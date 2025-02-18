За что можно получить налоговый вычет?

В России налог на доходы физических лиц, известный как НДФЛ, должен уплачиваться с любых доходов. Обычно эти обязательства ложатся на работодателя, который удерживает необходимую сумму и выдает остаток заработной платы. В случае, если сумма дохода в течение года не превышает 5 миллионов рублей, налоговую ставку устанавливают на уровне 13%. Если же сумма превышает данный лимит, то применяется ставка в 15%. Однако существуют законные способы уменьшения налоговой нагрузки, и одним из них являются налоговые вычеты. В данной статье будет рассказано, что такое налоговые вычеты и в каких случаях можно законно сэкономить на уплате налогов.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет представляет собой сумму, которую можно не учитывать при расчете налога на доходы физических лиц, либо возврат части ранее уплаченногo НДФЛ. Однако для того чтобы получить налоговый вычет, необходимо, чтобы плательщик изначально выплачивал НДФЛ. Например, само занятые граждане уплачивают не НДФЛ, а налог на профессиональный доход (НДП) — 4% за расчеты с физическими лицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Тем не менее, это не исключает возможности получения налогового вычета. К примеру, если человек является самозанятым, но продал квартиру и, соответственно, уплатил НДФЛ, то он имеет право на соответствующий вычет.

Только налоговые резиденты Российской Федерации могут рассчитывать на налоговые вычеты по НДФЛ. К налоговым резидентам относятся лица, которые проживают на территории России не менее 183 дней подряд в течение года. В данной ситуации гражданство не имеет значения; иностранные граждане также обязаны уплачивать НДФЛ, если они работают в России. Например, если у иностранца есть вид на жительство, он официально трудоустроен и соответствует критериям налогового резидентства, то в случае заболевания и обращения за медицинской помощью он имеет право на оформление социального вычета по расходам на медицинские услуги.

Важные аспекты налоговых вычетов

Право на налоговый вычет сохраняется до тех пор, пока не исчерпан лимит. Например, размеры стандартного вычета обновляются ежегодно, а имущественный вычет на приобретение недвижимости можно использовать всего лишь один раз за всю жизнь.

Налоговый вычет можно оформить одновременно с подачей декларации о доходах. Для этого необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ в Федеральную налоговую службу (ФНС). Обычно срок подачи декларации о доходах установлен до 30 апреля. В 2024 году этот срок перенесли на 2 мая ввиду праздничных выходных. Если единственным источником дохода является заработная плата, декларацию подает работодатель. В остальных случаях эту обязанность несут налогоплательщики самостоятельно, тогда как документы на налоговый вычет можно подавать в любой момент.

Виды налоговых вычетов

Существует несколько типов налоговых вычетов, каждый из которых предназначен для определенной категории налогоплательщиков.

Социальные налоговые вычеты

Социальные налоговые вычеты предназначены для налогоплательщиков, которые потратили деньги на лечение, образование или спортивные услуги. Также право на социальный вычет возникает, если налогоплательщик вносит деньги на счета трудовой или негосударственной пенсии. В 2024 году максимальный размер этого вычета увеличился с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, однако данное увеличение относится только к расходам, которые были осуществлены не ранее 1 января 2024 года.

Имущественные налоговые вычеты

Имущественный налоговый вычет чаще всего оформляется при покупке недвижимости или земельного участка. Ключевым моментом является то, что воспользовавшись вычетом, налогоплательщик может рассчитывать на возврат до 13% от стоимости объекта. Лимит, на который будет рассчитываться имущественный вычет, составляет 2 миллиона рублей — для приобретения или строительства жилья, и 3 миллиона рублей — для уплаты процентов по ипотечным кредитам. Конечный размер имущественного налогового вычета может варьироваться до 650 тысяч рублей.

Стандартные налоговые вычеты

Стандартные налоговые вычеты применяются для определенных категорий граждан, таких как инвалиды или лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В зависимости от категории льготника, вычет может составлять от 500 до 3 тысяч рублей в месяц. Эти вычеты могут использоваться в сочетании с другими налоговыми вычетами, что позволяет значительно уменьшить НДФЛ.

Инвестиционные налоговые вычеты

Данный тип вычета доступен тем, кто открыл индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Суммы, внесенные на этот счет, соответствуют размерам, которые можно вычесть из налогооблагаемого дохода. Максимальный размер инвестиционного вычета на индивидуальный инвестиционный счет составляет 400 тысяч рублей. Также возможен вычет с доходов по операциям с ценными бумагами, при этом договор должен быть заключен на срок не менее трех лет.

Профессиональные налоговые вычеты

Для индивидуальных предпринимателей, работающих по договору гражданского правового характера или получающих авторские вознаграждения, профессиональные налоги могут быть оформлены как вычеты на подтвержденные расходы, связанные с их профессиональной деятельностью. Обычно вычет отражает реальные расходы, потраченные на осуществление предпринимательской деятельности.

Примеры оформления налоговых вычетов

Чтобы более детально рассмотреть применение различных налоговых вычетов, можно привести несколько примеров.

При оформлении социального вычета за лечение, налогоплательщик может потребовать возврат части НДФЛ, что является возможностью компенсации понесенных расходов на медицинские процедуры. Для этого достаточно представить справку об оплате медицинских услуг в соответствии с установленными нормами.

Также, если налогоплательщик приобретает квартиру стоимостью 3 миллиона рублей и использует имущественный налоговый вычет, он может вернуть до 390 тысяч рублей, уплаченных за проценты по ипотечным кредитам. Примерная схема возврата выглядит следующим образом: 3 миллиона рублей прилагаются к максимуму в 13%, что дает возможность получить значительную финансовую выгоду.

В случае, если индивидуальный предприниматель оформляет профессиональные вычеты, ему нужно представить подтверждение всех расходов, затраченных на свое дело. Например, если предприниматель арендует помещение за 70 тысяч рублей в месяц и его выручка составляет 700 тысяч рублей, то он имеет право на вычет в размере фактически понесенных расходов.

Таким образом, возможность получения налоговых вычетов предоставляет дополнительные способы сократить налоговую нагрузку и создать финансовую подушку для действующих и будущих налогоплательщиков. Знание правил оформления и доступных вычетов позволяет каждому гражданину законно сэкономить на налогах и улучшить свое финансовое положение.