром является очень обсуждаемым примером. Но даже он, подешевевший вдвое, позволил своим инвесторам покрыть инфляцию и уберечь сбережения от обесценивания. Если взять для примера Сбер или ПИК, то даже самым упёртым противникам фондового рынка возразить будет нечего.

Так зачем заманиваете то?!

Парадокс в том, что брокеры никого не заманивают. Активная реклама это лишь часть маркетинговой стратегии. На этом поприще преуспел Тиньков, но он и затащил в свои ряды тех самых противников, которые пополнили счета на 5-10 тысяч. В последнее время стало понятно, что сделано это было зря.

Новички, ожидающие лёгких денег не приносят высокого дохода. Стягивают на себя большое количество ресурсов, но быстро сливают брокерские счета или просто бросают. Инвестиции работают по-другому. Тут нужно либо много денег, либо регулярное пополнение.

Тогда и клиент и брокер будут в плюсе всегда. Первые потому что совершают много успешных сделок и наращивают депозит, а вторые потому что имеют стабильную комиссию. Ни тому ни другому потери не нужны, а значит сотрудничество будет продуктивным.

Так что если вы сами не имеете цели инвестировать, то рекомендую не вестись на рекламу брокеров. Вы им не нужны, а они вам ничего не дадут, потому что их работа заключается в предоставлении доступа к ценным бумагам. Что вы с ними будете делать решать только вам. Хотите играйте, хотите скупайте активы.