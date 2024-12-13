Вы как причина расставания: тест самого себя на пригодность для отношений

Расставание это всегда неприятное событие, которое кроме всего прочего может происходить неожиданно. Большинству людей кажется, что не было никаких предпосылок и у второй половинки ни с того ни с сего «сорвало крышу». На горизонте появился ухажёр и запудрил ей мозги, корыстная злая женщина увела мужчину из семьи, предательство, ретроградный меркурий, порча. Всегда виноват кто-то посторонний, некий враг. Это вообще старая русская забава, искать противников и неприятелей там, где их отродясь не было. У нас даже дороги похитил злой заокеанский дед. Здравоохранение хромает, потому что негодяи украли все наши ресурсы. Что бы ни случилось, всегда есть на кого ткнуть пальцем. Давайте сегодня ради разнообразия попробуем посмотреть на главного источника всех проблем, на самого себя.

И не вздумайте навешивать на себя чувство вины, загружая собственную самооценку. В психологии есть такая практика, основанная на сомнениях. Она нужна для сохранения возможности мыслить критически, чтобы психика при анализе происходящего учитывала все варианты. К сожалению чаще всего люди так не делают и сталкиваясь с проблемами в отношениях, докатившихся до расставания, остаются абсолютно уверенными в своей правоте. Я то идеальный партнёр для жизни, мне просто со спутниками не везёт! Не ценят меня, царя/богиню. Глупцы! А давайте мы попробуем на пару минут погрузиться в иную версию и просто предположим (чисто для развлечения), что вы могли быть причиной расставания.

Вы способны конфликтовать без насилия и манипуляций?

Конфликт это абсолютно нормальное состояние для любого романтического союза. Вы изначально были разными, а теперь ещё приходится как-то уживаться вместе. Привычки, убеждения, взгляды и всё прочее врезается друг в друга и вы естественным образом переходите к отстаиванию своей позиции. Могут быть мелкие ссоры, а могут случиться серьёзные расхождения в мировоззрении и планировании. В любом случае важно обладать навыками, благодаря которым вы в конфликт правильно войдёте, не допустите насилия в процессе и без труда выберетесь обратно.

Например, очень крутым инструментом является техника «я-сообщение«. Это когда вы выражаете недовольство не через претензии и обвинения, а с помощью озвучивания своих собственных чувств и эмоций. Волшебная таблетка, сглаживающая любые углы. Только мало кто ей пользуется, поэтому львиная доля незначительных недопониманий выливается в развод и пожизненную ненависть друг к другу. Через полчаса рукопашного боя никто уже и не вспомнит с чего это началось.

Если вы начинаете диалог с обвинений и претензий, то шансы удержаться в здоровых отношения невелики. Если вы всегда всё «точно знаете» и убеждаете окружающих в своей точке зрения, не желая даже слышать альтернативные, то вероятность вылета из семьи приближается к 100%. Если попытку партнёра сообщить о дискомфорте вы встречаете в штыки, мгновенно испытывая обиду и гнев, то с вами действительно проще расстаться, чем терпеть этот фильм ужасов наяву. Ещё печальнее ситуация, когда человек избегает ссор, считая сам факт их возникновения насилием. Получается вторая половинка должна терпеть молча и даже заикнуться о недовольствах права не имеет.

Если вы правда хотите построить крепкий романтический союз, где два полноценных человека будут счастливы и смогут сделать счастливыми совместных детей, то придётся научиться конфликтовать. Разногласия будут происходить регулярно, постоянно, каждый день. Главное чтоб вы умели правильно говорить о дискомфорте, были способны слушать и находить компромисс. Без этого в отношения вообще лучше не лезть. Чего травмировать себя и окружающих?!

Вы решаете проблемы или откладываете их на потом?

Проблемы в отношениях тоже будут всегда, как и конфликты. Психологи постоянно напоминают, что необходимо незамедлительно сообщать о любых страхах, опасениях, неудовлетворенностях. Лучше проговорить всё на месте и вдвоём встать против неприятностей, которые с самого начала отношений стали общими. Но люди предпочитают действовать иначе.

Одни стараются не напрягать вторую половинку своими размышлениями, терпят, надеяться на то, что всё само собой рассосётся. Не делает партнер в постели того, чего вам очень хочется, ну и ладно! Шутит очень обидно, ну что ж.. Храпит так, что я не могу выспаться, но не буду же я так обижать любимого? Промолчу. Разыгралась у меня ревность, но очевидно повода мне не давали, поэтому я со своими тараканами наедине останусь, ни к чему разжигать этот огонь. Всегда есть какая-то причина, по которой мы предпочитаем оставить проблемы нерешёнными.

Другие наивно полагают, что претензии второй половинки необоснованны, а значит и обсуждать тут нечего. В психологии такое поведение называют висхолдингом. Вам кажется, что от вас требуют слишком много или просто придираются, поэтому кажется разумной идеей остаться в стороне и избегать диалога. А потом вдруг выясняется, что у вас накопилось столько невысказанного, что теперь психике реально проще расстаться с человеком, чем разгребать эту гору мусора. Однажды вы повздорите из-за непомытой кружки, а в порыве гнева услышите 100500 претензий и обвинений. И они не взяты с потолка, их копили много месяцев, а бывает и лет.

Вы способны быть в тех отношениях, о которых мечтаете?

