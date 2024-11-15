Всемирный день пуговицы: история праздника

Всемирный день пуговицы отмечается ежегодно, 16 ноября. Праздник предложила международная организация National Button Society, существующая под девизом «сохраним историческую значимость кнопок!». Именно они в 1938 году учредили чествование пуговиц, так как считали их появление настоящим прорывом. Благодаря такой простенькой безделушке пользоваться одеждой стало гораздо проще и сегодня мы даже представить не можем какими способами пользовались люди, чтобы просто застегнуть плащ!

История появления пуговиц

Пуговица это элемент одежды, созданный из твёрдого материала и имеющий отверстия для крепления, чаще всего с помощью ниток. Используется в качестве соединения изделия через петлю с одной стороны и, собственно, пуговицы с другой. До изобретения этой маленькой, но очень значительной детали, человечество было вынуждено прибегать к помощи шнурочков, веревочек, булавок и других нехитрых инструментов.

Первые пуговицы были обнаружены в Древней Индии, примерно в 2 500 году до нашей эры. Правда использовали их исключительно в качестве защиты от тёмных сил. Не додумывались застёгивать одежду таким способом и в Древнем Китае, где круглые, твёрдые предметы на одежде носили вплоть до 1 500 года до нашей эры. Там ими также отбивались от злой энергии, желая защитить душу от влияния демонов.

Примерно в 2000 году до н.э. в Индии начали делать пуговицы из ракушек. И несмотря на то, что они стали полноценными элементами одежды, применяли их весьма необычно. В качестве декоративных украшений, не более того. И только жители Германии в 13 веке сообразили, что добавление петли превращает пуговицу в функциональный предмет, которым можно подтягивать облегающую одежду.

Распространение новинки было широким, но популярности не заимело. На Руси пуговицы продолжали использовать в качестве оберега, даже появилось суеверие, которое гласило — оторвалась пуговица, быть беде. Это означало, что с человека снялась защита, он оказался безоружным перед дьяволом. Считалось, что она впитывала энергетику владельца и новый хозяин, нашедший потерю, мог навести на прежнего порчу. При этом самого владельца атрибут спасал от нищеты, несчастий и проклятий.

В Европе вошла в моду облегающая одежда и пуговицы здесь являлись ключевой деталью. Без неё ничего не держалось. Однако простолюдины не могли себе позволить ни саму одежду, ни пуговицу к ней. Поэтому изобретение на весь период средневековья осталось признаком богатства. Только обеспеченные граждане могли похвастаться такими элементами декора, выполняющими важную функцию. Всем остальным приходилось только мечтать.

Почему у мужчин пуговицы справа, а у женщин слева

Мало кто об этом задумывается сегодня, но причина кроется как раз в том, что пуговицами пользовались исключительно богатые люди. Мужчины как правило одевались самостоятельно, поэтому им было удобно застёгиваться справа-налево. А вот женщины в большинстве случаев имели прислугу, поэтому без её помощи никогда и ничто не надевали. Чтобы служанкам было удобно застёгивать одежду на хозяйке, пуговицы расположили с левой стороны. А потом просто решили ничего не менять и такая традиция сохранилась по сей день.

Вместо итога

У пуговиц довольно любопытная история. Интересен не только период, когда их использовали в качестве оберега, но и несколько веков принадлежности к знати. Например на Руси в конце 15 века модные «штучки’ начали изготавливать из серебра в форме шарика. На задней стороне размещали герб, что сообщало о причастности владельца к определённому роду. На протяжении нескольких столетий простой люд даже подумать не мог о возможности обладания такой удобной деталью. В 1938 году возник всемирный день пуговицы, который не только увековечил память изобретения, но ещё и ежегодно напоминает нам о том, какими сложными путями ходили наши предки. Даже такая мелочь в быту большинства отсутствовала. А сегодня она просто есть и кажется нам чем-то совершенно обыденным.