Кого ни спроси, все хотят оказаться в здоровых отношениях. Но имея определённый детско-родительский опыт просто неспособны стать полноценным участником такого союза. Яркий пример — девушки выросшие без отца. Тут много нюансов, но в большинстве случаев они ждут гарантий и доказательств, нуждаются в ухаживаниях и нередко подсознательно вынуждают мужчину конкурировать за них. Проще говоря модель принца, убившего всех драконов и освободившего её из башни. Только адекватные представители сильного пола такой ерундой не занимаются, на их место всегда приходят абьюзеры. Потом можно обвинять спутника в насилии и грубости, только ведь вы сами такого искали.

Ещё интереснее ситуация, когда у девочки отца не было, а вот мама, положившая жизнь во имя присутствия рядом с доченькой, была. В результате мы получаем дезориентированный тип привязанности и отношения без дополнительной ценности ей уже не интересны. Она будет жаловаться на то, что нормальных мужчин не осталось, не за кого замуж пойти, никто ничего не хочет делать! А по факту делают и достойных парней вокруг хоть отбавляй, только ей всего мало. И она не издевается над вами, она правда так думает. Она уверена!

У самих мужчин таких сценариев ничуть не меньше. Вот один из них — с детства ему вбивали в голову идею о том, что он обязан добиваться желаемого, нельзя отступать, за всё нужно бороться. Не даёт тебе девочка, а ты цветы ей подари. Снова нет? Значит у тебя завёлся конкурент, напугай его дрыном! Продолжает выпендриваться? Прижми к стене и объясни кто тут хозяин положения. Ты мужик вообще или не мужик?! Только по итогу ему тридцать три раза всё объяснили, девушка уже озвучила свой отказ, но ему хоть в лоб хоть по лбу. Из кожи вон вылез, затащил таки её в ЗАГС, успокоился, но спустя некоторое время всё равно остался ни с чем. Потому что с первого дня не было никакой взаимной симпатии. Ничего кроме зависимости не было. А парень даже не задумывается о том, что допустил какую-то ошибку.

Таких примером можно приводить до бесконечности. Факт лишь в том, что у каждого из нас имеется определённый детско-родительский опыт, который переносится на взрослую жизнь независимо от нашего желания. Сознательная часть психики может рассказывать любые басни о стремлении к нормальной семейной жизни, но если какой-то баг засел в подсознании, приходить вы всегда будете в одну и ту же точку. Поэтому важно хотя бы на время перестать винить партнёров и обратить внимание на себя. Всё ли в порядке с радарами и верно ли указана цель?!

Как вы реагируете на отсутствие совместных увлечений?

Многие люди, представляя себе идеальный романтический союз, видят тотальное присутствие. То есть два человека, по уши влюблённые друг в друга, всё делают вместе. Смотрят фильмы, гуляют, спят, едят, даже в душе моются. Зачем тебе друзья? Я же есть! Ну зачем ты поедешь к подругам, когда я дома? Для чего тебе страница в соцсетях, ведь ты уже нашёл своё счастье. Сдался тебе этот футбол, давай лучше вместе залипнем на сериальчик. Как это ты пошёл гулять, а меня не позвал? Ты что, хочешь ходить по улице в одиночестве, когда у тебя есть я?!

В действительности подобное сращивание не приводит ни к чему хорошему. И важно учитывать, что тип личности у всех разный. Кому-то нужно больше присутствия и внимания, кому-то меньше. Кто-то мечтает встречать вторую половинку вечером и утром, даже выходные проводя порознь. Для них отношения это одна их жизненных опор, не единственная. А есть люди тревожные, они начинают волноваться даже когда спутник отправился выбросить мусор. Долго чо-то не идёт, три минуты уж.. Позвоню, узнаю всё ли хорошо!

Конечно хотелось бы найти человека, с которым просто совпадут ритмы. Но есть одна проблема — в разные жизненные периоды потребность во внимании и присутствии меняется. Иногда мы хотим постоянно быть рядом, а потом не видим проблем в том, что жена нашла интересную работу и домой приходит только ночевать. Многие мужчины радуются, когда супруга чем-то занята, потому что так у них появляется время на собственные хобби.

Таким образом важно научиться ценить партнёра независимо от образовавшейся дистанции. А для этого придётся адекватно оценивать обстановку. Если вы вместо работы над своей тревожностью предпочитаете предъявлять претензии и требовать от второй половинки подстраиваться под свои желания, то долго эта колесница ехать не сможет. Разобьётся о непреодолимую стену непонимания. Вы на конфликтах все колёса потеряете.

Вместо итога

Красиво звучит сказка о двух половинках, но в реальной жизни построить романтический союз способны только два полноценных человека. От обоих требуется эмоциональный интеллект, навыки коммуникации, способность ценить, уважать, понимать. Мир не создавался для вашего блага, здесь никто не обязан исполнять ваши мечты. В этом прелесть Вселенной. Будучи готовым к волшебству, человек его встречает. И наоборот.

Весь этот текст создан не для внушения вам чувства вины. Вполне возможно именно вы оказались тем, кого недостойна вторая половинка. Но данный тест является одним из самых эффективных способов восстановления критического мышления. Сомнения творят чудеса, потому что проходят сквозь фильтры психики беспрепятственно. Очень важно иногда ставить своё сознание перед такой задачкой. А что если я тоже в ответе за случившееся? Ну, просто для прикола предположу, что нежелательный результат возник потому что я допустил ошибку. Если на секундочку поверить в этот бред, то какой могла быть моя ошибка?